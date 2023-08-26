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Они не проигрывали. На Западе сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 26.08.2023
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02:30 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/otpor-1892339352.html
Они не проигрывали. На Западе сделали неожиданное заявление о России
Они не проигрывали. На Западе сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 26.08.2023
Они не проигрывали. На Западе сделали неожиданное заявление о России
Россия с давних времен успешно противостояла тем, кто стремился ее уничтожить. Об этом заявил британский правозащитник Лео Мухаммед во время выступления. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T02:30
2023-08-26T02:30
россия
африка
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Россия с давних времен успешно противостояла тем, кто стремился ее уничтожить. Об этом заявил британский правозащитник Лео Мухаммед во время выступления."Русские вели войны с девятого века. И, по сути, они никогда не проигрывали. &lt;...&gt; На них постоянно нападали. Но русские всегда могли дать отпор тем, кто желал их уничтожить. Сегодня та же ситуация", — высказался Мухаммед.Он также упомянул, что Россия была единственной европейской сверхдержавой, которая не принимала участия в "порабощении" чернокожих. По его словам, Россия, в отличие от стран Запада, никогда не воспринимала людей Африки как рабов.В заключение спикер отметил, что большинство людей "впитывают" антироссийскую пропаганду, сидя перед экранами телевизоров, и призвал не поддаваться западному нарративу.В последнее время наблюдается беспрецедентный уровень русофобии в ряде зарубежных стран. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия — не что иное, как расизм, заявлял президент Владимир Путин. Он назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, и подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают себя части мировой культуры.
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россия, африка, владимир путин, в мире
Россия, Африка, Владимир Путин, В мире
Они не проигрывали. На Западе сделали неожиданное заявление о России

Британский правозащитник: Россия всегда давала отпор стремящимся ее уничтожить

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Россия с давних времен успешно противостояла тем, кто стремился ее уничтожить. Об этом заявил британский правозащитник Лео Мухаммед во время выступления.
«
"Русские вели войны с девятого века. И, по сути, они никогда не проигрывали. <...> На них постоянно нападали. Но русские всегда могли дать отпор тем, кто желал их уничтожить. Сегодня та же ситуация", — высказался Мухаммед.
Он также упомянул, что Россия была единственной европейской сверхдержавой, которая не принимала участия в "порабощении" чернокожих. По его словам, Россия, в отличие от стран Запада, никогда не воспринимала людей Африки как рабов.
В заключение спикер отметил, что большинство людей "впитывают" антироссийскую пропаганду, сидя перед экранами телевизоров, и призвал не поддаваться западному нарративу.
В последнее время наблюдается беспрецедентный уровень русофобии в ряде зарубежных стран. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия — не что иное, как расизм, заявлял президент Владимир Путин. Он назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, и подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают себя части мировой культуры.
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