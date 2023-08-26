https://ria.ru/20230826/niger-1892447170.html
В Нигере прошла массовая демонстрация в поддержку новых властей
В Нигере прошла массовая демонстрация в поддержку новых властей - РИА Новости, 26.08.2023
В Нигере прошла массовая демонстрация в поддержку новых властей
Массовая демонстрация состоялась в субботу в столице Нигера Ниамее в поддержку пришедших к власти военных, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T20:50
2023-08-26T20:50
2023-08-26T21:34
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переворот в нигере — 2023
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НИАМЕЙ, 26 авг - РИА Новости. Массовая демонстрация состоялась в субботу в столице Нигера Ниамее в поддержку пришедших к власти военных, передает корреспондент РИА Новости. Демонстрация состоялась на спортивном стадионе имени Сейни Кунче в Ниамее, в ней приняло участие большое число граждан Нигера. На мероприятии также присутствовали ряд военачальников, которые заявили, что вооруженные силы страны находятся на стороне народа Нигера. Ранее Ассоциация муниципалитетов Нигера (AMN) и Ассоциация регионов Нигера (ARENI), объединяющие все территориальные единицы страны, выразили поддержку в адрес мятежников, пришедших к власти в Нигере. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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в мире, нигер, ниамей, абуджа, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Ниамей, Абуджа, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
В Нигере прошла массовая демонстрация в поддержку новых властей
В Нигере прошла массовая демонстрация в поддержку пришедших к власти военных