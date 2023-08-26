https://ria.ru/20230826/postavki-1892463705.html

СМИ раскрыли подробности о скандальном поставщике курток для ВСУ

СМИ раскрыли подробности о скандальном поставщике курток для ВСУ - РИА Новости, 26.08.2023

СМИ раскрыли подробности о скандальном поставщике курток для ВСУ

Турецкая компания Vector avia hava araçlari, поставлявшая по завышенной цене куртки для ВСУ, еще в 2022 году была фигурантом нескольких уголовных, сообщает... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T23:43

2023-08-26T23:43

2023-08-26T23:43

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Турецкая компания Vector avia hava araçlari, поставлявшая по завышенной цене куртки для ВСУ, еще в 2022 году была фигурантом нескольких уголовных, сообщает украинское издание "Украинская правда". Ранее издание "Украинская правда" сообщала, что среди владельцев турецкой фирмы, продавшей министерству обороны Украины куртки по завышенной цене, оказался племянник члена комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады от партии "Слуга народа". "Турецкая компания Vector avia... еще в 2022 году стала фигурантом нескольких уголовных производств о хищении средств, некачественном товаре и подделке таможенных документов. Национальная полиция расследует два производства, которые касаются поставок Vector avia... Они были открыты 4 октября и 8 декабря 2022 года", - говорится в сообщении издания, опубликованном на сайте. По данным издания, в одном из дел уже объявлены два подозрения: владельцу и директору компании Роману Плетневу, а также бывшему директору департамента закупок минобороны Украины Богдану Хмельницкому. По версии следствия, Плетнев "имел устойчивые связи" со служащими МО и организовал поставку зимних курток и брюк, которые не соответствовали техническим требованиям. Речь идет, вероятно, о сентябре 2022 года. В марте 2023 года в рамках расследования была проведена экспертиза. По ее результатам, поставленные куртки и брюки "не могут использоваться по своему целевому назначению". В частности, одежда не соответствует требованиям по верхнему материалу и прочностным характеристикам. Роман Плетнев находится за границей. Полиция установила, что он выехал 5 марта 2022 года на автомобиле в направлении Турции и с тех пор не возвращался. Суд дал разрешение на задержание Плетнева и заочно его арестовал. Второй фигурант Богдан Хмельницкий находится под стражей по подозрению в ряде коррупционных закупок. Во втором деле, которое расследует полиция, речь идет о еще одной поставке 2,5 тысяч зимних курток и штанов для военных осенью 2022 года. В октябре того года сотрудники таможни сообщили, что водитель, который завозил на Украину товар от турецкой компании, предоставил ненадлежащие документы. В них не было отметок таможенных органов Молдавии, из которой заезжал автомобиль. При этом в кабине водителя нашли документы, в которых отличалась общая стоимость товара. По этому делу подозрения не объявляли, но одежда и документы были арестованы, а 13 декабря 2022 суд снял арест с военной формы, а 21 марта 2023 - с документов. Скандальная поставка, о которой узнали СМИ, состоялась 8-9 декабря 2022 года. То есть после того, как таможня поймала компанию на возможно поддельных накладных и непосредственно в те же дни, когда полиция начала расследование о некачественных куртках. Ранее заместитель министра обороны Украины Денис Шарапов заявлял, что контракт с фирмой Vector avia hava araçlari, которая поставляла куртки для украинских военных, минобороны заключило 9 сентября 2022 года, а через месяц, 10 октября, фирма получила предоплату в размере 30 миллионов гривен (814 тысяч долларов). У курток, по словам Шарапова, были найдены "незначительные" недостатки, о чем сообщили командованию тыла, однако одежду в виде исключения оно приняло. Ранее в офисе генерального прокурора Украины сообщали, что заведено уголовное дело против директора фирмы, которого обвиняют в поставке некачественной одежды для украинских военных на почти 1 миллион долларов. По информации ведомства, фирма должна была поставить ветро-, влагозащитные и утепленные зимние куртки.

https://ria.ru/20230826/ukraina-1892324087.html

https://ria.ru/20230826/vsu-1892461542.html

https://ria.ru/20230826/zelenskiy-1892397630.html

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в мире, украина, турция, молдавия, богдан хмельницкий, вооруженные силы украины, верховная рада украины