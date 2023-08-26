https://ria.ru/20230826/niger-1892357983.html
ВС Нигера приказали привести в состояние максимальной готовности
ВС Нигера приказали привести в состояние максимальной готовности - РИА Новости, 26.08.2023
ВС Нигера приказали привести в состояние максимальной готовности
Назначенный мятежниками начальник Генерального штаба Вооруженных сил Нигера Мусса Салау Барму приказал привести армию страны в состояние максимальной... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T09:58
2023-08-26T09:58
2023-08-26T10:45
нигер
в мире
переворот в нигере — 2023
мохамед базум
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Назначенный мятежниками начальник Генерального штаба Вооруженных сил Нигера Мусса Салау Барму приказал привести армию страны в состояние максимальной готовности, говорится в радиосообщении."С момента получения настоящего сообщения привести весь ваш личный состав в состояние максимальной готовности", — заявил военный.Барму пояснил, что принял такое решение из-за нарастающий угрозы агрессии в отношении Нигера, а также с целью избежать всеобщей неожиданности и обеспечить адекватный ответ.В понедельник телеканал Al Arabiya сообщил, что на военных аэродромах государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) началась подготовка к возможной военной операции против мятежников в Нигере. При этом СМИ не уточнило, о каких именно странах идет речь.В конце июля военные в Нигере объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа последняя приняла план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230825/niger-1892112254.html
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РИА Новости
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нигер, в мире, переворот в нигере — 2023, мохамед базум
Нигер, В мире, Переворот в Нигере — 2023, Мохамед Базум
ВС Нигера приказали привести в состояние максимальной готовности
Глава Генштаба Нигера Барму приказал привести ВС в состояние готовности
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Назначенный мятежниками начальник Генерального штаба Вооруженных сил Нигера Мусса Салау Барму приказал привести армию страны в состояние максимальной готовности, говорится в радиосообщении.
«
"С момента получения настоящего сообщения привести весь ваш личный состав в состояние максимальной готовности", — заявил военный.
Барму пояснил, что принял такое решение из-за нарастающий угрозы агрессии в отношении Нигера, а также с целью избежать всеобщей неожиданности и обеспечить адекватный ответ.
В понедельник телеканал Al Arabiya сообщил, что на военных аэродромах государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) началась подготовка к возможной военной операции против мятежников в Нигере. При этом СМИ не уточнило, о каких именно странах идет речь.
В конце июля военные в Нигере объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума
. Лидеры большинства западных стран и ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа последняя приняла план на случай военной интервенции в Нигер.
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