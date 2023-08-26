https://ria.ru/20230826/obstrel-1892443368.html

При обстреле Евгеновки в ДНР пострадали два мирных жителя

При обстреле Евгеновки в ДНР пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 26.08.2023

При обстреле Евгеновки в ДНР пострадали два мирных жителя

Два жителя Евгеновки в ДНР ранены в результате обстрела украинскими войсками, сообщила диспетчерская служба ГО и ЧС администрации Волновахского района ДНР. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T20:20

2023-08-26T20:20

2023-08-26T20:20

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

волновахский район

происшествия

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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Два жителя Евгеновки в ДНР ранены в результате обстрела украинскими войсками, сообщила диспетчерская служба ГО и ЧС администрации Волновахского района ДНР. "Сегодня, 26 августа, в 18.00, населенный пункт Евгеновка, Великоновоселковский район. Вследствие обстрела пострадали 2 человека, 1958 г.р. и 1963 г.р.", - сообщила служба. Раненые госпитализированы.

https://ria.ru/20230826/vsu-1892419599.html

донецкая народная республика

волновахский район

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2023

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донецкая народная республика, волновахский район, происшествия