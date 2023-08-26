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Панфилов был уникальным товарищем и режиссером, заявил директор "Ленкома" - РИА Новости, 26.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:25 26.08.2023 (обновлено: 22:32 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/panfilov-1892456350.html
Панфилов был уникальным товарищем и режиссером, заявил директор "Ленкома"
Панфилов был уникальным товарищем и режиссером, заявил директор "Ленкома" - РИА Новости, 26.08.2023
Панфилов был уникальным товарищем и режиссером, заявил директор "Ленкома"
Директор театра "Ленком" Марк Варшавер назвал режиссёра Глеба Панфилова уникальным товарищем и режиссёром, который раскрыл талант народной артистки СССР,... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T22:25
2023-08-26T22:32
умер глеб панфилов
магнитогорск
локарно
ссср
инна чурикова
глеб панфилов
театр наций
ленфильм
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Директор театра "Ленком" Марк Варшавер назвал режиссёра Глеба Панфилова уникальным товарищем и режиссёром, который раскрыл талант народной артистки СССР, великой актрисы, своей супруги Инны Чуриковой. Панфилов ушел из жизни в возрасте 89 лет в субботу. "Глеб Анатольевич был уникальным и товарищем, и режиссёром. Те картины, которые он создавал, те спектакли, которые он ставил в "Ленкоме Марка Захарова", которые шли до последнего дня жизни великой артистки СССР Инны Михайловны Чуриковой. Создание таланта Инны Михайловны Чуриковой тоже принадлежит её супругу, её режиссёру, её другу Глебу Анатольевичу Панфилову, который и раскрыл талант и в своих фильмах, и в театре удивительной актрисы", - заявил Варшавер РИА Новости. Панфилова госпитализировали в институт Склифосовского с инсультом 11 мая. Позднее Варшавер рассказывал агентству, что у режиссера развилась пневмония. В медучреждении РИА Новости сообщали, что режиссер находится в тяжелом состоянии. Позже, по словам Варшавера, Панфилов был переведен в реабилитационный центр, а из него - в "одну из больниц Москвы". В августе Варшавер сообщал, что Панфилов чувствует себя плохо, но его состояние оценивают как удовлетворительное. Панфилову было 89 лет. Он родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.
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умер глеб панфилов, магнитогорск, локарно, ссср, инна чурикова, глеб панфилов, театр наций, ленфильм, ленком, марк варшавер
Умер Глеб Панфилов, Магнитогорск, Локарно, СССР, Инна Чурикова, Глеб Панфилов, Театр наций, Ленфильм, Ленком, Марк Варшавер, Культура
Панфилов был уникальным товарищем и режиссером, заявил директор "Ленкома"

Директор театра "Ленком": Панфилов был уникальным товарищем и режиссером

© Фото : предоставлено кинокомпанией "Вера"Глеб Панфилов
Глеб Панфилов - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© Фото : предоставлено кинокомпанией "Вера"
Глеб Панфилов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Директор театра "Ленком" Марк Варшавер назвал режиссёра Глеба Панфилова уникальным товарищем и режиссёром, который раскрыл талант народной артистки СССР, великой актрисы, своей супруги Инны Чуриковой.
Панфилов ушел из жизни в возрасте 89 лет в субботу.
"Глеб Анатольевич был уникальным и товарищем, и режиссёром. Те картины, которые он создавал, те спектакли, которые он ставил в "Ленкоме Марка Захарова", которые шли до последнего дня жизни великой артистки СССР Инны Михайловны Чуриковой. Создание таланта Инны Михайловны Чуриковой тоже принадлежит её супругу, её режиссёру, её другу Глебу Анатольевичу Панфилову, который и раскрыл талант и в своих фильмах, и в театре удивительной актрисы", - заявил Варшавер РИА Новости.
Панфилова госпитализировали в институт Склифосовского с инсультом 11 мая. Позднее Варшавер рассказывал агентству, что у режиссера развилась пневмония. В медучреждении РИА Новости сообщали, что режиссер находится в тяжелом состоянии. Позже, по словам Варшавера, Панфилов был переведен в реабилитационный центр, а из него - в "одну из больниц Москвы". В августе Варшавер сообщал, что Панфилов чувствует себя плохо, но его состояние оценивают как удовлетворительное.
Панфилову было 89 лет. Он родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.
Режиссер и сценарист Глеб Панфилов - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
Биография Глеба Панфилова
Вчера, 22:18
 
КультураУмер Глеб ПанфиловМагнитогорскЛокарноСССРИнна ЧуриковаГлеб ПанфиловТеатр нацийЛенфильмЛенкомМарк Варшавер
 
 
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