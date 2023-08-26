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Число пострадавших после обстрела белгородского поселка возросло до шести - РИА Новости, 26.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 26.08.2023 (обновлено: 14:29 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/obstrel-1892383863.html
Число пострадавших после обстрела белгородского поселка возросло до шести
Число пострадавших после обстрела белгородского поселка возросло до шести - РИА Новости, 26.08.2023
Число пострадавших после обстрела белгородского поселка возросло до шести
Число пострадавших после обстрела поселка Уразово Белгородской области со стороны ВСУ выросло до шести, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T13:08
2023-08-26T14:29
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
украина
белгород
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Число пострадавших после обстрела поселка Уразово Белгородской области со стороны ВСУ выросло до шести, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.&quot;В результате удара кассетными боеприпасами шесть мирных жителей получили осколочные ранения. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии — у мужчины осколочные ранения поясничной области, повреждены внутренние органы,&quot; — написал глава региона.Сейчас пострадавший находится на операционном столе. Другую жертву атаки с осколочным ранением правого глаза отправили на лечение в Белгород. Четверым пострадавшим не потребовалась госпитализация, так как им оказали помощь на месте.Гладков уточнил, что повреждения получили 16 домов, социальный и спортивный объекты, два предприятия, четыре автомобиля, нарушена линия электропередачи.Об ударе ВСУ по населенному пункту, расположенному в 15 километрах к югу от города Валуйки и в 12 километрах севернее границы с Украиной, стало известно сегодня утром. Тогда сообщалось о четырех пострадавших. Войска противника открыли огонь по Уразово кассетными боеприпасами из РСЗО "Град".Сегодня ВСУ также пытались атаковать область беспилотником самолетного типа. Средства ПВО сбили украинский дрон в районе села Купино в Шебекинском округе, обошлось без пострадавших и разрушений.Территория Белгородской области, особенно граничащие с Украиной районы, практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230823/pogibshie-1891661652.html
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, украина, белгород, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия, Украина, Белгород, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших после обстрела белгородского поселка возросло до шести

Гладков: число пострадавших при обстреле Уразово кассетными бомбами достигло 6

© Фото : Настоящий Гладков / TelegramПоследствия обстрела поселка Уразово Валуйского городского округа
Последствия обстрела поселка Уразово Валуйского городского округа - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Последствия обстрела поселка Уразово Валуйского городского округа
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Число пострадавших после обстрела поселка Уразово Белгородской области со стороны ВСУ выросло до шести, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"В результате удара кассетными боеприпасами шесть мирных жителей получили осколочные ранения. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии — у мужчины осколочные ранения поясничной области, повреждены внутренние органы," — написал глава региона.

Сейчас пострадавший находится на операционном столе. Другую жертву атаки с осколочным ранением правого глаза отправили на лечение в Белгород. Четверым пострадавшим не потребовалась госпитализация, так как им оказали помощь на месте.
Гладков уточнил, что повреждения получили 16 домов, социальный и спортивный объекты, два предприятия, четыре автомобиля, нарушена линия электропередачи.
Последствия обстрела территории санатория в селе Лавы Белгородской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
При обстреле санатория в Белгородской области погибли три человека
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Об ударе ВСУ по населенному пункту, расположенному в 15 километрах к югу от города Валуйки и в 12 километрах севернее границы с Украиной, стало известно сегодня утром. Тогда сообщалось о четырех пострадавших. Войска противника открыли огонь по Уразово кассетными боеприпасами из РСЗО "Град".

Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

Сегодня ВСУ также пытались атаковать область беспилотником самолетного типа. Средства ПВО сбили украинский дрон в районе села Купино в Шебекинском округе, обошлось без пострадавших и разрушений.
Территория Белгородской области, особенно граничащие с Украиной районы, практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
Последствия обстрела
ВСУ обстреляли территорию Белгородской области около сотни раз за сутки
24 августа, 10:58
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияУкраинаБелгородВооруженные силы Украины
 
 
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