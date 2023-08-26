https://ria.ru/20230826/panfilov-1892463080.html

В "Ленкоме" назвали Панфилова сверхталантливым и интеллигентным человеком

В "Ленкоме" назвали Панфилова сверхталантливым и интеллигентным человеком - РИА Новости, 26.08.2023

В "Ленкоме" назвали Панфилова сверхталантливым и интеллигентным человеком

В театре "Ленком" назвали уход режиссёра Глеба Панфилова тяжелейшей утратой для российского театра и кино, отметив, что он был сверхталантливым, интеллигентным... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T23:29

2023-08-26T23:29

2023-08-26T23:29

культура

умер глеб панфилов

магнитогорск

локарно

ссср

марк варшавер

инна чурикова

ленфильм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155366/88/1553668810_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_914b6ac5c892b3678a66d6e413614123.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В театре "Ленком" назвали уход режиссёра Глеба Панфилова тяжелейшей утратой для российского театра и кино, отметив, что он был сверхталантливым, интеллигентным человеком. Панфилов ушел из жизни в возрасте 89 лет в субботу. "Сверхталантливый, интеллигентный, глубокий человек, с которым каждый в театре разделял две главные любови его жизни — к отечественной культуре и Инне Михайловне. Мы очень надеялись и всей душой верили, что Глеб Анатольевич победит болезнь и вернется в работу — к нам, в "Ленком Марка Захарова". Увы, не случилось. Ушел к своей любимой Инне. Тяжелейшая утрата для российского театра и кино, для всех, кто влюблен в искусство", - говорится в телеграм-канале театра. В "Ленкоме" также выразили соболезнования родным и близким режиссера. "Приносим глубочайшие соболезнования и выражаем слова поддержки Ивану Панфилову, родным, близким и коллегам Глеба Анатольевича. Скорбим вместе с вами. Светлая и вечная память большому режиссеру, человеку, отцу", - заключили в театре. Панфилова госпитализировали в институт Склифосовского с инсультом 11 мая. Позднее директор театра "Ленком" Марк Варшавер рассказывал агентству, что у режиссера развилась пневмония. В медучреждении РИА Новости сообщали, что режиссер находится в тяжелом состоянии. Позже, по словам Варшавера, Панфилов был переведен в реабилитационный центр, а из него - в "одну из больниц Москвы". В августе Варшавер сообщал, что Панфилов чувствует себя плохо, но его состояние оценивают как удовлетворительное. Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.

https://ria.ru/20230826/panfilov-1871283759.html

магнитогорск

локарно

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

умер глеб панфилов, магнитогорск, локарно, ссср, марк варшавер, инна чурикова, ленфильм, глеб панфилов, ленком