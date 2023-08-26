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Эксперт объяснил, почему американского посла не высылают из Нигера - РИА Новости, 26.08.2023
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14:14 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/niger-1892391392.html
Эксперт объяснил, почему американского посла не высылают из Нигера
Эксперт объяснил, почему американского посла не высылают из Нигера - РИА Новости, 26.08.2023
Эксперт объяснил, почему американского посла не высылают из Нигера
Вашингтон ведет себя в Нигере более осторожно, чем Париж, поэтому посла Франции местные власти высылают, а главу дипмиссии США - нет, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T14:14
2023-08-26T14:14
в мире
нигер
сша
франция
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Вашингтон ведет себя в Нигере более осторожно, чем Париж, поэтому посла Франции местные власти высылают, а главу дипмиссии США - нет, заявил РИА Новости исследователь Института Африки РАН Никита Панин. Ранее во французских СМИ появились сообщения, что мятежники в Нигере дали 48 часов послу США на то, чтобы покинуть страну. Позднее, как сообщили РИА Новости в госдепе, МИД Нигера связался с США, сообщив, что не призывал к отъезду из страны американских дипломатов. Еще до этого МИД Нигера принял решение лишить агремана посла Франции в стране и попросить его покинуть Нигер в течение 48 часов. "Франция закулисно проталкивала, по-видимому, многие инициативы по восстановлению своего контроля над процессами в регионе, в том числе, возможно, и интервенцию в Нигер. К тому же французские власти на контакт с новыми властями Нигера никак не шли. Мотивировкой, ставшей одной из причин отзыва посла стало то, что он фактически отказался встретиться с новым министром иностранных дел Нигера. Что касается США, то они отстаивают свои интересы более аккуратно и проводят более взвешенную линию, отказываясь от обострения", - сказал Панин. Он напомнил, что замглавы госдепа США Виктория Нуланд посещала Нигер и встречалась с местными военными, а также что США назначили нового посла в Нигере. "Позиция, которую выстраивают США, пожалуй, менее скандальная в сравнении с Францией. Хотя это не означает, что Вашингтон как-то совершенно иначе относится к ситуации в стране", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20230825/niger-1892112254.html
https://ria.ru/20230820/demokratiya-1891045828.html
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в мире, нигер, сша, франция, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, США, Франция, Переворот в Нигере — 2023
Эксперт объяснил, почему американского посла не высылают из Нигера

Эксперт Панин: посла США не высылают из Нигера из-за более осторожного поведения

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Вашингтон ведет себя в Нигере более осторожно, чем Париж, поэтому посла Франции местные власти высылают, а главу дипмиссии США - нет, заявил РИА Новости исследователь Института Африки РАН Никита Панин.
Ранее во французских СМИ появились сообщения, что мятежники в Нигере дали 48 часов послу США на то, чтобы покинуть страну. Позднее, как сообщили РИА Новости в госдепе, МИД Нигера связался с США, сообщив, что не призывал к отъезду из страны американских дипломатов. Еще до этого МИД Нигера принял решение лишить агремана посла Франции в стране и попросить его покинуть Нигер в течение 48 часов.
Сотрудники полиции в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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Вчера, 00:57
«
"Франция закулисно проталкивала, по-видимому, многие инициативы по восстановлению своего контроля над процессами в регионе, в том числе, возможно, и интервенцию в Нигер. К тому же французские власти на контакт с новыми властями Нигера никак не шли. Мотивировкой, ставшей одной из причин отзыва посла стало то, что он фактически отказался встретиться с новым министром иностранных дел Нигера. Что касается США, то они отстаивают свои интересы более аккуратно и проводят более взвешенную линию, отказываясь от обострения", - сказал Панин.
Он напомнил, что замглавы госдепа США Виктория Нуланд посещала Нигер и встречалась с местными военными, а также что США назначили нового посла в Нигере.
«
"Позиция, которую выстраивают США, пожалуй, менее скандальная в сравнении с Францией. Хотя это не означает, что Вашингтон как-то совершенно иначе относится к ситуации в стране", - заключил эксперт.
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20 августа, 08:00
 
В миреНигерСШАФранцияПереворот в Нигере — 2023
 
 
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