Эксперт объяснил, почему американского посла не высылают из Нигера
Эксперт Панин: посла США не высылают из Нигера из-за более осторожного поведения
© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Вашингтон ведет себя в Нигере более осторожно, чем Париж, поэтому посла Франции местные власти высылают, а главу дипмиссии США - нет, заявил РИА Новости исследователь Института Африки РАН Никита Панин.
Ранее во французских СМИ появились сообщения, что мятежники в Нигере дали 48 часов послу США на то, чтобы покинуть страну. Позднее, как сообщили РИА Новости в госдепе, МИД Нигера связался с США, сообщив, что не призывал к отъезду из страны американских дипломатов. Еще до этого МИД Нигера принял решение лишить агремана посла Франции в стране и попросить его покинуть Нигер в течение 48 часов.
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"Франция закулисно проталкивала, по-видимому, многие инициативы по восстановлению своего контроля над процессами в регионе, в том числе, возможно, и интервенцию в Нигер. К тому же французские власти на контакт с новыми властями Нигера никак не шли. Мотивировкой, ставшей одной из причин отзыва посла стало то, что он фактически отказался встретиться с новым министром иностранных дел Нигера. Что касается США, то они отстаивают свои интересы более аккуратно и проводят более взвешенную линию, отказываясь от обострения", - сказал Панин.
Он напомнил, что замглавы госдепа США Виктория Нуланд посещала Нигер и встречалась с местными военными, а также что США назначили нового посла в Нигере.
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"Позиция, которую выстраивают США, пожалуй, менее скандальная в сравнении с Францией. Хотя это не означает, что Вашингтон как-то совершенно иначе относится к ситуации в стране", - заключил эксперт.