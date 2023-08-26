https://ria.ru/20230826/obstrel-1892440078.html

ВСУ обстреляли район Горловки в ДНР, повреждена заправка

ВСУ обстреляли район Горловки в ДНР, повреждена заправка - РИА Новости, 26.08.2023

ВСУ обстреляли район Горловки в ДНР, повреждена заправка

Заправка повреждена в результате обстрела украинскими войсками Калининского района Горловки в ДНР, заявил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T19:48

2023-08-26T19:48

2023-08-26T20:55

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

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калининский район

донецкая народная республика

иван приходько

стирол

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Заправка повреждена в результате обстрела украинскими войсками Калининского района Горловки в ДНР, заявил мэр города Иван Приходько. Украинские боевики нанесли удар по жилому массиву "Солнечный" (Калининский район Горловки). Прямым попаданием вражеского снаряда повреждена заправка "Джаз" по улице Пересыпкина", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230802/ssha-1887662310.html

горловка

калининский район

донецкая народная республика

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в мире, жкх, горловка, калининский район, донецкая народная республика, иван приходько, стирол