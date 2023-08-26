https://ria.ru/20230826/obstrel-1892463590.html

При обстреле Донецка пострадал мирный житель

При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 26.08.2023

При обстреле Донецка пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T23:41

2023-08-26T23:41

2023-08-26T23:41

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 26 августа по состоянию на 23.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): - на водоеме "Сады" ранен мужчина 1979 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Ранее в четверг представительство неоднократно сообщало об обстрелах Петровского и других районов Донецка со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20230802/ssha-1887662310.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк