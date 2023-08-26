https://ria.ru/20230826/pozhar-1892435511.html

В Астраханском заповеднике потушили пожар

В Астраханском заповеднике потушили пожар - РИА Новости, 26.08.2023

В Астраханском заповеднике потушили пожар

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на территории Астраханского заповедника, выгорело более 3 тысяч гектаров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T19:07

2023-08-26T19:07

2023-08-26T19:07

происшествия

россия

камызякский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на территории Астраханского заповедника, выгорело более 3 тысяч гектаров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.Пожар перекинулся на заповедник с сопредельной территории в среду днем. Он распространился в центральной островной части Дамчикского участка. К утру пятницы площадь пожара составляла 2,7 тысячи гектаров. Днем в пятницу возгорание удалось локализовать."По состоянию на 19.00 (18.00 мск - ред.) субботы на месте действующего возгорания на территории Дамчикского участка в Икрянинском и Камызякском районах области объявлена ликвидация", - сказал представитель ведомства, уточнив, что общая площадь, пройденная огнем, составила 3040 гектаров.Пожар тушили более 50 человек и почти 30 единиц техники.

https://ria.ru/20230410/vozgoraniya-1864274315.html

россия

камызякский район

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происшествия, россия, камызякский район