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Умер режиссер Глеб Панфилов - РИА Новости, 26.08.2023
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Культура
 
21:56 26.08.2023 (обновлено: 22:31 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/panfilov-1892454078.html
Умер режиссер Глеб Панфилов
Умер режиссер Глеб Панфилов - РИА Новости, 26.08.2023
Умер режиссер Глеб Панфилов
Советский и российский режиссер Глеб Панфилов умер на 90-м году жизни, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком" Марк Варшавер. РИА Новости, 26.08.2023
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ленком
глеб панфилов
культура
ленфильм
магнитогорск
марк варшавер
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Советский и российский режиссер Глеб Панфилов умер на 90-м году жизни, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком" Марк Варшавер."Произошло несчастье. Ушел из жизни великий режиссер Глеб Анатольевич Панфилов", — сказал собеседник агентства.О дате и времени прощания сообщат позднее, добавил он.В середине мая режиссера госпитализировали с инсультом в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Через некоторое время, по словам Варшавера, его перевели в реабилитационный центр, а из него — в одну из московских больниц. В августе директор "Ленкома" сообщил, что Панфилов чувствует себя плохо, но его состояние оценивают как удовлетворительное.Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1957 году окончил Уральский государственный техниический университет. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет". К числу наиболее известных его картин относятся: "Начало" (1970), "Прошу слова" (1976), "Валентина" (1981), "Васса" (1983), "Тема" (1986), "Мать" (1990), "Романовы. Венценосная семья" (2000), "Без вины виноватые" (2008) и другие.В 1984 году получил звание Народного артиста РСФСР. Был женат на Народной артистке СССР, актрисе Инне Чуриковой (1943-2023).
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Памяти Глеба Панфилова. Легендарные фильма великого режиссера
Директор театра «Ленком», народный артист РСФСР Глеб Панфилов скончался на 90-м году жизни. 11 мая легендарный режиссер попал в больницу с геморрагическим инсультом, позже у него развилась пневмония. В августе врачи сообщали, что самочувствие Панфилова плохое, но его состояние оценивается как удовлетворительное. Свою супругу, Инну Чурикову, режиссер пережил на 7 месяцев.
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ленком, глеб панфилов, ленфильм, магнитогорск, марк варшавер, инна чурикова, локарно, театр наций, ссср, умер глеб панфилов
Ленком, Глеб Панфилов, Культура, Ленфильм, Магнитогорск, Марк Варшавер, Инна Чурикова, Локарно, Театр наций, СССР, Умер Глеб Панфилов
Умер режиссер Глеб Панфилов

Режиссер Глеб Панфилов умер в возрасте 89 лет

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Глеб Панфилов
Режиссер Глеб Панфилов - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Глеб Панфилов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Советский и российский режиссер Глеб Панфилов умер на 90-м году жизни, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
"Произошло несчастье. Ушел из жизни великий режиссер Глеб Анатольевич Панфилов", — сказал собеседник агентства.
О дате и времени прощания сообщат позднее, добавил он.
В середине мая режиссера госпитализировали с инсультом в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Через некоторое время, по словам Варшавера, его перевели в реабилитационный центр, а из него — в одну из московских больниц. В августе директор "Ленкома" сообщил, что Панфилов чувствует себя плохо, но его состояние оценивают как удовлетворительное.
Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1957 году окончил Уральский государственный техниический университет. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет". К числу наиболее известных его картин относятся: "Начало" (1970), "Прошу слова" (1976), "Валентина" (1981), "Васса" (1983), "Тема" (1986), "Мать" (1990), "Романовы. Венценосная семья" (2000), "Без вины виноватые" (2008) и другие.
В 1984 году получил звание Народного артиста РСФСР. Был женат на Народной артистке СССР, актрисе Инне Чуриковой (1943-2023).
Режиссер и сценарист Глеб Панфилов - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
Биография Глеба Панфилова
Вчера, 22:18
 
КультураЛенкомГлеб ПанфиловЛенфильмМагнитогорскМарк ВаршаверИнна ЧуриковаЛокарноТеатр нацийСССРУмер Глеб Панфилов
 
 
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