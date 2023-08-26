Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Донецку
Последствия детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска в 23.35 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 23.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Кроме того, представительство сообщило, что с 23.15 до 23.30 по указанным районам города было выпущено 10 "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров. При этом с 19.35 до 19.40 украинские войска также выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Ясиноватой.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.