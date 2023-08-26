https://ria.ru/20230826/niger-1892336028.html

Сообщение аннулировано

Сообщение аннулировано - РИА Новости, 26.08.2023

Сообщение аннулировано

Новость, вышедшая на ленту РИА Новости 26 августа 2023 года в 00:51 с заголовком "Власти Нигера просят посла Нигерии покинуть страну", аннулируется в связи с... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T00:51

2023-08-26T00:51

2023-08-26T02:43

переворот в нигере — 2023

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https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1892336028.jpg?1693006983

Новость, вышедшая на ленту РИА Новости 26 августа 2023 года в 00:51 с заголовком "Власти Нигера просят посла Нигерии покинуть страну", аннулируется в связи с аннулированием сообщения агентства Франс Пресс.

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2023

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переворот в нигере — 2023