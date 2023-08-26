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Театр Вахтангова выразил Панфилову благодарность за уроки мастерства - РИА Новости, 26.08.2023
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Культура
 
23:15 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/panfilov-1892462650.html
Театр Вахтангова выразил Панфилову благодарность за уроки мастерства
Театр Вахтангова выразил Панфилову благодарность за уроки мастерства - РИА Новости, 26.08.2023
Театр Вахтангова выразил Панфилову благодарность за уроки мастерства
Театр имени Евгения Вахтангова выразил благодарность режиссёру Глебу Панфилову за человеческое общение и уроки мастерства, которыми он щедро делился с... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T23:15
2023-08-26T23:15
ссср
магнитогорск
локарно
глеб панфилов
инна чурикова
марк варшавер
театр наций
ленфильм
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Театр имени Евгения Вахтангова выразил благодарность режиссёру Глебу Панфилову за человеческое общение и уроки мастерства, которыми он щедро делился с вахтанговцами. Панфилов ушел из жизни в возрасте 89 лет в субботу. "Мы благодарны за оказанное доверие, а также за то невероятное человеческое общение и уроки мастерства, которыми режиссёр щедро делился с вахтанговцами", - говорится в телеграм-канале театра. Отмечается, что несколько лет на сцене Театра Вахтангова с большим успехом шёл спектакль Панфилова "Аудиенция", в котором королеву Елизавету II блистательно играла его супруга, народная артистка СССР Инна Чурикова. "В память о спектакле в историческом буфете Театра Вахтангова представлена выставка. Решение передать предметы из спектакля для экспозиции - костюмы, реквизит, украшения - было принято Глебом Анатольевичем и их сыном Иваном", - подчеркнули в сообщении. Театр также выразил соболезнования родным и близким режиссёра. "Выражаем искренние соболезнования родным и близким Глеба Анатольевича, поклонникам его дарования", - заключили в нём. Панфилова госпитализировали в институт Склифосовского с инсультом 11 мая. Позднее директор театра "Ленком" Марк Варшавер рассказывал агентству, что у режиссера развилась пневмония. В медучреждении РИА Новости сообщали, что режиссер находится в тяжелом состоянии. Позже, по словам Варшавера, Панфилов был переведен в реабилитационный центр, а из него - в "одну из больниц Москвы". В августе Варшавер сообщал, что Панфилов чувствует себя плохо, но его состояние оценивают как удовлетворительное. Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.
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магнитогорск
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ссср, магнитогорск, локарно, глеб панфилов, инна чурикова, марк варшавер, театр наций, ленфильм, ленком, умер глеб панфилов
СССР, Магнитогорск, Локарно, Глеб Панфилов, Инна Чурикова, Марк Варшавер, Театр наций, Ленфильм, Ленком, Умер Глеб Панфилов, Культура
Театр Вахтангова выразил Панфилову благодарность за уроки мастерства

Театр Вахтангова выразил Панфилову благодарность за уроки мастерства

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГлеб Панфилов
Глеб Панфилов - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Глеб Панфилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Театр имени Евгения Вахтангова выразил благодарность режиссёру Глебу Панфилову за человеческое общение и уроки мастерства, которыми он щедро делился с вахтанговцами.
Панфилов ушел из жизни в возрасте 89 лет в субботу.
"Мы благодарны за оказанное доверие, а также за то невероятное человеческое общение и уроки мастерства, которыми режиссёр щедро делился с вахтанговцами", - говорится в телеграм-канале театра.
Отмечается, что несколько лет на сцене Театра Вахтангова с большим успехом шёл спектакль Панфилова "Аудиенция", в котором королеву Елизавету II блистательно играла его супруга, народная артистка СССР Инна Чурикова.
"В память о спектакле в историческом буфете Театра Вахтангова представлена выставка. Решение передать предметы из спектакля для экспозиции - костюмы, реквизит, украшения - было принято Глебом Анатольевичем и их сыном Иваном", - подчеркнули в сообщении.
Театр также выразил соболезнования родным и близким режиссёра. "Выражаем искренние соболезнования родным и близким Глеба Анатольевича, поклонникам его дарования", - заключили в нём.
Панфилова госпитализировали в институт Склифосовского с инсультом 11 мая. Позднее директор театра "Ленком" Марк Варшавер рассказывал агентству, что у режиссера развилась пневмония. В медучреждении РИА Новости сообщали, что режиссер находится в тяжелом состоянии. Позже, по словам Варшавера, Панфилов был переведен в реабилитационный центр, а из него - в "одну из больниц Москвы". В августе Варшавер сообщал, что Панфилов чувствует себя плохо, но его состояние оценивают как удовлетворительное.
Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.
Режиссер Глеб Панфилов - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
Биография Глеба Панфилова
Вчера, 22:18
 
КультураСССРМагнитогорскЛокарноГлеб ПанфиловИнна ЧуриковаМарк ВаршаверТеатр нацийЛенфильмЛенкомУмер Глеб Панфилов
 
 
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