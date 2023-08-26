https://ria.ru/20230826/otnosheniya-1892445714.html

Эксперт оценил перспективы отношений России и Египта

Эксперт оценил перспективы отношений России и Египта - РИА Новости, 26.08.2023

Эксперт оценил перспективы отношений России и Египта

Будущее российско-египетских отношений выглядит многообещающим, подтверждением этому служат совместные проекты, заявил РИА Новости египетский эксперт по... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T21:17

2023-08-26T21:17

2023-08-26T21:17

в мире

египет

россия

ссср

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс "эль-дабаа"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795787109_212:444:3063:2048_1920x0_80_0_0_7b9708a268c8156c6eb9eb71f440a723.jpg

КАИР, 26 авг - РИА Новости. Будущее российско-египетских отношений выглядит многообещающим, подтверждением этому служат совместные проекты, заявил РИА Новости египетский эксперт по международным отношениям Айман Самир по случаю 80-летия дипотношений между двумя странами. Дипломатические отношения между СССР и Египтом были установлены 26 августа 1943 года. "На мой взгляд, будущее египетско-российских отношений многообещающее. В нем будет большой успех. Подтверждением этому, в первую очередь, служат проекты, которые сейчас реализуются", - сказал Самир. Говоря о совместных проектах, эксперт обратил особое внимание на первую в Египте атомную электростанцию "Эль-Дабаа", которая строится при участии российской госкорпорации "Росатом". "Я считаю, что египетский и российский народы связывают очень сильные отношения в течение многих десятилетий", - отметил Самир, упомянув, что в 1956 году СССР оказал политическую поддержку Египту, против которого Великобритания, Франция и Израиль развязали "тройственную агрессию". Самир также охарактеризовал отношения между президентом России Владимиром Путиным и его египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси как крепкие. Строительство первого и второго энергоблоков АЭС "Эль-Дабаа" началось в 2022 году. Представители РФ и Египта отмечают, что возведение АЭС идет по графику. Планируется, что все четыре реактора должны быть введены в эксплуатацию на полную мощность в 2028-2029 годах.

https://ria.ru/20230424/egipet-1867393544.html

https://ria.ru/20230726/egipet-1886202460.html

египет

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, египет, россия, ссср, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "эль-дабаа"