Российские мелодрамы 2023 года: топ-10 новинок с высоким рейтингом
© iStock.com / AleksandarNakicДевушка смотрит фильм
© iStock.com / AleksandarNakic
Девушка смотрит фильм . Архивное фото
Мы подобрали 10 лучших российских мелодрам 2023 года. В топ вошли русские новинки про любовь с высоким рейтингом на любой вкус: от легкой комедии до психологической драмы. Вышедшие в России романтические фильмы и сериалы, которые уже можно посмотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве – в материале РИА Новости.
Лучшие фильмы про любовь
В 2023 году российские режиссеры уже успели порадовать зрителей новыми фильмами и сериалами про любовь. Представленные кинокартины отлично впишутся в романтический вечер: некоторые из них натолкнут вас на мысли “о важном”, а другие заставят от души посмеяться и расслабиться после тяжелого рабочего дня.
Топ-10 российских мелодрам 2023 года
1. "Поехавшая"
© Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"Российские мелодрамы
© Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"
Российские мелодрамы
Трейлер:
Дата выхода: 8 марта 2023 г.
Режиссер: Антон Маслов
В главных ролях: Ольга Лерман, такса Таисия, Виктор Хориняк, Дмитрий Чеботарёв, Елена Яковлева, Аскар Ильясов, Алина Алексеева, Анастасия Светлова
Продолжительность фильма: 1 час 50 минут
Краткий сюжет:
Фильм основан на книге велопутешественницы Анны Смолиной “А чего дома сидеть?”. Главная героиня – 30-летняя жительница мегаполиса. Девушка сталкивается с рядом неудач и решает полностью изменить свою жизнь. Больше всего ее беспокоят напряженные отношения с матерью, с которой она не виделась уже 13 лет. Аня достает запылившийся велосипед, сажает в прицеп таксу Капу и отправляется в Магадан – к маме.
2. "Свободные отношения"
© 1-2-3 Production (2022)Кадр из фильма "Свободные отношения"
© 1-2-3 Production (2022)
Кадр из фильма "Свободные отношения"
Трейлер:
Дата выхода: 9 февраля 2023 г.
Режиссер: Дмитрий Невзоров
В главных ролях: Аглая Тарасова, Борис Дергачев, Илья Соболев, Анна Глаубэ, Николай Фоменко, Ян Цапник, Анна Ардова, Мария Столярова, Вера Плешанова, Юрий Чулков
Продолжительность фильма: 1 час 43 минуты
Краткий сюжет:
Две противоположности однажды встретились в баре и провели вместе ночь. Незапланированная беременность вынудила героев пожениться, но спустя семь лет они осознают, что совместная жизнь превратилась в рутину. Пара хочет сохранить брак ради сына, из-за чего они решают разнообразить отношения и дать друг другу немного свободы.
3. "Я хочу! Я буду!"
© А П Интертеймент / AP Entertainment (2023) Кадр из фильма "Я хочу! Я буду!"
© А П Интертеймент / AP Entertainment (2023)
Кадр из фильма "Я хочу! Я буду!"
Трейлер:
Дата выхода: 6 апреля 2023 г.
Режиссер: Павел Воронин
В главных ролях: Екатерина Гусева, Валентина Ляпина, Станислав Дужников, Андрей Нестеренко, Игорь Жижикин, Антон Лаврентьев, Алексей Чумаков, Сергей Дьяков, Андрей Щука, Ильдус Хасанов
Продолжительность фильма: 1 час 31 минута
Краткий сюжет:
Надя решает бросить вызов стереотипам и кардинально изменить жизнь. Чтобы понять истинные желания, ей предстоит столкнуться со множеством абсурдных ситуаций. Только так героиня сможет доказать окружающим право на собственное мнение и желания, а также обрести настоящую любовь.
4. "Всем по 50"
© Кинокомпания "Русское" (2023) Кадр из фильма "Всем по 50“
© Кинокомпания "Русское" (2023)
Кадр из фильма "Всем по 50“
Дата выхода: 2 мая 2023 г.
Режиссер: Станислав Назиров
В главных ролях: Мария Порошина, Сергей Жигунов, Ярослав Бойко, Анна Якунина, Егор Кутенков, Галина Безрук, Марина Доможирова, Илья Акинтьев, Максим Аверин, Алексей Соколков
Количество серий: 8
Продолжительность серии: 52 минуты
Краткий сюжет:
Юлия погрузилась с головой в заботу о родных. Она лучше всех знает, как воспитывать внука, дает советы сыну Николаю и невестке Ирине, решает проблемы в личной жизни дочери Лены и при всем этом успевает побеспокоиться о здоровье бывшего мужа Арсения. И вот однажды героиня оказывается в эпицентре целой череды нелепых ситуаций, а невольным соучастником всех этих неприятностей становится случайный знакомый Роман. Интересно, что дальше судьба будет сводить их снова и снова.
5. "Актрисы"
© Фото : Онлайн-кинотеатр WinkСъемки сериала “Актрисы”
© Фото : Онлайн-кинотеатр Wink
Съемки сериала “Актрисы”
Трейлер:
Дата выхода: 30 марта 2023 г.
