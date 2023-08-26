https://ria.ru/20230826/peregovory-1892365352.html

Президент Венгрии считает, что пришло время для мирного плана по Украине

Президент Венгрии считает, что пришло время для мирного плана по Украине - РИА Новости, 26.08.2023

Президент Венгрии считает, что пришло время для мирного плана по Украине

Скоро наступит время для урегулирования конфликта на Украине, хотя условий для объявления о конкретном мирном плане пока нет, заявила президент Венгрии Каталин... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T11:03

2023-08-26T11:03

2023-08-26T15:20

в мире

украина

венгрия

каталин новак

франциск (хорхе марио бергольо)

москва

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

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РИМ, 26 авг — РИА Новости. Скоро наступит время для урегулирования конфликта на Украине, хотя условий для объявления о конкретном мирном плане пока нет, заявила президент Венгрии Каталин Новак в интервью итальянской газете il Messaggero."Я абсолютно согласна с папой Франциском, даже если я не в тех условиях, чтобы сделать публичное заявление о том, что существует конкретный мирный план. Я по-прежнему убеждена, что теперь мы ближе к реализации проекта, мы уже говорили об этом с понтификом во время его последней поездки в Будапешт четыре месяца назад, но большего я сказать не могу", — отметила глава государства.Новак подчеркнула, что пришло время говорить о том, как строить мир. Сигналом к этому она назвала миссию посланника папы римского кардинала Дзуппи и его планы посетить Пекин после поездок в Киев, Москву и Вашингтон. В пятницу президент Венгрии побывала на приеме в Ватикане, где обсудила гуманитарную ситуацию на Украине и религиозные свободы. После аудиенции у папы Франциска Новак провела переговоры в государственном секретариате Ватикана. В Москве неоднократно подчеркивали, что готовы к переговорам, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Там заявляют, что мир может быть установлен только на условиях Украины и после возвращения страны к границам 1991 года.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть мирным.

https://ria.ru/20230825/peregovory-1892267572.html

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, венгрия, каталин новак, франциск (хорхе марио бергольо), москва, дмитрий песков, киев