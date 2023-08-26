В "Ленкоме" назвали Панфилова сверхталантливым и интеллигентным человеком
В театре "Ленком" назвали Панфилова сверхталантливым и интеллигентным человеком
© Фото : предоставлено кинокомпанией "Вера"Глеб Панфилов
© Фото : предоставлено кинокомпанией "Вера"
Глеб Панфилов. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В театре "Ленком" назвали уход режиссёра Глеба Панфилова тяжелейшей утратой для российского театра и кино, отметив, что он был сверхталантливым, интеллигентным человеком.
Панфилов ушел из жизни в возрасте 89 лет в субботу.
"Сверхталантливый, интеллигентный, глубокий человек, с которым каждый в театре разделял две главные любови его жизни — к отечественной культуре и Инне Михайловне. Мы очень надеялись и всей душой верили, что Глеб Анатольевич победит болезнь и вернется в работу — к нам, в "Ленком Марка Захарова". Увы, не случилось. Ушел к своей любимой Инне. Тяжелейшая утрата для российского театра и кино, для всех, кто влюблен в искусство", - говорится в телеграм-канале театра.
В "Ленкоме" также выразили соболезнования родным и близким режиссера.
"Приносим глубочайшие соболезнования и выражаем слова поддержки Ивану Панфилову, родным, близким и коллегам Глеба Анатольевича. Скорбим вместе с вами. Светлая и вечная память большому режиссеру, человеку, отцу", - заключили в театре.
Панфилова госпитализировали в институт Склифосовского с инсультом 11 мая. Позднее директор театра "Ленком" Марк Варшавер рассказывал агентству, что у режиссера развилась пневмония. В медучреждении РИА Новости сообщали, что режиссер находится в тяжелом состоянии. Позже, по словам Варшавера, Панфилов был переведен в реабилитационный центр, а из него - в "одну из больниц Москвы". В августе Варшавер сообщал, что Панфилов чувствует себя плохо, но его состояние оценивают как удовлетворительное.
Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.