https://ria.ru/20230826/primore-1892349211.html
В Приморье за сутки втрое выросло число подтопленных из-за ливней домов
В Приморье за сутки втрое выросло число подтопленных из-за ливней домов - РИА Новости, 26.08.2023
В Приморье за сутки втрое выросло число подтопленных из-за ливней домов
Число подтопленных после ливней домов в Приморье за сутки выросло почти в три раза — с 69 до 189, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T08:10
2023-08-26T08:10
2023-08-26T09:44
происшествия
приморский край
олег кожемяко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891677215_0:116:3136:1880_1920x0_80_0_0_6a1f97f63333d9b156b04468c2a06d3c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 26 авг — РИА Новости. Число подтопленных после ливней домов в Приморье за сутки выросло почти в три раза — с 69 до 189, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства ГО и ЧС."Подтопление жилья: многоквартирные дома — 113, частные — 76, придомовые территории — 1134", — сказал собеседник агентства.Жилье подтоплено в десяти районах края, переливы отмечаются на 18 участках дорог. "На большинстве рек края ожидается прохождение новой волны локальных паводков. Ожидаемый подъем уровня воды составит 0,4-1,5 метра. При значительной интенсивности дождя в верховьях рек и на малых водотоках возможны резкие подъемы воды до 2,5 метра", — добавили в министерстве.В поселке Ливадия Находкинского городского округа из-за аварии без света остаются 2560 человек. В селах Валентин, Черноручье, Глазковка Лазовского муниципального округа электричество отсутствует у 1216 человек. Аварию планируют устранить в субботу.С начала августа ливни неоднократно приводили к подтоплениям и нарушению проезда к селам в Приморье. После наводнения из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта в середине августа власти ввели региональный режим ЧС. Ливни снова обрушились на регион 23 и 25 августа. В пятницу губернатор Олег Кожемяко объявил о введении режима ЧС федерального характера. Ущерб, нанесенный осадками за две недели, пока оценивают в семь миллиардов рублей.
https://ria.ru/20230825/chs-1892210716.html
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891677215_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_0eac5d7db9377a82e85831deb1ed62e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край, олег кожемяко
Происшествия, Приморский край, Олег Кожемяко
В Приморье за сутки втрое выросло число подтопленных из-за ливней домов
Число подтопленных из-за ливней домов в Приморье за сутки выросло до 189
ВЛАДИВОСТОК, 26 авг — РИА Новости. Число подтопленных после ливней домов в Приморье за сутки выросло почти в три раза — с 69 до 189, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства ГО и ЧС.
"Подтопление жилья: многоквартирные дома — 113, частные — 76, придомовые территории — 1134", — сказал собеседник агентства.
Жилье подтоплено в десяти районах края, переливы отмечаются на 18 участках дорог.
«
"На большинстве рек края ожидается прохождение новой волны локальных паводков. Ожидаемый подъем уровня воды составит 0,4-1,5 метра. При значительной интенсивности дождя в верховьях рек и на малых водотоках возможны резкие подъемы воды до 2,5 метра", — добавили в министерстве.
В поселке Ливадия Находкинского городского округа из-за аварии без света остаются 2560 человек. В селах Валентин, Черноручье, Глазковка Лазовского муниципального округа электричество отсутствует у 1216 человек. Аварию планируют устранить в субботу.
С начала августа ливни неоднократно приводили к подтоплениям и нарушению проезда к селам в Приморье. После наводнения из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта в середине августа власти ввели региональный режим ЧС. Ливни снова обрушились на регион 23 и 25 августа. В пятницу губернатор Олег Кожемяко
объявил о введении режима ЧС федерального характера. Ущерб, нанесенный осадками за две недели, пока оценивают в семь миллиардов рублей.
Случаи объявления ЧС федерального характера в России в 2020-2023 годах