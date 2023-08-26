https://ria.ru/20230826/obstrel-1892463590.html
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 26.08.2023
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T23:41
2023-08-26T23:41
2023-08-26T23:41
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 26 августа по состоянию на 23.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): - на водоеме "Сады" ранен мужчина 1979 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Ранее в четверг представительство неоднократно сообщало об обстрелах Петровского и других районов Донецка со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20230802/ssha-1887662310.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
СЦКК ДНР: при обстреле Петровского района Донецка пострадал мирный житель