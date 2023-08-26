Рейтинг@Mail.ru
В Астраханском заповеднике потушили пожар - РИА Новости, 26.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:07 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/pozhar-1892435511.html
В Астраханском заповеднике потушили пожар
В Астраханском заповеднике потушили пожар - РИА Новости, 26.08.2023
В Астраханском заповеднике потушили пожар
Пожарные полностью ликвидировали возгорание на территории Астраханского заповедника, выгорело более 3 тысяч гектаров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T19:07
2023-08-26T19:07
происшествия
россия
камызякский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858517419_0:183:1280:903_1920x0_80_0_0_510d7a71a54cbe472cc49268d5143b24.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на территории Астраханского заповедника, выгорело более 3 тысяч гектаров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.Пожар перекинулся на заповедник с сопредельной территории в среду днем. Он распространился в центральной островной части Дамчикского участка. К утру пятницы площадь пожара составляла 2,7 тысячи гектаров. Днем в пятницу возгорание удалось локализовать."По состоянию на 19.00 (18.00 мск - ред.) субботы на месте действующего возгорания на территории Дамчикского участка в Икрянинском и Камызякском районах области объявлена ликвидация", - сказал представитель ведомства, уточнив, что общая площадь, пройденная огнем, составила 3040 гектаров.Пожар тушили более 50 человек и почти 30 единиц техники.
https://ria.ru/20230410/vozgoraniya-1864274315.html
россия
камызякский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858517419_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2fa5a5061cc508ff4cd9464944e60dbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, камызякский район
Происшествия, Россия, Камызякский район
В Астраханском заповеднике потушили пожар

В Астраханском заповеднике потушили пожар, выгорели более 3000 гектаров

© Фото : Астраханский биосферный заповедник / TelegramПожар в Астраханском заповеднике
Пожар в Астраханском заповеднике - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© Фото : Астраханский биосферный заповедник / Telegram
Пожар в Астраханском заповеднике
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на территории Астраханского заповедника, выгорело более 3 тысяч гектаров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Пожар перекинулся на заповедник с сопредельной территории в среду днем. Он распространился в центральной островной части Дамчикского участка. К утру пятницы площадь пожара составляла 2,7 тысячи гектаров. Днем в пятницу возгорание удалось локализовать.
"По состоянию на 19.00 (18.00 мск - ред.) субботы на месте действующего возгорания на территории Дамчикского участка в Икрянинском и Камызякском районах области объявлена ликвидация", - сказал представитель ведомства, уточнив, что общая площадь, пройденная огнем, составила 3040 гектаров.
Пожар тушили более 50 человек и почти 30 единиц техники.
Сотрудники МЧС РФ на месте лесного пожара в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Крупные пожары из-за возгорания сухой травы в России
10 апреля, 15:25
 
ПроисшествияРоссияКамызякский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала