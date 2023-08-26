https://ria.ru/20230826/miting-1892458173.html

В Тель-Авиве прошел очередной митинг против судебной реформы

В Тель-Авиве прошел очередной митинг против судебной реформы - РИА Новости, 26.08.2023

В Тель-Авиве прошел очередной митинг против судебной реформы

В Израиле продолжаются общенациональные протесты на фоне кризиса вокруг продвигаемой правительством судебной реформы, десятки тысяч протестующих в 34-й раз... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T22:37

2023-08-26T22:37

2023-08-26T22:37

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

тель-авив

протесты против судебной реформы в израиле

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 авг - РИА Новости. В Израиле продолжаются общенациональные протесты на фоне кризиса вокруг продвигаемой правительством судебной реформы, десятки тысяч протестующих в 34-й раз вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости. В эту субботу организаторы протестов по традиции анонсировали проведение акций в 150 локациях по всему Израилю, включая крупные города. По оценкам израильской компании Crowd Solutions, изучающей поведение толпы на массовых мероприятиях, на главной акции протеста на улице Каплан в Тель-Авиве собралось порядка 100 тысяч человек. Самые массовые демонстрации против судебной реформы в Тель-Авиве собирали ранее до 200 тысяч протестующих. В ходе сегодняшнего митинга в Тель-Авиве организаторы протеста возложили вину на правительство Биньямина Нетаньяху за рост количества непредотвращенных терактов против израильтян и за резкое увеличение преступности и убийств в арабском секторе Израиля. Парламент страны (кнессет) в настоящее время на каникулах, поэтому тема нового судебного законодательства отошла на второй план. В адрес правительства прозвучала также критика по поводу его экономической политики и стремительного роста стоимости жизни в стране. Главным спикером на акции протеста выступил мэр арабского города Тиры Мамун Абед аль-Хай, которого пригласили в свете недавнего убийства генерального директора муниципалитета этого города Абеда аль-Рахмана Кашуа. "На наших улицах течет кровь, и что делает правительство? Происходит разобщение полиции и урезание бюджетов на образование. Я работаю мэром 15 лет, и арабское сообщество страдает от дискриминации и бедности не первый год, но нынешнее правительство является худшим за все время", - заявил мэр перед толпой демонстрантов. В этом году зафиксирован очень высокий уровень преступности в арабском секторе Израиля. По подсчетам газеты Haaretz, с начала года в арабском сообществе было убито 159 человек по сравнению со 111 убийствами, зафиксированными за весь 2022 год. Район проведения протестной акции в Тель-Авиве, где расположен комплекс правительственных зданий, был полностью блокирован для движения. Улица Каплан и близлежащие дороги и перекрестки были заполнены протестующими. На месте дежурила полиция и медики. Протестующие выкрикивали антиправительственные лозунги и размахивали национальными флагами, а организаторы протестных акций пообещали продолжать борьбу, цель которой, по их словам, сохранить Израиль как свободное и демократическое государство. Массовые протесты в Израиле против судебной реформы, которые не утихают с начала года, вспыхнули с новой силой после одобрения парламентом одного из самых значимых и неоднозначных законопроектов в рамках реформы судебной системы - об отмене "стандарта разумности". Принятый в июле закон лишает суды, в том числе Верховный суд, возможности оспаривать решения исполнительной власти, признанные "выходящими за рамки разумного". Сторонники проведения реформы заявляют о том, что отмена "стандарта разумности" является необходимым шагом для того, чтобы демократически избранное правительство могло проводить политику в интересах большинства граждан страны. Противники закона утверждают, что он затруднит вмешательство Верховного суда в ситуации, когда выборные должностные лица принимают произвольные, радикальные или коррупционные решения. Парламент Израиля (кнессет) 30 июля ушел на каникулы перед осенней сессией, которая начнется в октябре, а в сентябре Верховный суд будет рассматривать петиции, поданные против принятого закона.

https://ria.ru/20230806/reforma-1888498542.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, тель-авив, протесты против судебной реформы в израиле