https://ria.ru/20230826/niger-1892447170.html

В Нигере прошла массовая демонстрация в поддержку новых властей

В Нигере прошла массовая демонстрация в поддержку новых властей - РИА Новости, 26.08.2023

В Нигере прошла массовая демонстрация в поддержку новых властей

Массовая демонстрация состоялась в субботу в столице Нигера Ниамее в поддержку пришедших к власти военных, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T20:50

2023-08-26T20:50

2023-08-26T21:34

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мохамед базум

переворот в нигере — 2023

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НИАМЕЙ, 26 авг - РИА Новости. Массовая демонстрация состоялась в субботу в столице Нигера Ниамее в поддержку пришедших к власти военных, передает корреспондент РИА Новости. Демонстрация состоялась на спортивном стадионе имени Сейни Кунче в Ниамее, в ней приняло участие большое число граждан Нигера. На мероприятии также присутствовали ряд военачальников, которые заявили, что вооруженные силы страны находятся на стороне народа Нигера. Ранее Ассоциация муниципалитетов Нигера (AMN) и Ассоциация регионов Нигера (ARENI), объединяющие все территориальные единицы страны, выразили поддержку в адрес мятежников, пришедших к власти в Нигере. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html

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в мире, нигер, ниамей, абуджа, мохамед базум, переворот в нигере — 2023