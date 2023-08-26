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Эксперт оценил перспективы отношений России и Египта - РИА Новости, 26.08.2023
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21:17 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/otnosheniya-1892445714.html
Эксперт оценил перспективы отношений России и Египта
Эксперт оценил перспективы отношений России и Египта - РИА Новости, 26.08.2023
Эксперт оценил перспективы отношений России и Египта
Будущее российско-египетских отношений выглядит многообещающим, подтверждением этому служат совместные проекты, заявил РИА Новости египетский эксперт по... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T21:17
2023-08-26T21:17
в мире
египет
россия
ссср
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "эль-дабаа"
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КАИР, 26 авг - РИА Новости. Будущее российско-египетских отношений выглядит многообещающим, подтверждением этому служат совместные проекты, заявил РИА Новости египетский эксперт по международным отношениям Айман Самир по случаю 80-летия дипотношений между двумя странами. Дипломатические отношения между СССР и Египтом были установлены 26 августа 1943 года. "На мой взгляд, будущее египетско-российских отношений многообещающее. В нем будет большой успех. Подтверждением этому, в первую очередь, служат проекты, которые сейчас реализуются", - сказал Самир. Говоря о совместных проектах, эксперт обратил особое внимание на первую в Египте атомную электростанцию "Эль-Дабаа", которая строится при участии российской госкорпорации "Росатом". "Я считаю, что египетский и российский народы связывают очень сильные отношения в течение многих десятилетий", - отметил Самир, упомянув, что в 1956 году СССР оказал политическую поддержку Египту, против которого Великобритания, Франция и Израиль развязали "тройственную агрессию". Самир также охарактеризовал отношения между президентом России Владимиром Путиным и его египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси как крепкие. Строительство первого и второго энергоблоков АЭС "Эль-Дабаа" началось в 2022 году. Представители РФ и Египта отмечают, что возведение АЭС идет по графику. Планируется, что все четыре реактора должны быть введены в эксплуатацию на полную мощность в 2028-2029 годах.
https://ria.ru/20230424/egipet-1867393544.html
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в мире, египет, россия, ссср, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "эль-дабаа"
В мире, Египет, Россия, СССР, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Эль-Дабаа"
Эксперт оценил перспективы отношений России и Египта

Эксперт Самир назвал будущее российско-египетских отношений многообещающим

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаги России и Египта
Флаги России и Египта - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАИР, 26 авг - РИА Новости. Будущее российско-египетских отношений выглядит многообещающим, подтверждением этому служат совместные проекты, заявил РИА Новости египетский эксперт по международным отношениям Айман Самир по случаю 80-летия дипотношений между двумя странами.
Дипломатические отношения между СССР и Египтом были установлены 26 августа 1943 года.
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"На мой взгляд, будущее египетско-российских отношений многообещающее. В нем будет большой успех. Подтверждением этому, в первую очередь, служат проекты, которые сейчас реализуются", - сказал Самир.
Говоря о совместных проектах, эксперт обратил особое внимание на первую в Египте атомную электростанцию "Эль-Дабаа", которая строится при участии российской госкорпорации "Росатом".
"Я считаю, что египетский и российский народы связывают очень сильные отношения в течение многих десятилетий", - отметил Самир, упомянув, что в 1956 году СССР оказал политическую поддержку Египту, против которого Великобритания, Франция и Израиль развязали "тройственную агрессию".
Самир также охарактеризовал отношения между президентом России Владимиром Путиным и его египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси как крепкие.
Строительство первого и второго энергоблоков АЭС "Эль-Дабаа" началось в 2022 году. Представители РФ и Египта отмечают, что возведение АЭС идет по графику. Планируется, что все четыре реактора должны быть введены в эксплуатацию на полную мощность в 2028-2029 годах.
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В миреЕгипетРоссияСССРВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Эль-Дабаа"
 
 
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