Президент Венгрии считает, что пришло время для мирного плана по Украине
Президент Венгрии Новак предрекла скорые перемены в решении конфликта на Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Венгрии Каталин Новак
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Венгрии Каталин Новак. Архивное фото
РИМ, 26 авг — РИА Новости. Скоро наступит время для урегулирования конфликта на Украине, хотя условий для объявления о конкретном мирном плане пока нет, заявила президент Венгрии Каталин Новак в интервью итальянской газете il Messaggero.
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"Я абсолютно согласна с папой Франциском, даже если я не в тех условиях, чтобы сделать публичное заявление о том, что существует конкретный мирный план. Я по-прежнему убеждена, что теперь мы ближе к реализации проекта, мы уже говорили об этом с понтификом во время его последней поездки в Будапешт четыре месяца назад, но большего я сказать не могу", — отметила глава государства.
Новак подчеркнула, что пришло время говорить о том, как строить мир. Сигналом к этому она назвала миссию посланника папы римского кардинала Дзуппи и его планы посетить Пекин после поездок в Киев, Москву и Вашингтон.
В пятницу президент Венгрии побывала на приеме в Ватикане, где обсудила гуманитарную ситуацию на Украине и религиозные свободы. После аудиенции у папы Франциска Новак провела переговоры в государственном секретариате Ватикана.
В Москве неоднократно подчеркивали, что готовы к переговорам, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Там заявляют, что мир может быть установлен только на условиях Украины и после возвращения страны к границам 1991 года.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть мирным.