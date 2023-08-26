https://ria.ru/20230826/osetiya-1892343076.html

В Южной Осетии призвали Грузию признать ответственность за агрессию

В Южной Осетии призвали Грузию признать ответственность за агрессию - РИА Новости, 26.08.2023

В Южной Осетии призвали Грузию признать ответственность за агрессию

Грузия должна признать ответственность за агрессию и военные преступления против Южной Осетии в 2008 году, заявил РИА Новости президент республики Алан Гаглоев... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T04:08

2023-08-26T04:08

2023-08-26T10:03

южная осетия

грузия

россия

алан гаглоев

в мире

тбилиси

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ЦХИНВАЛ, 26 авг — РИА Новости. Грузия должна признать ответственность за агрессию и военные преступления против Южной Осетии в 2008 году, заявил РИА Новости президент республики Алан Гаглоев по случаю 15-летия признания Россией ее независимости."Говорить о перспективах налаживания отношений можно будет только после выполнения условий, которые с нашей стороны сформулированы четко и озвучивались неоднократно на протяжении долгих лет. В этом вопросе позиция Южной Осетии неизменна. В первую очередь Грузия должна признать свою ответственность за совершенную агрессию и военные преступления, подписать соглашение о неприменении силы, а также провести совместную работу по делимитации и демаркации государственных границ с Южной Осетией", — сказал собеседник агентства.Гаглоев отметил, что сейчас у Южной Осетии нет никаких отношений с Грузией. Единственная площадка, в рамках которой Цхинвал коммуницирует с Тбилиси, — это Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье. Главным и основным вопросом на площадке остается вопрос подписания юридически обязывающего соглашения о неприменении силы.Югоосетинский президент отметил, что при сохраняющейся угрозе и в отсутствие юридически обязывающих гарантий ненападения говорить о чем-то другом с Тбилиси не имеет смысла.Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.

https://ria.ru/20230826/osetiya-1892337907.html

https://ria.ru/20230823/vizy-1891653212.html

южная осетия

грузия

россия

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южная осетия, грузия, россия, алан гаглоев, в мире, тбилиси