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ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Донецку
ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Донецку - РИА Новости, 26.08.2023
ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Донецку
Украинские войска в 16.35 выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T17:09
2023-08-26T17:09
2023-08-26T17:10
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
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нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска в 16.35 выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.35 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, представительство сообщило, что в 16.35 по Донецку (Куйбышевский район) было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, в 16.35 по Кировскому району Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров, и в 16.40 по Петровскому и Кировскому районам Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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в мире, донецк, петровский район, украина, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Петровский район, Украина, НАТО, СЦКК
ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Донецку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили два кассетных снаряда калибром 155 мм по Донецку