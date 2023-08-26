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В Южной Осетии призвали Грузию признать ответственность за агрессию - РИА Новости, 26.08.2023
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04:08 26.08.2023 (обновлено: 10:03 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/osetiya-1892343076.html
В Южной Осетии призвали Грузию признать ответственность за агрессию
В Южной Осетии призвали Грузию признать ответственность за агрессию - РИА Новости, 26.08.2023
В Южной Осетии призвали Грузию признать ответственность за агрессию
Грузия должна признать ответственность за агрессию и военные преступления против Южной Осетии в 2008 году, заявил РИА Новости президент республики Алан Гаглоев... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T04:08
2023-08-26T10:03
южная осетия
грузия
россия
алан гаглоев
в мире
тбилиси
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ЦХИНВАЛ, 26 авг — РИА Новости. Грузия должна признать ответственность за агрессию и военные преступления против Южной Осетии в 2008 году, заявил РИА Новости президент республики Алан Гаглоев по случаю 15-летия признания Россией ее независимости.&quot;Говорить о перспективах налаживания отношений можно будет только после выполнения условий, которые с нашей стороны сформулированы четко и озвучивались неоднократно на протяжении долгих лет. В этом вопросе позиция Южной Осетии неизменна. В первую очередь Грузия должна признать свою ответственность за совершенную агрессию и военные преступления, подписать соглашение о неприменении силы, а также провести совместную работу по делимитации и демаркации государственных границ с Южной Осетией&quot;, — сказал собеседник агентства.Гаглоев отметил, что сейчас у Южной Осетии нет никаких отношений с Грузией. Единственная площадка, в рамках которой Цхинвал коммуницирует с Тбилиси, — это Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье. Главным и основным вопросом на площадке остается вопрос подписания юридически обязывающего соглашения о неприменении силы.Югоосетинский президент отметил, что при сохраняющейся угрозе и в отсутствие юридически обязывающих гарантий ненападения говорить о чем-то другом с Тбилиси не имеет смысла.Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
https://ria.ru/20230826/osetiya-1892337907.html
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южная осетия, грузия, россия, алан гаглоев, в мире, тбилиси
Южная Осетия, Грузия, Россия, Алан Гаглоев, В мире, Тбилиси
В Южной Осетии призвали Грузию признать ответственность за агрессию

Гаглоев: Грузия должна признать ответственность за агрессию против Южной Осетии

© РИА Новости / Николай Протопопов Столица Южной Осетии город Цхинвал
 Столица Южной Осетии город Цхинвал - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Николай Протопопов
Столица Южной Осетии город Цхинвал. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦХИНВАЛ, 26 авг — РИА Новости. Грузия должна признать ответственность за агрессию и военные преступления против Южной Осетии в 2008 году, заявил РИА Новости президент республики Алан Гаглоев по случаю 15-летия признания Россией ее независимости.
«

"Говорить о перспективах налаживания отношений можно будет только после выполнения условий, которые с нашей стороны сформулированы четко и озвучивались неоднократно на протяжении долгих лет. В этом вопросе позиция Южной Осетии неизменна. В первую очередь Грузия должна признать свою ответственность за совершенную агрессию и военные преступления, подписать соглашение о неприменении силы, а также провести совместную работу по делимитации и демаркации государственных границ с Южной Осетией", — сказал собеседник агентства.

Гаглоев отметил, что сейчас у Южной Осетии нет никаких отношений с Грузией. Единственная площадка, в рамках которой Цхинвал коммуницирует с Тбилиси, — это Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье. Главным и основным вопросом на площадке остается вопрос подписания юридически обязывающего соглашения о неприменении силы.
Югоосетинский президент отметил, что при сохраняющейся угрозе и в отсутствие юридически обязывающих гарантий ненападения говорить о чем-то другом с Тбилиси не имеет смысла.
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
Президент Южной Осетии отметил поддержку России в развитии республики
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Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Москва, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
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Южная ОсетияГрузияРоссияАлан ГаглоевВ миреТбилиси
 
 
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