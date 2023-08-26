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ВСУ обстреляли район Горловки в ДНР, повреждена заправка
ВСУ обстреляли район Горловки в ДНР, повреждена заправка - РИА Новости, 26.08.2023
ВСУ обстреляли район Горловки в ДНР, повреждена заправка
Заправка повреждена в результате обстрела украинскими войсками Калининского района Горловки в ДНР, заявил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T19:48
2023-08-26T19:48
2023-08-26T20:55
специальная военная операция на украине
в мире
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горловка
калининский район
донецкая народная республика
иван приходько
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Заправка повреждена в результате обстрела украинскими войсками Калининского района Горловки в ДНР, заявил мэр города Иван Приходько. Украинские боевики нанесли удар по жилому массиву "Солнечный" (Калининский район Горловки). Прямым попаданием вражеского снаряда повреждена заправка "Джаз" по улице Пересыпкина", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230802/ssha-1887662310.html
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ВСУ обстреляли район Горловки в ДНР, повреждена заправка
Приходько: ВСУ обстреляли район Горловки в ДНР, повреждена заправка