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Украинцы избили поляков и заставили их кричать нацистские лозунги

Украинцы избили поляков и заставили их кричать нацистские лозунги - РИА Новости, 26.08.2023

Украинцы избили поляков и заставили их кричать нацистские лозунги

В Варшаве группа украинцев напала на поляков и заставила их кричать нацистские лозунги. Об этом сообщает портал WolnośćTV. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T06:25

2023-08-26T06:25

2023-08-26T16:31

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Варшаве группа украинцев напала на поляков и заставила их кричать нацистские лозунги. Об этом сообщает портал WolnośćTV."Вечером после празднования Дня независимости Украины на Вислинских бульварах в Варшаве группа из 12 украинцев напала на восьмерых поляков, заставив их скандировать "Слава Украине", — говорится в сообщении.Также отмечается, что поляки отказались выкрикивать нацистское приветствие. После этого украинцы напали на группу местных жителей и начали их избивать. Некоторые пострадавшие госпитализированы, один из них до сих пор находится под медицинским наблюдением.В материале подмечено, что на место преступления приехала полиция, однако сотрудники ничего не предприняли и отпустили украинцев.Ранее польская радиостанция TOK FM сообщила, что дети украинских беженцев сталкиваются с ненавистью и травлей в школах со стороны польских одноклассников.Лозунг "Слава Украине" — приветствие членов Организации украинских националистов*, боевым крылом которой была Украинская повстанческая армия*. С 2018 года это официальное приветствие в украинской армии и полиции.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20230823/pogrom-1891646905.html

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в мире, варшава, польша, украина