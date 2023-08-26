https://ria.ru/20230826/niger-1892357983.html

ВС Нигера приказали привести в состояние максимальной готовности

ВС Нигера приказали привести в состояние максимальной готовности - РИА Новости, 26.08.2023

ВС Нигера приказали привести в состояние максимальной готовности

Назначенный мятежниками начальник Генерального штаба Вооруженных сил Нигера Мусса Салау Барму приказал привести армию страны в состояние максимальной... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T09:58

2023-08-26T09:58

2023-08-26T10:45

нигер

в мире

переворот в нигере — 2023

мохамед базум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889128032_379:210:2908:1633_1920x0_80_0_0_c87f5b3abd32b9e5704a552b8e126d9c.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Назначенный мятежниками начальник Генерального штаба Вооруженных сил Нигера Мусса Салау Барму приказал привести армию страны в состояние максимальной готовности, говорится в радиосообщении."С момента получения настоящего сообщения привести весь ваш личный состав в состояние максимальной готовности", — заявил военный.Барму пояснил, что принял такое решение из-за нарастающий угрозы агрессии в отношении Нигера, а также с целью избежать всеобщей неожиданности и обеспечить адекватный ответ.В понедельник телеканал Al Arabiya сообщил, что на военных аэродромах государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) началась подготовка к возможной военной операции против мятежников в Нигере. При этом СМИ не уточнило, о каких именно странах идет речь.В конце июля военные в Нигере объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа последняя приняла план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230825/niger-1892112254.html

нигер

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нигер, в мире, переворот в нигере — 2023, мохамед базум