https://ria.ru/20230826/obstrel-1892383863.html

Число пострадавших после обстрела белгородского поселка возросло до шести

Число пострадавших после обстрела белгородского поселка возросло до шести - РИА Новости, 26.08.2023

Число пострадавших после обстрела белгородского поселка возросло до шести

Число пострадавших после обстрела поселка Уразово Белгородской области со стороны ВСУ выросло до шести, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T13:08

2023-08-26T13:08

2023-08-26T14:29

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

украина

белгород

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Число пострадавших после обстрела поселка Уразово Белгородской области со стороны ВСУ выросло до шести, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В результате удара кассетными боеприпасами шесть мирных жителей получили осколочные ранения. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии — у мужчины осколочные ранения поясничной области, повреждены внутренние органы," — написал глава региона.Сейчас пострадавший находится на операционном столе. Другую жертву атаки с осколочным ранением правого глаза отправили на лечение в Белгород. Четверым пострадавшим не потребовалась госпитализация, так как им оказали помощь на месте.Гладков уточнил, что повреждения получили 16 домов, социальный и спортивный объекты, два предприятия, четыре автомобиля, нарушена линия электропередачи.Об ударе ВСУ по населенному пункту, расположенному в 15 километрах к югу от города Валуйки и в 12 километрах севернее границы с Украиной, стало известно сегодня утром. Тогда сообщалось о четырех пострадавших. Войска противника открыли огонь по Уразово кассетными боеприпасами из РСЗО "Град".Сегодня ВСУ также пытались атаковать область беспилотником самолетного типа. Средства ПВО сбили украинский дрон в районе села Купино в Шебекинском округе, обошлось без пострадавших и разрушений.Территория Белгородской области, особенно граничащие с Украиной районы, практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230823/pogibshie-1891661652.html

https://ria.ru/20230824/obstrely-1891920005.html

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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, украина, белгород, вооруженные силы украины