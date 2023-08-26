https://ria.ru/20230826/propaganda-1892379649.html

Вологодский губернатор рассказал о следе пропаганды США столетней давности

Вологодский губернатор рассказал о следе пропаганды США столетней давности - РИА Новости, 26.08.2023

Вологодский губернатор рассказал о следе пропаганды США столетней давности

След пропагандистской работы служб США, которая велась уже с начала XX века в России, обнаружен в Вологде при реставрации Дома Засецкого – памятника... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T12:35

2023-08-26T12:35

2023-08-26T12:36

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россия

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вологодская область

олег кувшинников

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. След пропагандистской работы служб США, которая велась уже с начала XX века в России, обнаружен в Вологде при реставрации Дома Засецкого – памятника регионального значения, написал в своем телеграм-канале губернатор региона Олег Кувшинников. "След пропагандистской работы служб США обнаружен в Вологде. Да ни где-нибудь, а в Доме Засецких. Оказывается, попытки привить нашим детям американские ценности предпринимались еще в начале прошлого столетия", - написал глава области. При реставрации Дома Засецких обнаружили несколько коробок и письмо 1918 года от директора Американского Бюро печати Артура Булларда, в котором тот просит помочь в распространении американских бюллетеней. "В конце письма автор просит помочь в распространении бюллетеней и подкрепляет все это продуктами. Вот коробки, в которых были эти продукты, похоже на пропаганду, не правда ли? А за разъяснениями мы обратимся к научным сотрудникам нашего вологодского архива", - рассказывает Кувшинников в выпуске видеоблога "СтароМодная Вологда". Как рассказала заведующая отделом использования и публикации государственного архива Вологодской области Инна Першина, до революции в Доме Засецких находилось учебное заведение. "Дело в том, что до революции, в начале 20 века, и в первые года Советской власти именно в этом доме находилось учебное заведение. А именно – второе высшее начальное училище. Так что адресат попал как раз в точку… Главная задача этих бюллетеней, распространения этих бюллетеней состояла в неприкрытой агитации и пропаганде американских идей, американской политики", - рассказала Першина. В список адресатов для рассылки американского бюллетеня входили около 30 тысяч печатных адресов. Это СМИ, учебные заведения и учреждения культуры.

https://ria.ru/20230719/putin-1885092210.html

https://ria.ru/20230822/rossiya-1891414607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, россия, вологда, вологодская область, олег кувшинников