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В Кемерово ликвидировали крупный пожар на складе пиротехники
В Кемерово ликвидировали крупный пожар на складе пиротехники - РИА Новости, 26.08.2023
В Кемерово ликвидировали крупный пожар на складе пиротехники
Крупный пожар на складе с пиротехникой в Кемерове потушили, ведется проливка и разбор конструкций, сообщает ГУМЧС по Кемеровской области в Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T14:45
2023-08-26T14:45
2023-08-26T14:53
кемерово
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кемеровская область
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НОВОСИБИРСК, 26 авг – РИА Новости. Крупный пожар на складе с пиротехникой в Кемерове потушили, ведется проливка и разбор конструкций, сообщает ГУМЧС по Кемеровской области в Telegram-канале."Открытый огонь на складе пиротехнической продукции ликвидирован. Пожарные продолжают проливку и разбор конструкций", - говорится в сообщении ведомства.Раннее в ГУМЧС сообщали, что пожар произошел в нежилом здании на улице Терешковой. Позже в МЧС России уточнили, что горит склад пиротехники, пожар локализован на площади 750 квадратных метров. На месте работают более 30 человек и 11 единиц техники.По информации очевидцев из социальный сетей, во время пожара взрывалась пиротехника.Начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Евгений Мамеко в видеокомментарии сообщил, что на момент прибытия пожарных склад пиротехнических изделий горел по всей площади, произошло обрушение перекрытий. По его словам, на данный момент проводится "разборка отдельных очагов пожара".
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кемерово, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемеровская область
Кемерово, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Кемеровская область
В Кемерово ликвидировали крупный пожар на складе пиротехники
В Кемерово потушили крупный пожар на складе пиротехники