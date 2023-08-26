https://ria.ru/20230826/niger-1892339177.html

В Госдепе опровергли сообщения об отъезде американских дипломатов из Нигера

В Госдепе опровергли сообщения об отъезде американских дипломатов из Нигера - РИА Новости, 26.08.2023

В Госдепе опровергли сообщения об отъезде американских дипломатов из Нигера

МИД Нигера связался с США, сообщив, что не призывал к отъезду из страны американских дипломатов, Вашингтон считает, что такого запроса не было, сообщили РИА... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T02:15

2023-08-26T02:15

2023-08-26T03:00

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государственный департамент сша

переворот в нигере — 2023

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ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. МИД Нигера связался с США, сообщив, что не призывал к отъезду из страны американских дипломатов, Вашингтон считает, что такого запроса не было, сообщили РИА Новости в госдепе."МИД Нигера сообщил США, что изображения письма с призывом к отъезду определенного дипломатического персонала, циркулирующие в интернете, не были выпущены министерством. Такого запроса в адрес правительства США не делалось", — сообщил представитель госдепа.Ранее в страну прибыла новый посол США Кэтлин Фитцгиббон, однако госдеп заявил, что она не будет вручать верительные грамоты. Деятельность Фитцгиббон должна была быть направлена на дипломатическое разрешение кризиса в стране и освобождение свергнутого президента Мохамеда Базума.Агентство Франс Пресс в ночь на субботу сообщило, что захватившие власть в Нигере военные приняли решение попросить посла США покинуть страну в течение 48 часов. Позднее AFP аннулировало это сообщение.

https://ria.ru/20230825/niger-1892319451.html

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в мире, сша, нигер, государственный департамент сша, переворот в нигере — 2023