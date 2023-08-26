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Движение поездов на МЦД-1 ограничат ночью 26 и 27 августа - РИА Новости, 26.08.2023
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09:37 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/mtsd-1892355104.html
Движение поездов на МЦД-1 ограничат ночью 26 и 27 августа
Движение поездов на МЦД-1 ограничат ночью 26 и 27 августа - РИА Новости, 26.08.2023
Движение поездов на МЦД-1 ограничат ночью 26 и 27 августа
Движение поездов на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) будет ограничиваться по ночам 26 и 27 августа, часть поездов отменят, а интервалы движения... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T09:37
2023-08-26T09:37
московская железная дорога
аэроэкспресс
шереметьево (аэропорт)
москва
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Движение поездов на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) будет ограничиваться по ночам 26 и 27 августа, часть поездов отменят, а интервалы движения увеличатся до 40 минут, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В выходные, 26 и 27 августа, изменится расписание поездов на первом Московском центральном диаметре. Ограничения будут вводиться по ночам, с 22:00 до 05: 19. Часть поездов на Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги отменят, интервалы движения увеличатся до 40 минут, а время отправления последних электричек изменится", - говорится в сообщении. Добавляется, что скорректировано расписание поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт Шереметьево ранним утром и поздним вечером.
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московская железная дорога, аэроэкспресс, шереметьево (аэропорт), москва
Московская железная дорога, Аэроэкспресс, Шереметьево (аэропорт), Москва
Движение поездов на МЦД-1 ограничат ночью 26 и 27 августа

На МЦД-1 ночью 26 и 27 августа изменят движение поездов

© РИА Новости / Кирилл ЗыковПассажиры на железнодорожной станции МЦД
Пассажиры на железнодорожной станции МЦД - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Пассажиры на железнодорожной станции МЦД. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Движение поездов на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) будет ограничиваться по ночам 26 и 27 августа, часть поездов отменят, а интервалы движения увеличатся до 40 минут, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В выходные, 26 и 27 августа, изменится расписание поездов на первом Московском центральном диаметре. Ограничения будут вводиться по ночам, с 22:00 до 05: 19. Часть поездов на Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги отменят, интервалы движения увеличатся до 40 минут, а время отправления последних электричек изменится", - говорится в сообщении.
Добавляется, что скорректировано расписание поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт Шереметьево ранним утром и поздним вечером.
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Московская железная дорогаАэроэкспрессШереметьево (аэропорт)Москва
 
 
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