Рейтинг@Mail.ru
Вологодский губернатор рассказал о следе пропаганды США столетней давности - РИА Новости, 26.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 26.08.2023 (обновлено: 12:36 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/propaganda-1892379649.html
Вологодский губернатор рассказал о следе пропаганды США столетней давности
Вологодский губернатор рассказал о следе пропаганды США столетней давности - РИА Новости, 26.08.2023
Вологодский губернатор рассказал о следе пропаганды США столетней давности
След пропагандистской работы служб США, которая велась уже с начала XX века в России, обнаружен в Вологде при реставрации Дома Засецкого – памятника... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T12:35
2023-08-26T12:36
сша
россия
вологда
вологодская область
олег кувшинников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572958862_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3a20c16b4e40981bebc23a3a39325af2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. След пропагандистской работы служб США, которая велась уже с начала XX века в России, обнаружен в Вологде при реставрации Дома Засецкого – памятника регионального значения, написал в своем телеграм-канале губернатор региона Олег Кувшинников. "След пропагандистской работы служб США обнаружен в Вологде. Да ни где-нибудь, а в Доме Засецких. Оказывается, попытки привить нашим детям американские ценности предпринимались еще в начале прошлого столетия", - написал глава области. При реставрации Дома Засецких обнаружили несколько коробок и письмо 1918 года от директора Американского Бюро печати Артура Булларда, в котором тот просит помочь в распространении американских бюллетеней. "В конце письма автор просит помочь в распространении бюллетеней и подкрепляет все это продуктами. Вот коробки, в которых были эти продукты, похоже на пропаганду, не правда ли? А за разъяснениями мы обратимся к научным сотрудникам нашего вологодского архива", - рассказывает Кувшинников в выпуске видеоблога "СтароМодная Вологда". Как рассказала заведующая отделом использования и публикации государственного архива Вологодской области Инна Першина, до революции в Доме Засецких находилось учебное заведение. "Дело в том, что до революции, в начале 20 века, и в первые года Советской власти именно в этом доме находилось учебное заведение. А именно – второе высшее начальное училище. Так что адресат попал как раз в точку… Главная задача этих бюллетеней, распространения этих бюллетеней состояла в неприкрытой агитации и пропаганде американских идей, американской политики", - рассказала Першина. В список адресатов для рассылки американского бюллетеня входили около 30 тысяч печатных адресов. Это СМИ, учебные заведения и учреждения культуры.
https://ria.ru/20230719/putin-1885092210.html
https://ria.ru/20230822/rossiya-1891414607.html
сша
россия
вологда
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572958862_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5e69802977c2453c7a43b3c70c6526b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, вологда, вологодская область, олег кувшинников
США, Россия, Вологда, Вологодская область, Олег Кувшинников
Вологодский губернатор рассказал о следе пропаганды США столетней давности

Кувшинников рассказал о следе пропаганды США в Вологде сто лет назад

© Pixabay / igorselivanovskiyВологда
Вологда - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© Pixabay / igorselivanovskiy
Вологда. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. След пропагандистской работы служб США, которая велась уже с начала XX века в России, обнаружен в Вологде при реставрации Дома Засецкого – памятника регионального значения, написал в своем телеграм-канале губернатор региона Олег Кувшинников.
"След пропагандистской работы служб США обнаружен в Вологде. Да ни где-нибудь, а в Доме Засецких. Оказывается, попытки привить нашим детям американские ценности предпринимались еще в начале прошлого столетия", - написал глава области.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Путин назвал главное оружие против лжи и пропаганды
19 июля, 16:02
При реставрации Дома Засецких обнаружили несколько коробок и письмо 1918 года от директора Американского Бюро печати Артура Булларда, в котором тот просит помочь в распространении американских бюллетеней.
"В конце письма автор просит помочь в распространении бюллетеней и подкрепляет все это продуктами. Вот коробки, в которых были эти продукты, похоже на пропаганду, не правда ли? А за разъяснениями мы обратимся к научным сотрудникам нашего вологодского архива", - рассказывает Кувшинников в выпуске видеоблога "СтароМодная Вологда".
Как рассказала заведующая отделом использования и публикации государственного архива Вологодской области Инна Першина, до революции в Доме Засецких находилось учебное заведение.
"Дело в том, что до революции, в начале 20 века, и в первые года Советской власти именно в этом доме находилось учебное заведение. А именно – второе высшее начальное училище. Так что адресат попал как раз в точку… Главная задача этих бюллетеней, распространения этих бюллетеней состояла в неприкрытой агитации и пропаганде американских идей, американской политики", - рассказала Першина.
В список адресатов для рассылки американского бюллетеня входили около 30 тысяч печатных адресов. Это СМИ, учебные заведения и учреждения культуры.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
В США назвали одно слово, которым "объясняют" Россию
22 августа, 02:33
 
СШАРоссияВологдаВологодская областьОлег Кувшинников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала