https://ria.ru/20230826/niger-1892419792.html

Местные органы управления Нигера заявили о поддержке новых властей страны

Местные органы управления Нигера заявили о поддержке новых властей страны - РИА Новости, 26.08.2023

Местные органы управления Нигера заявили о поддержке новых властей страны

Ассоциация муниципалитетов Нигера (AMN) и Ассоциация регионов Нигера (ARENI), объединяющие все территориальные единицы страны, выразили поддержку в адрес... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T16:47

2023-08-26T16:47

2023-08-26T16:47

в мире

нигер

абуджа

нигерия

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891518594_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_6ff1f53b53c0ad82daa15804a81501ca.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Ассоциация муниципалитетов Нигера (AMN) и Ассоциация регионов Нигера (ARENI), объединяющие все территориальные единицы страны, выразили поддержку в адрес мятежников, пришедших к власти в Нигере, говорится в совместном заявлении под названием "Декларация территориальных единиц Нигера". Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что в субботу в Нигере пройдет общенациональная встреча руководителей местных органов управления через месяц после прихода к власти мятежных военных. "Мы, Ассоциация муниципалитетов Нигера и Ассоциация регионов Нигера, объединяющие все 262 территориальные единицы Нигера..., выражаем нашу твердую поддержку действиям, объявленным "Национальным советом по защите отечества" для успешного переходного периода", - говорится в документе, опубликованном местным изданием Aïr Info Agadez. Ассоциации поприветствовали "дальновидность новых властей, которая показывает их приверженность децентрализации". Авторы документа также осудили санкции Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС), введенные против Нигера, а также раскритиковали "поведение некоторых руководителей этих организацией". Кроме того, ассоциации осудили случаи "вмешательства во внутренние дела" Нигера со стороны "определенных иностранных держав, скрывающихся за спиной этих организаций". Подписанты призвали ЭКОВАС и ЗАЭВС немедленно снять санкции. Также в документе говорится, что территориальные единицы Нигера выражают свою готовность откликнуться на любые запросы новых властей "на пути к их благородной миссии по защите отечества". Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230820/demokratiya-1891045828.html

https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html

нигер

абуджа

нигерия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нигер, абуджа, нигерия, мохамед базум, переворот в нигере — 2023