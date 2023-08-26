https://ria.ru/20230826/primore-1892349211.html

В Приморье за сутки втрое выросло число подтопленных из-за ливней домов

В Приморье за сутки втрое выросло число подтопленных из-за ливней домов - РИА Новости, 26.08.2023

В Приморье за сутки втрое выросло число подтопленных из-за ливней домов

Число подтопленных после ливней домов в Приморье за сутки выросло почти в три раза — с 69 до 189, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T08:10

2023-08-26T08:10

2023-08-26T09:44

происшествия

приморский край

олег кожемяко

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ВЛАДИВОСТОК, 26 авг — РИА Новости. Число подтопленных после ливней домов в Приморье за сутки выросло почти в три раза — с 69 до 189, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства ГО и ЧС."Подтопление жилья: многоквартирные дома — 113, частные — 76, придомовые территории — 1134", — сказал собеседник агентства.Жилье подтоплено в десяти районах края, переливы отмечаются на 18 участках дорог. "На большинстве рек края ожидается прохождение новой волны локальных паводков. Ожидаемый подъем уровня воды составит 0,4-1,5 метра. При значительной интенсивности дождя в верховьях рек и на малых водотоках возможны резкие подъемы воды до 2,5 метра", — добавили в министерстве.В поселке Ливадия Находкинского городского округа из-за аварии без света остаются 2560 человек. В селах Валентин, Черноручье, Глазковка Лазовского муниципального округа электричество отсутствует у 1216 человек. Аварию планируют устранить в субботу.С начала августа ливни неоднократно приводили к подтоплениям и нарушению проезда к селам в Приморье. После наводнения из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта в середине августа власти ввели региональный режим ЧС. Ливни снова обрушились на регион 23 и 25 августа. В пятницу губернатор Олег Кожемяко объявил о введении режима ЧС федерального характера. Ущерб, нанесенный осадками за две недели, пока оценивают в семь миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230825/chs-1892210716.html

приморский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, приморский край, олег кожемяко