https://ria.ru/20230826/mtsd-1892355104.html
Движение поездов на МЦД-1 ограничат ночью 26 и 27 августа
Движение поездов на МЦД-1 ограничат ночью 26 и 27 августа - РИА Новости, 26.08.2023
Движение поездов на МЦД-1 ограничат ночью 26 и 27 августа
Движение поездов на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) будет ограничиваться по ночам 26 и 27 августа, часть поездов отменят, а интервалы движения... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T09:37
2023-08-26T09:37
2023-08-26T09:37
московская железная дорога
аэроэкспресс
шереметьево (аэропорт)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888713321_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_7956207d66bf953ab4fc9afb4d5ad439.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Движение поездов на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) будет ограничиваться по ночам 26 и 27 августа, часть поездов отменят, а интервалы движения увеличатся до 40 минут, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В выходные, 26 и 27 августа, изменится расписание поездов на первом Московском центральном диаметре. Ограничения будут вводиться по ночам, с 22:00 до 05: 19. Часть поездов на Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги отменят, интервалы движения увеличатся до 40 минут, а время отправления последних электричек изменится", - говорится в сообщении. Добавляется, что скорректировано расписание поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт Шереметьево ранним утром и поздним вечером.
https://radiosputnik.ria.ru/20230823/metro-1891782954.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888713321_201:0:1978:1333_1920x0_80_0_0_f678b31bbf1d9f9a26ab6c31ac8d45d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская железная дорога, аэроэкспресс, шереметьево (аэропорт), москва
Московская железная дорога, Аэроэкспресс, Шереметьево (аэропорт), Москва
Движение поездов на МЦД-1 ограничат ночью 26 и 27 августа
На МЦД-1 ночью 26 и 27 августа изменят движение поездов