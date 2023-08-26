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Местные органы управления Нигера заявили о поддержке новых властей страны - РИА Новости, 26.08.2023
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16:47 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/niger-1892419792.html
Местные органы управления Нигера заявили о поддержке новых властей страны
Местные органы управления Нигера заявили о поддержке новых властей страны - РИА Новости, 26.08.2023
Местные органы управления Нигера заявили о поддержке новых властей страны
Ассоциация муниципалитетов Нигера (AMN) и Ассоциация регионов Нигера (ARENI), объединяющие все территориальные единицы страны, выразили поддержку в адрес... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T16:47
2023-08-26T16:47
в мире
нигер
абуджа
нигерия
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Ассоциация муниципалитетов Нигера (AMN) и Ассоциация регионов Нигера (ARENI), объединяющие все территориальные единицы страны, выразили поддержку в адрес мятежников, пришедших к власти в Нигере, говорится в совместном заявлении под названием "Декларация территориальных единиц Нигера". Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что в субботу в Нигере пройдет общенациональная встреча руководителей местных органов управления через месяц после прихода к власти мятежных военных. "Мы, Ассоциация муниципалитетов Нигера и Ассоциация регионов Нигера, объединяющие все 262 территориальные единицы Нигера..., выражаем нашу твердую поддержку действиям, объявленным "Национальным советом по защите отечества" для успешного переходного периода", - говорится в документе, опубликованном местным изданием Aïr Info Agadez. Ассоциации поприветствовали "дальновидность новых властей, которая показывает их приверженность децентрализации". Авторы документа также осудили санкции Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС), введенные против Нигера, а также раскритиковали "поведение некоторых руководителей этих организацией". Кроме того, ассоциации осудили случаи "вмешательства во внутренние дела" Нигера со стороны "определенных иностранных держав, скрывающихся за спиной этих организаций". Подписанты призвали ЭКОВАС и ЗАЭВС немедленно снять санкции. Также в документе говорится, что территориальные единицы Нигера выражают свою готовность откликнуться на любые запросы новых властей "на пути к их благородной миссии по защите отечества". Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230820/demokratiya-1891045828.html
https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html
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в мире, нигер, абуджа, нигерия, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Абуджа, Нигерия, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
Местные органы управления Нигера заявили о поддержке новых властей страны

Ассоциации AMN и ARENI Нигера заявили о поддержке новых властей страны

© AP Photo / Sam MednickСотрудники полиции в Нигере
Сотрудники полиции в Нигере - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сотрудники полиции в Нигере. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Ассоциация муниципалитетов Нигера (AMN) и Ассоциация регионов Нигера (ARENI), объединяющие все территориальные единицы страны, выразили поддержку в адрес мятежников, пришедших к власти в Нигере, говорится в совместном заявлении под названием "Декларация территориальных единиц Нигера".
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что в субботу в Нигере пройдет общенациональная встреча руководителей местных органов управления через месяц после прихода к власти мятежных военных.
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"Мы, Ассоциация муниципалитетов Нигера и Ассоциация регионов Нигера, объединяющие все 262 территориальные единицы Нигера..., выражаем нашу твердую поддержку действиям, объявленным "Национальным советом по защите отечества" для успешного переходного периода", - говорится в документе, опубликованном местным изданием Aïr Info Agadez.
Ассоциации поприветствовали "дальновидность новых властей, которая показывает их приверженность децентрализации".
Авторы документа также осудили санкции Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС), введенные против Нигера, а также раскритиковали "поведение некоторых руководителей этих организацией".
Кроме того, ассоциации осудили случаи "вмешательства во внутренние дела" Нигера со стороны "определенных иностранных держав, скрывающихся за спиной этих организаций". Подписанты призвали ЭКОВАС и ЗАЭВС немедленно снять санкции.
Также в документе говорится, что территориальные единицы Нигера выражают свою готовность откликнуться на любые запросы новых властей "на пути к их благородной миссии по защите отечества".
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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