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При обстреле Евгеновки в ДНР пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 26.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:20 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/obstrel-1892443368.html
При обстреле Евгеновки в ДНР пострадали два мирных жителя
При обстреле Евгеновки в ДНР пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 26.08.2023
При обстреле Евгеновки в ДНР пострадали два мирных жителя
Два жителя Евгеновки в ДНР ранены в результате обстрела украинскими войсками, сообщила диспетчерская служба ГО и ЧС администрации Волновахского района ДНР. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T20:20
2023-08-26T20:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
волновахский район
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Два жителя Евгеновки в ДНР ранены в результате обстрела украинскими войсками, сообщила диспетчерская служба ГО и ЧС администрации Волновахского района ДНР. "Сегодня, 26 августа, в 18.00, населенный пункт Евгеновка, Великоновоселковский район. Вследствие обстрела пострадали 2 человека, 1958 г.р. и 1963 г.р.", - сообщила служба. Раненые госпитализированы.
https://ria.ru/20230826/vsu-1892419599.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, волновахский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Волновахский район, Происшествия
При обстреле Евгеновки в ДНР пострадали два мирных жителя

При обстреле Евгеновки ВСУ в ДНР пострадали два мирных жителя

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в ДНР
Автомобиль скорой помощи в ДНР - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Два жителя Евгеновки в ДНР ранены в результате обстрела украинскими войсками, сообщила диспетчерская служба ГО и ЧС администрации Волновахского района ДНР.
"Сегодня, 26 августа, в 18.00, населенный пункт Евгеновка, Великоновоселковский район. Вследствие обстрела пострадали 2 человека, 1958 г.р. и 1963 г.р.", - сообщила служба.
Раненые госпитализированы.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВолновахский районПроисшествия
 
 
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