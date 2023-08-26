https://ria.ru/20230826/panfilov-1892454078.html
Умер режиссер Глеб Панфилов
Умер режиссер Глеб Панфилов - РИА Новости, 26.08.2023
Умер режиссер Глеб Панфилов
Советский и российский режиссер Глеб Панфилов умер на 90-м году жизни, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком" Марк Варшавер. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T21:56
2023-08-26T21:56
2023-08-26T22:31
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Советский и российский режиссер Глеб Панфилов умер на 90-м году жизни, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком" Марк Варшавер."Произошло несчастье. Ушел из жизни великий режиссер Глеб Анатольевич Панфилов", — сказал собеседник агентства.О дате и времени прощания сообщат позднее, добавил он.В середине мая режиссера госпитализировали с инсультом в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Через некоторое время, по словам Варшавера, его перевели в реабилитационный центр, а из него — в одну из московских больниц. В августе директор "Ленкома" сообщил, что Панфилов чувствует себя плохо, но его состояние оценивают как удовлетворительное.Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1957 году окончил Уральский государственный техниический университет. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет". К числу наиболее известных его картин относятся: "Начало" (1970), "Прошу слова" (1976), "Валентина" (1981), "Васса" (1983), "Тема" (1986), "Мать" (1990), "Романовы. Венценосная семья" (2000), "Без вины виноватые" (2008) и другие.В 1984 году получил звание Народного артиста РСФСР. Был женат на Народной артистке СССР, актрисе Инне Чуриковой (1943-2023).
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Памяти Глеба Панфилова. Легендарные фильма великого режиссера
Директор театра «Ленком», народный артист РСФСР Глеб Панфилов скончался на 90-м году жизни. 11 мая легендарный режиссер попал в больницу с геморрагическим инсультом, позже у него развилась пневмония. В августе врачи сообщали, что самочувствие Панфилова плохое, но его состояние оценивается как удовлетворительное. Свою супругу, Инну Чурикову, режиссер пережил на 7 месяцев.
2023-08-26T21:56
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Умер режиссер Глеб Панфилов
Режиссер Глеб Панфилов умер в возрасте 89 лет