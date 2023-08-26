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Украинцы избили поляков и заставили их кричать нацистские лозунги
Украинцы избили поляков и заставили их кричать нацистские лозунги - РИА Новости, 26.08.2023
Украинцы избили поляков и заставили их кричать нацистские лозунги
В Варшаве группа украинцев напала на поляков и заставила их кричать нацистские лозунги. Об этом сообщает портал WolnośćTV. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T06:25
2023-08-26T06:25
2023-08-26T16:31
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Варшаве группа украинцев напала на поляков и заставила их кричать нацистские лозунги. Об этом сообщает портал WolnośćTV."Вечером после празднования Дня независимости Украины на Вислинских бульварах в Варшаве группа из 12 украинцев напала на восьмерых поляков, заставив их скандировать "Слава Украине", — говорится в сообщении.Также отмечается, что поляки отказались выкрикивать нацистское приветствие. После этого украинцы напали на группу местных жителей и начали их избивать. Некоторые пострадавшие госпитализированы, один из них до сих пор находится под медицинским наблюдением.В материале подмечено, что на место преступления приехала полиция, однако сотрудники ничего не предприняли и отпустили украинцев.Ранее польская радиостанция TOK FM сообщила, что дети украинских беженцев сталкиваются с ненавистью и травлей в школах со стороны польских одноклассников.Лозунг "Слава Украине" — приветствие членов Организации украинских националистов*, боевым крылом которой была Украинская повстанческая армия*. С 2018 года это официальное приветствие в украинской армии и полиции.* Запрещенная в России экстремистская организация.
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в мире, варшава, польша, украина
В мире, Варшава, Польша, Украина
Украинцы избили поляков и заставили их кричать нацистские лозунги
WolnośćTV: украинцы избили поляков, заставив их кричать нацистские лозунги
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.
В Варшаве группа украинцев напала на поляков и заставила их кричать нацистские лозунги. Об этом сообщает портал WolnośćTV
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"Вечером после празднования Дня независимости Украины на Вислинских бульварах в Варшаве группа из 12 украинцев напала на восьмерых поляков, заставив их скандировать "Слава Украине", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что поляки отказались выкрикивать нацистское приветствие. После этого украинцы напали на группу местных жителей и начали их избивать. Некоторые пострадавшие госпитализированы, один из них до сих пор находится под медицинским наблюдением.
В материале подмечено, что на место преступления приехала полиция, однако сотрудники ничего не предприняли и отпустили украинцев.
Ранее польская радиостанция TOK FM сообщила, что дети украинских беженцев сталкиваются с ненавистью и травлей в школах со стороны польских одноклассников.
Лозунг "Слава Украине" — приветствие членов Организации украинских националистов*, боевым крылом которой была Украинская повстанческая армия*. С 2018 года это официальное приветствие в украинской армии и полиции.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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