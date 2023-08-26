https://ria.ru/20230826/panfilov-1892461132.html
Любимова заявила, что в смерть Панфилова тяжело поверить
Любимова заявила, что в смерть Панфилова тяжело поверить - РИА Новости, 26.08.2023
Любимова заявила, что в смерть Панфилова тяжело поверить
Министр культуры России Ольга Любимова, говоря о смерти режиссёра Глеба Панфилова, отметила, что в это тяжело поверить. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T22:56
2023-08-26T22:56
2023-08-26T22:59
культура
россия
магнитогорск
локарно
глеб панфилов
марк варшавер
инна чурикова
театр наций
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871120886_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c7b05bbb412f6a66c02910f8f0e445c6.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова, говоря о смерти режиссёра Глеба Панфилова, отметила, что в это тяжело поверить. Панфилов скончался в субботу в возрасте 89 лет. "Глеб Анатольевич Панфилов. Царствие ему Небесное. Пока тяжело поверить", - написала глава ведомства в своем телеграм-канале. Панфилова госпитализировали в институт Склифосовского с инсультом 11 мая. Позднее директор театра "Ленком" Марк Варшавер рассказывал агентству, что у режиссера развилась пневмония. В медучреждении РИА Новости сообщали, что режиссер находится в тяжелом состоянии. Позже, по словам Варшавера , Панфилов был переведен в реабилитационный центр, а из него - в "одну из больниц Москвы". В августе Варшавер сообщал, что Панфилов чувствует себя плохо, но его состояние оценивают как удовлетворительное. Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.
https://ria.ru/20230826/panfilov-1871283759.html
россия
магнитогорск
локарно
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871120886_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_d206fececed8da0244137c116778b9e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, магнитогорск, локарно, глеб панфилов, марк варшавер, инна чурикова, театр наций, ленфильм, ленком, умер глеб панфилов
Культура, Россия, Магнитогорск, Локарно, Глеб Панфилов, Марк Варшавер, Инна Чурикова, Театр наций, Ленфильм, Ленком, Умер Глеб Панфилов
Любимова заявила, что в смерть Панфилова тяжело поверить
Любимова: в смерть Панфилова тяжело поверить