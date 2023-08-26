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Депутат Герасимов: память о Панфилове будет увековечена - РИА Новости, 26.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:32 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/panfilov-1892457667.html
Депутат Герасимов: память о Панфилове будет увековечена
Депутат Герасимов: память о Панфилове будет увековечена - РИА Новости, 26.08.2023
Депутат Герасимов: память о Панфилове будет увековечена
Режиссер Глеб Панфилов был большой частью российской культуры, у него были блестящие фильмы и выдающиеся театральные работы, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T22:32
2023-08-26T22:32
умер глеб панфилов
евгений герасимов
глеб панфилов
инна чурикова
ленком
московская городская дума
культура
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Режиссер Глеб Панфилов был большой частью российской культуры, у него были блестящие фильмы и выдающиеся театральные работы, сообщил РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, отметив, что память Панфилова будет увековечена. Ранее директор театра "Ленком" сообщил агентству, что режиссер Глеб Панфилов скончался в возрасте 89 лет. "Глеб - большая часть нашей культуры. Мы дружили и с Инной, и с Глебом, с их семьей. Блестящие были с ним сделаны фильмы, театральные работы не менее выдающиеся. Их жизнь и творчество с Чуриковой оно восхищало нас. Нам его будет не хватать... Уверен, что память будет в том или ином виде увековечена", - сказал Герасимов. Ранее в январе этого года скончалась народная артистка Инна Чурикова.
https://ria.ru/20230826/panfilov-1871283759.html
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умер глеб панфилов, евгений герасимов, глеб панфилов, инна чурикова, ленком, московская городская дума
Умер Глеб Панфилов, Евгений Герасимов, Глеб Панфилов, Инна Чурикова, Ленком, Московская городская дума, Культура
Депутат Герасимов: память о Панфилове будет увековечена

Депутат Мосгордумы Герасимов: память о Панфилове будет увековечена

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Глеб Панфилов
Режиссер Глеб Панфилов - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Глеб Панфилов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Режиссер Глеб Панфилов был большой частью российской культуры, у него были блестящие фильмы и выдающиеся театральные работы, сообщил РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, отметив, что память Панфилова будет увековечена.
Ранее директор театра "Ленком" сообщил агентству, что режиссер Глеб Панфилов скончался в возрасте 89 лет.
"Глеб - большая часть нашей культуры. Мы дружили и с Инной, и с Глебом, с их семьей. Блестящие были с ним сделаны фильмы, театральные работы не менее выдающиеся. Их жизнь и творчество с Чуриковой оно восхищало нас. Нам его будет не хватать... Уверен, что память будет в том или ином виде увековечена", - сказал Герасимов.
Ранее в январе этого года скончалась народная артистка Инна Чурикова.
Режиссер и сценарист Глеб Панфилов - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
Биография Глеба Панфилова
Вчера, 22:18
 
КультураУмер Глеб ПанфиловЕвгений ГерасимовГлеб ПанфиловИнна ЧуриковаЛенкомМосковская городская дума
 
 
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