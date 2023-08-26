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В Госдуме назвали Панфилова выдающимся режиссером - РИА Новости, 26.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:46 26.08.2023 (обновлено: 22:49 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/panfilov-1892459713.html
В Госдуме назвали Панфилова выдающимся режиссером
В Госдуме назвали Панфилова выдающимся режиссером - РИА Новости, 26.08.2023
В Госдуме назвали Панфилова выдающимся режиссером
Смерть режиссёра Глеба Панфилова - это серьёзная утрата для страны и народа, заявил РИА Новости первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T22:46
2023-08-26T22:49
культура
рсфср
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Смерть режиссёра Глеба Панфилова - это серьёзная утрата для страны и народа, заявил РИА Новости первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа. Российский режиссер театра и кино, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РФ Глеб Панфилов ушёл из жизни в субботу в возрасте 89 лет, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком" Марк Варшавер. "Очень жаль… Да, это был большой режиссёр, и это очень серьёзная утрата для нашей страны, для народа. Много чего делал. Это выдающийся был человек", - сказал Чепа.
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рсфср, россия, алексей чепа, глеб панфилов, марк варшавер, ленком, госдума рф, умер глеб панфилов
Культура, РСФСР, Россия, Алексей Чепа, Глеб Панфилов, Марк Варшавер, Ленком, Госдума РФ, Умер Глеб Панфилов
В Госдуме назвали Панфилова выдающимся режиссером

Депутат Госдумы Чепа: Панфилов был выдающимся режиссером

© предоставлено кинокомпанией "Вера"Глеб Панфилов
Глеб Панфилов
© предоставлено кинокомпанией "Вера"
Глеб Панфилов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Смерть режиссёра Глеба Панфилова - это серьёзная утрата для страны и народа, заявил РИА Новости первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.
Российский режиссер театра и кино, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РФ Глеб Панфилов ушёл из жизни в субботу в возрасте 89 лет, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
"Очень жаль… Да, это был большой режиссёр, и это очень серьёзная утрата для нашей страны, для народа. Много чего делал. Это выдающийся был человек", - сказал Чепа.
Режиссер и сценарист Глеб Панфилов - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
Биография Глеба Панфилова
Вчера, 22:18
 
КультураРСФСРРоссияАлексей ЧепаГлеб ПанфиловМарк ВаршаверЛенкомГосдума РФУмер Глеб Панфилов
 
 
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