https://ria.ru/20230826/niger-1892336028.html
Сообщение аннулировано
Сообщение аннулировано - РИА Новости, 26.08.2023
Сообщение аннулировано
Новость, вышедшая на ленту РИА Новости 26 августа 2023 года в 00:51 с заголовком "Власти Нигера просят посла Нигерии покинуть страну", аннулируется в связи с... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T00:51
2023-08-26T00:51
2023-08-26T02:43
переворот в нигере — 2023
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Новость, вышедшая на ленту РИА Новости 26 августа 2023 года в 00:51 с заголовком "Власти Нигера просят посла Нигерии покинуть страну", аннулируется в связи с аннулированием сообщения агентства Франс Пресс.
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переворот в нигере — 2023
Переворот в Нигере — 2023