https://ria.ru/20230826/pozhar-1892435511.html
В Астраханском заповеднике потушили пожар
В Астраханском заповеднике потушили пожар - РИА Новости, 26.08.2023
В Астраханском заповеднике потушили пожар
Пожарные полностью ликвидировали возгорание на территории Астраханского заповедника, выгорело более 3 тысяч гектаров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T19:07
2023-08-26T19:07
2023-08-26T19:07
происшествия
россия
камызякский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858517419_0:183:1280:903_1920x0_80_0_0_510d7a71a54cbe472cc49268d5143b24.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на территории Астраханского заповедника, выгорело более 3 тысяч гектаров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.Пожар перекинулся на заповедник с сопредельной территории в среду днем. Он распространился в центральной островной части Дамчикского участка. К утру пятницы площадь пожара составляла 2,7 тысячи гектаров. Днем в пятницу возгорание удалось локализовать."По состоянию на 19.00 (18.00 мск - ред.) субботы на месте действующего возгорания на территории Дамчикского участка в Икрянинском и Камызякском районах области объявлена ликвидация", - сказал представитель ведомства, уточнив, что общая площадь, пройденная огнем, составила 3040 гектаров.Пожар тушили более 50 человек и почти 30 единиц техники.
https://ria.ru/20230410/vozgoraniya-1864274315.html
россия
камызякский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858517419_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2fa5a5061cc508ff4cd9464944e60dbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, камызякский район
Происшествия, Россия, Камызякский район
В Астраханском заповеднике потушили пожар
В Астраханском заповеднике потушили пожар, выгорели более 3000 гектаров