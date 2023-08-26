https://ria.ru/20230826/mtsd-1892355104.html

Движение поездов на МЦД-1 ограничат ночью 26 и 27 августа

Движение поездов на МЦД-1 ограничат ночью 26 и 27 августа - РИА Новости, 26.08.2023

Движение поездов на МЦД-1 ограничат ночью 26 и 27 августа

Движение поездов на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) будет ограничиваться по ночам 26 и 27 августа, часть поездов отменят, а интервалы движения... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T09:37

2023-08-26T09:37

2023-08-26T09:37

московская железная дорога

аэроэкспресс

шереметьево (аэропорт)

москва

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Движение поездов на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) будет ограничиваться по ночам 26 и 27 августа, часть поездов отменят, а интервалы движения увеличатся до 40 минут, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В выходные, 26 и 27 августа, изменится расписание поездов на первом Московском центральном диаметре. Ограничения будут вводиться по ночам, с 22:00 до 05: 19. Часть поездов на Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги отменят, интервалы движения увеличатся до 40 минут, а время отправления последних электричек изменится", - говорится в сообщении. Добавляется, что скорректировано расписание поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт Шереметьево ранним утром и поздним вечером.

https://radiosputnik.ria.ru/20230823/metro-1891782954.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

московская железная дорога, аэроэкспресс, шереметьево (аэропорт), москва