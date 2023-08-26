https://ria.ru/20230826/obstrel-1892419266.html

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 26.08.2023

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска в 16.15 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T16:45

2023-08-26T16:45

2023-08-26T16:45

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска в 16.15 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, представительство сообщало, что в 15.15 по Куйбышевскому району Донецка было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров, в 15.20 - еще три таких же снаряда, в 16.05 три таких же снаряда ВСУ выпустили по Петровскому району города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230810/sapery-1889102572.html

донецк

петровский район

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донецк, петровский район, сцкк, происшествия