Режиссер: Федор Бондарчук
В главных ролях: Светлана Ходченкова, Елена Николаева, Полина Пушкарук, Алексей Гуськов, Игорь Золотовицкий, Сергей Гилев, Алексей Макаров, Роман Евдокимов, Павел Попов, Лолита Милявская
Количество серий: 10
Продолжительность серии: 35 минут
Краткий сюжет:
Эта история полностью разрушит представления зрителей о жизни актеров. Аудитории станет понятно, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми, и как в актерской профессии тот, кто еще вчера был всем, завтра может стать никем.
6. "Легкое знакомство"
© Отдых Медиа (2023) Кадр из фильма "Легкое знакомство"
© Отдых Медиа (2023)
Кадр из фильма "Легкое знакомство"
Трейлер:
Дата выхода: 2 февраля 2023 г.
Режиссер: Александр Крестников
В главных ролях: Дмитрий Орлов, Лиза Климова, Дмитрий Колчин, Михаил Шамков, Ксения Чигина, Елизавета Летюк, Александр Токаревский, Анна Хвостова, Лев Комаров, Роман Проскуряков
Продолжительность фильма: 1 час 39 минут
Краткий сюжет:
Профессиональный психолог встречает в курортном городе странную незнакомку. Кто она: представительница древнейшей профессии или любительница приключений? Он даже не понимает, действительно ли понравился ей. Вполне возможно, что обаятельная девушка просто решила подзаработать. Отношения этих персонажей отражают недоверие друг к другу, стремление преодолеть вечное одиночество, желание и страх любви.
7. "Снег, сестра и росомаха"
© Фрут Тайм (2022) Кадр из фильма "Снег, сестра и росомаха"
© Фрут Тайм (2022)
Кадр из фильма "Снег, сестра и росомаха"
Трейлер:
Дата выхода: 16 февраля 2023 г.
Режиссер: Роман Михайлов
В главных ролях: Федор Лавров, Екатерина Старателева, Кирилл Полухин, Юлия Марченко, Алена Кучкова, Александр Пташенчук, Полина Лебедева, Ирина Вилкова, Александр Гарт
Продолжительность фильма: 1 час 19 минут
Краткий сюжет:
Он работает в отделе полиции и занимается поиском наркоторговцев. Она является проповедницей в тайной религиозной общине. Однажды он случайно набирает неправильный номер и влюбляется в голос, который слышит с другой стороны трубки. Так и начинается странная связь двух одиноких людей.
8. "Эта любовь"
© КиноДжет (2022)Кадр из фильма "Эта любовь"
© КиноДжет (2022)
Кадр из фильма "Эта любовь"
Трейлер:
Дата выхода: 16 февраля 2023 г.
Режиссер: Элиза Мартиросян
В главных ролях: Герман Черных, Анфиса Вистингаузен, Яна Чурикова, Анвар Халилулаев, Ева Миллер, Стас Шмелев, Анастасия Спирина, Юлия Довганишина, Павел Юстер, Артём Елисеев
Продолжительность фильма: 1 час 30 минут
Краткий сюжет:
Пять разных историй переплетаются в канун Дня Святого Валентина. Журналистка, которая никак не может написать простую статью, молодой человек, который боится серьезных отношений, юная особа, привыкшая планировать каждый свой шаг, – всех их теперь связывает любовь и подножье горы в провинциальном городке. Каждому придется столкнуться с испытаниями, чтобы найти свое счастье.
9. "СпимГоворим"
© Cinemaus Studio (2023) Кадр из фильма "СпимГоворим"
© Cinemaus Studio (2023)
Кадр из фильма "СпимГоворим"
Трейлер:
Дата выхода: 23 марта 2023 г.
Режиссер: Алексей Зюзин
В главных ролях: Алина Засобина, Артем Елисеев, Никита Шалюков
Продолжительность фильма: 1 час 10 минут
Краткий сюжет:
Современная пара борется с кризисом в отношениях. За четыре года брака у них накопилось множество претензий и упреков. Жена приглашает мужа в дорогой отель, чтобы провести ночь любви. Только вот накопившиеся вопросы заставляют супругов говорить, а не предаваться страсти.
10. "Непослушная"
© ССБ Кино (2023)Кадр из фильма "Непослушная"
© ССБ Кино (2023)
Кадр из фильма "Непослушная"
Трейлер:
Дата выхода: 14 февраля 2023 г.
Режиссер: Дмитрий Суворов
В главных ролях: Александр Петров, Анастасия Резник, Ян Цапник, Семен Арзуманов, Владислав Ветров, Анна Чурина, Никита Тарасов, Нелли Неведина, Глеб Кулаков, Никита Померанцев
Продолжительность фильма: 1 час 47 минут
Краткий сюжет:
Двадцатилетняя Эля – студентка экологического факультета. Однажды в ее университет приезжает глава строительной компании Матвей. Он рассказывает о плане застройки на месте старинного лесопарка. Эля хочет сохранить лес и разносит этот проект в пух и прах прямо перед преподавателем и одногруппниками. Матвей заинтригован самоуверенностью девушки и пытается ее "купить", но Эле не нужны деньги. Тогда Матвей предлагает пари: семь романтических дней по его правилам. Если после этого девушка решит уйти, он откажется от строительства небоскреба в лесопарке. Однако Матвей оказывается вовсе не тем человеком, каким Эля его себе представляла.