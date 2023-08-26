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Президент Венгрии считает, что пришло время для мирного плана по Украине - РИА Новости, 26.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:03 26.08.2023 (обновлено: 15:20 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/peregovory-1892365352.html
Президент Венгрии считает, что пришло время для мирного плана по Украине
Президент Венгрии считает, что пришло время для мирного плана по Украине - РИА Новости, 26.08.2023
Президент Венгрии считает, что пришло время для мирного плана по Украине
Скоро наступит время для урегулирования конфликта на Украине, хотя условий для объявления о конкретном мирном плане пока нет, заявила президент Венгрии Каталин... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T11:03
2023-08-26T15:20
в мире
украина
венгрия
каталин новак
франциск (хорхе марио бергольо)
москва
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
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РИМ, 26 авг — РИА Новости. Скоро наступит время для урегулирования конфликта на Украине, хотя условий для объявления о конкретном мирном плане пока нет, заявила президент Венгрии Каталин Новак в интервью итальянской газете il Messaggero."Я абсолютно согласна с папой Франциском, даже если я не в тех условиях, чтобы сделать публичное заявление о том, что существует конкретный мирный план. Я по-прежнему убеждена, что теперь мы ближе к реализации проекта, мы уже говорили об этом с понтификом во время его последней поездки в Будапешт четыре месяца назад, но большего я сказать не могу", — отметила глава государства.Новак подчеркнула, что пришло время говорить о том, как строить мир. Сигналом к этому она назвала миссию посланника папы римского кардинала Дзуппи и его планы посетить Пекин после поездок в Киев, Москву и Вашингтон. В пятницу президент Венгрии побывала на приеме в Ватикане, где обсудила гуманитарную ситуацию на Украине и религиозные свободы. После аудиенции у папы Франциска Новак провела переговоры в государственном секретариате Ватикана. В Москве неоднократно подчеркивали, что готовы к переговорам, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Там заявляют, что мир может быть установлен только на условиях Украины и после возвращения страны к границам 1991 года.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть мирным.
https://ria.ru/20230825/peregovory-1892267572.html
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в мире, украина, венгрия, каталин новак, франциск (хорхе марио бергольо), москва, дмитрий песков, киев
В мире, Украина, Венгрия, Каталин Новак, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Москва, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Киев
Президент Венгрии считает, что пришло время для мирного плана по Украине

Президент Венгрии Новак предрекла скорые перемены в решении конфликта на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Венгрии Каталин Новак
Президент Венгрии Каталин Новак - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Венгрии Каталин Новак. Архивное фото
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РИМ, 26 авг — РИА Новости. Скоро наступит время для урегулирования конфликта на Украине, хотя условий для объявления о конкретном мирном плане пока нет, заявила президент Венгрии Каталин Новак в интервью итальянской газете il Messaggero.
«
"Я абсолютно согласна с папой Франциском, даже если я не в тех условиях, чтобы сделать публичное заявление о том, что существует конкретный мирный план. Я по-прежнему убеждена, что теперь мы ближе к реализации проекта, мы уже говорили об этом с понтификом во время его последней поездки в Будапешт четыре месяца назад, но большего я сказать не могу", — отметила глава государства.
Новак подчеркнула, что пришло время говорить о том, как строить мир. Сигналом к этому она назвала миссию посланника папы римского кардинала Дзуппи и его планы посетить Пекин после поездок в Киев, Москву и Вашингтон.
В пятницу президент Венгрии побывала на приеме в Ватикане, где обсудила гуманитарную ситуацию на Украине и религиозные свободы. После аудиенции у папы Франциска Новак провела переговоры в государственном секретариате Ватикана.
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В Москве неоднократно подчеркивали, что готовы к переговорам, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Там заявляют, что мир может быть установлен только на условиях Украины и после возвращения страны к границам 1991 года.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть мирным.
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10 августа, 09:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВенгрияКаталин НовакФранциск (Хорхе Марио Бергольо)МоскваДмитрий ПесковКиев
 
 
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