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ВСУ обстреляли район Горловки в ДНР, повреждена заправка - РИА Новости, 26.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:48 26.08.2023 (обновлено: 20:55 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/obstrel-1892440078.html
ВСУ обстреляли район Горловки в ДНР, повреждена заправка
ВСУ обстреляли район Горловки в ДНР, повреждена заправка - РИА Новости, 26.08.2023
ВСУ обстреляли район Горловки в ДНР, повреждена заправка
Заправка повреждена в результате обстрела украинскими войсками Калининского района Горловки в ДНР, заявил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T19:48
2023-08-26T20:55
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
горловка
калининский район
донецкая народная республика
иван приходько
стирол
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Заправка повреждена в результате обстрела украинскими войсками Калининского района Горловки в ДНР, заявил мэр города Иван Приходько. Украинские боевики нанесли удар по жилому массиву "Солнечный" (Калининский район Горловки). Прямым попаданием вражеского снаряда повреждена заправка "Джаз" по улице Пересыпкина", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230802/ssha-1887662310.html
горловка
калининский район
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в мире, жкх, горловка, калининский район, донецкая народная республика, иван приходько, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Горловка, Калининский район, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Стирол
ВСУ обстреляли район Горловки в ДНР, повреждена заправка

Приходько: ВСУ обстреляли район Горловки в ДНР, повреждена заправка

© Фото : Приходько РИК / TelegramПоследствия обстрела жилого массива "Солнечный" в Горловке
Последствия обстрела жилого массива Солнечный в Горловке - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Последствия обстрела жилого массива "Солнечный" в Горловке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Заправка повреждена в результате обстрела украинскими войсками Калининского района Горловки в ДНР, заявил мэр города Иван Приходько.
Украинские боевики нанесли удар по жилому массиву "Солнечный" (Калининский район Горловки). Прямым попаданием вражеского снаряда повреждена заправка "Джаз" по улице Пересыпкина", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале мэра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХГорловкаКалининский районДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСтирол
 
 
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