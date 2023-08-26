Театр Вахтангова выразил Панфилову благодарность за уроки мастерства
Театр Вахтангова выразил Панфилову благодарность за уроки мастерства
Глеб Панфилов. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Театр имени Евгения Вахтангова выразил благодарность режиссёру Глебу Панфилову за человеческое общение и уроки мастерства, которыми он щедро делился с вахтанговцами.
Панфилов ушел из жизни в возрасте 89 лет в субботу.
"Мы благодарны за оказанное доверие, а также за то невероятное человеческое общение и уроки мастерства, которыми режиссёр щедро делился с вахтанговцами", - говорится в телеграм-канале театра.
Отмечается, что несколько лет на сцене Театра Вахтангова с большим успехом шёл спектакль Панфилова "Аудиенция", в котором королеву Елизавету II блистательно играла его супруга, народная артистка СССР Инна Чурикова.
"В память о спектакле в историческом буфете Театра Вахтангова представлена выставка. Решение передать предметы из спектакля для экспозиции - костюмы, реквизит, украшения - было принято Глебом Анатольевичем и их сыном Иваном", - подчеркнули в сообщении.
Театр также выразил соболезнования родным и близким режиссёра. "Выражаем искренние соболезнования родным и близким Глеба Анатольевича, поклонникам его дарования", - заключили в нём.
Панфилова госпитализировали в институт Склифосовского с инсультом 11 мая. Позднее директор театра "Ленком" Марк Варшавер рассказывал агентству, что у режиссера развилась пневмония. В медучреждении РИА Новости сообщали, что режиссер находится в тяжелом состоянии. Позже, по словам Варшавера, Панфилов был переведен в реабилитационный центр, а из него - в "одну из больниц Москвы". В августе Варшавер сообщал, что Панфилов чувствует себя плохо, но его состояние оценивают как удовлетворительное.
Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.