https://ria.ru/20230826/panfilov-1892461132.html

Любимова заявила, что в смерть Панфилова тяжело поверить

Любимова заявила, что в смерть Панфилова тяжело поверить - РИА Новости, 26.08.2023

Любимова заявила, что в смерть Панфилова тяжело поверить

Министр культуры России Ольга Любимова, говоря о смерти режиссёра Глеба Панфилова, отметила, что в это тяжело поверить. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T22:56

2023-08-26T22:56

2023-08-26T22:59

культура

россия

магнитогорск

локарно

глеб панфилов

марк варшавер

инна чурикова

театр наций

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова, говоря о смерти режиссёра Глеба Панфилова, отметила, что в это тяжело поверить. Панфилов скончался в субботу в возрасте 89 лет. "Глеб Анатольевич Панфилов. Царствие ему Небесное. Пока тяжело поверить", - написала глава ведомства в своем телеграм-канале. Панфилова госпитализировали в институт Склифосовского с инсультом 11 мая. Позднее директор театра "Ленком" Марк Варшавер рассказывал агентству, что у режиссера развилась пневмония. В медучреждении РИА Новости сообщали, что режиссер находится в тяжелом состоянии. Позже, по словам Варшавера , Панфилов был переведен в реабилитационный центр, а из него - в "одну из больниц Москвы". В августе Варшавер сообщал, что Панфилов чувствует себя плохо, но его состояние оценивают как удовлетворительное. Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.

https://ria.ru/20230826/panfilov-1871283759.html

россия

магнитогорск

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