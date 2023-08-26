https://ria.ru/20230826/obstrel-1892374009.html

Украинские войска обстреляли Херсонскую область из артиллерии

Украинские войска обстреляли Херсонскую область из артиллерии - РИА Новости, 26.08.2023

Украинские войска обстреляли Херсонскую область из артиллерии

Украинские войска ночью обстреляли Каховку, Новую Каховку и окрестные села, расположенные на левобережье Днепра в Херсонской области, выпустив по ним 30... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T12:07

2023-08-26T12:07

2023-08-26T12:07

специальная военная операция на украине

херсонская область

каховка

новая каховка

происшествия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 26 авг - РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли Каховку, Новую Каховку и окрестные села, расположенные на левобережье Днепра в Херсонской области, выпустив по ним 30 снарядов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам в субботу представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Васильевка, Солонцы, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. Накануне днём украинские войска обстреляли Голую Пристань, выпустив по ней 14 снарядов, в Алёшки прилетело 12 снарядов, в Казачьи Лагери – 9 снарядов, в Подстепное – 12 снарядов и в Садовое - 6 снарядов.

https://ria.ru/20230825/donetsk-1892240147.html

херсонская область

каховка

новая каховка

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херсонская область , каховка, новая каховка, происшествия