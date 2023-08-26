https://ria.ru/20230826/panfilov-1892462650.html

Театр Вахтангова выразил Панфилову благодарность за уроки мастерства

Театр Вахтангова выразил Панфилову благодарность за уроки мастерства - РИА Новости, 26.08.2023

Театр Вахтангова выразил Панфилову благодарность за уроки мастерства

Театр имени Евгения Вахтангова выразил благодарность режиссёру Глебу Панфилову за человеческое общение и уроки мастерства, которыми он щедро делился с... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T23:15

2023-08-26T23:15

2023-08-26T23:15

ссср

магнитогорск

локарно

глеб панфилов

инна чурикова

марк варшавер

театр наций

ленфильм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871286618_0:34:2797:1607_1920x0_80_0_0_4d4f1935cf7eaac60b582e30115eb0ff.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Театр имени Евгения Вахтангова выразил благодарность режиссёру Глебу Панфилову за человеческое общение и уроки мастерства, которыми он щедро делился с вахтанговцами. Панфилов ушел из жизни в возрасте 89 лет в субботу. "Мы благодарны за оказанное доверие, а также за то невероятное человеческое общение и уроки мастерства, которыми режиссёр щедро делился с вахтанговцами", - говорится в телеграм-канале театра. Отмечается, что несколько лет на сцене Театра Вахтангова с большим успехом шёл спектакль Панфилова "Аудиенция", в котором королеву Елизавету II блистательно играла его супруга, народная артистка СССР Инна Чурикова. "В память о спектакле в историческом буфете Театра Вахтангова представлена выставка. Решение передать предметы из спектакля для экспозиции - костюмы, реквизит, украшения - было принято Глебом Анатольевичем и их сыном Иваном", - подчеркнули в сообщении. Театр также выразил соболезнования родным и близким режиссёра. "Выражаем искренние соболезнования родным и близким Глеба Анатольевича, поклонникам его дарования", - заключили в нём. Панфилова госпитализировали в институт Склифосовского с инсультом 11 мая. Позднее директор театра "Ленком" Марк Варшавер рассказывал агентству, что у режиссера развилась пневмония. В медучреждении РИА Новости сообщали, что режиссер находится в тяжелом состоянии. Позже, по словам Варшавера, Панфилов был переведен в реабилитационный центр, а из него - в "одну из больниц Москвы". В августе Варшавер сообщал, что Панфилов чувствует себя плохо, но его состояние оценивают как удовлетворительное. Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.

https://ria.ru/20230826/panfilov-1871283759.html

ссср

магнитогорск

локарно

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, магнитогорск, локарно, глеб панфилов, инна чурикова, марк варшавер, театр наций, ленфильм, ленком, умер глеб панфилов