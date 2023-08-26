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В Приморье за сутки втрое выросло число подтопленных из-за ливней домов - РИА Новости, 26.08.2023
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08:10 26.08.2023 (обновлено: 09:44 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/primore-1892349211.html
В Приморье за сутки втрое выросло число подтопленных из-за ливней домов
В Приморье за сутки втрое выросло число подтопленных из-за ливней домов - РИА Новости, 26.08.2023
В Приморье за сутки втрое выросло число подтопленных из-за ливней домов
Число подтопленных после ливней домов в Приморье за сутки выросло почти в три раза — с 69 до 189, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T08:10
2023-08-26T09:44
происшествия
приморский край
олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 26 авг — РИА Новости. Число подтопленных после ливней домов в Приморье за сутки выросло почти в три раза — с 69 до 189, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства ГО и ЧС."Подтопление жилья: многоквартирные дома — 113, частные — 76, придомовые территории — 1134", — сказал собеседник агентства.Жилье подтоплено в десяти районах края, переливы отмечаются на 18 участках дорог. "На большинстве рек края ожидается прохождение новой волны локальных паводков. Ожидаемый подъем уровня воды составит 0,4-1,5 метра. При значительной интенсивности дождя в верховьях рек и на малых водотоках возможны резкие подъемы воды до 2,5 метра", — добавили в министерстве.В поселке Ливадия Находкинского городского округа из-за аварии без света остаются 2560 человек. В селах Валентин, Черноручье, Глазковка Лазовского муниципального округа электричество отсутствует у 1216 человек. Аварию планируют устранить в субботу.С начала августа ливни неоднократно приводили к подтоплениям и нарушению проезда к селам в Приморье. После наводнения из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта в середине августа власти ввели региональный режим ЧС. Ливни снова обрушились на регион 23 и 25 августа. В пятницу губернатор Олег Кожемяко объявил о введении режима ЧС федерального характера. Ущерб, нанесенный осадками за две недели, пока оценивают в семь миллиардов рублей.
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происшествия, приморский край, олег кожемяко
Происшествия, Приморский край, Олег Кожемяко
В Приморье за сутки втрое выросло число подтопленных из-за ливней домов

Число подтопленных из-за ливней домов в Приморье за сутки выросло до 189

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЖенщина на одной из улиц Владивостока, затопленных в результате ливня
Женщина на одной из улиц Владивостока, затопленных в результате ливня - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Женщина на одной из улиц Владивостока, затопленных в результате ливня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 26 авг — РИА Новости. Число подтопленных после ливней домов в Приморье за сутки выросло почти в три раза — с 69 до 189, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства ГО и ЧС.
"Подтопление жилья: многоквартирные дома — 113, частные — 76, придомовые территории — 1134", — сказал собеседник агентства.
Жилье подтоплено в десяти районах края, переливы отмечаются на 18 участках дорог.
«
"На большинстве рек края ожидается прохождение новой волны локальных паводков. Ожидаемый подъем уровня воды составит 0,4-1,5 метра. При значительной интенсивности дождя в верховьях рек и на малых водотоках возможны резкие подъемы воды до 2,5 метра", — добавили в министерстве.
В поселке Ливадия Находкинского городского округа из-за аварии без света остаются 2560 человек. В селах Валентин, Черноручье, Глазковка Лазовского муниципального округа электричество отсутствует у 1216 человек. Аварию планируют устранить в субботу.
С начала августа ливни неоднократно приводили к подтоплениям и нарушению проезда к селам в Приморье. После наводнения из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта в середине августа власти ввели региональный режим ЧС. Ливни снова обрушились на регион 23 и 25 августа. В пятницу губернатор Олег Кожемяко объявил о введении режима ЧС федерального характера. Ущерб, нанесенный осадками за две недели, пока оценивают в семь миллиардов рублей.
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