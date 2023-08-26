https://ria.ru/20230826/obstrel-1892422055.html

ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Донецку

ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Донецку - РИА Новости, 26.08.2023

ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Донецку

Украинские войска в 16.35 выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T17:09

2023-08-26T17:09

2023-08-26T17:10

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

петровский район

украина

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска в 16.35 выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.35 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, представительство сообщило, что в 16.35 по Донецку (Куйбышевский район) было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, в 16.35 по Кировскому району Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров, и в 16.40 по Петровскому и Кировскому районам Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230802/ssha-1887662310.html

донецк

петровский район

украина

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в мире, донецк, петровский район, украина, нато, сцкк