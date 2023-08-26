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В Госдуме назвали Панфилова выдающимся режиссером
В Госдуме назвали Панфилова выдающимся режиссером - РИА Новости, 26.08.2023
В Госдуме назвали Панфилова выдающимся режиссером
Смерть режиссёра Глеба Панфилова - это серьёзная утрата для страны и народа, заявил РИА Новости первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T22:46
2023-08-26T22:46
2023-08-26T22:49
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Смерть режиссёра Глеба Панфилова - это серьёзная утрата для страны и народа, заявил РИА Новости первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа. Российский режиссер театра и кино, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РФ Глеб Панфилов ушёл из жизни в субботу в возрасте 89 лет, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком" Марк Варшавер. "Очень жаль… Да, это был большой режиссёр, и это очень серьёзная утрата для нашей страны, для народа. Много чего делал. Это выдающийся был человек", - сказал Чепа.
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Культура, РСФСР, Россия, Алексей Чепа, Глеб Панфилов, Марк Варшавер, Ленком, Госдума РФ, Умер Глеб Панфилов
В Госдуме назвали Панфилова выдающимся режиссером
Депутат Госдумы Чепа: Панфилов был выдающимся режиссером