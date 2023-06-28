Топ-10 мелодрам 2023 года: лучшие новые фильмы про любовь

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В 2023 году вышло немало стоящих российских и зарубежных фильмов и сериалов про любовь, которые можно посмотреть онлайн в хорошем качестве. Лучшие новые фильмы-мелодрамы по рейтингам зрителей и критиков — в материале РИА Новости.

Лучшие мелодрамы 2023 года

2023 год оказался богат на премьеры романтических фильмов. В топ-10 картин вошли и комедии, и мелодрамы с элементами приключений и боевика, и серьезные фильмы, представленные на крупных кинофестивалях.

Топ-10 фильмов

Поехавшая

© Фото предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип" Съемки фильма "Поехавшая" © Фото предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип" Съемки фильма "Поехавшая"

Дата выхода: 8 марта 2023 года

Продолжительность: 1 час 50 минут

Страна: Россия

Режиссер: Антон Маслов

В главных ролях: Ольга Лерман, такса Таисия, Виктор Хориняк, Дмитрий Чеботарёв, Елена Яковлева

Сюжет:

Анна отметила тридцатилетие, но поздравил ее только курьер, принесший подарок. После череды неудач девушка решает покинуть мегаполис: достает пыльный велосипед, сажает в прицеп таксу и уезжает в Магадан , чтобы встретиться с мамой, которую она не видела 13 лет. Так начинается путешествие, полное сложностей и испытаний, приключений и судьбоносных встреч.

Интересные факты:

Роуд-муви “Поехавшая” основан на реальной истории: в 2017 году велопутешественница Анна Смолина и ее такса Капа проехали на велосипеде через всю страну — из Набережных Челнов в Магадан. Девушка консультировала съемочную группу, чтобы выстроить наилучший сюжет. Режиссер ленты Антон Маслов рассказывал, что перед началом съемок они отправились в трехдневную велопоездку от Москвы до Нижнего Новгорода

Больше чем никогда

© ARTE (2022) Кадр из фильма "Больше чем никогда" © ARTE (2022) Кадр из фильма "Больше чем никогда"

Дата выхода: 21 мая 2023 года

Продолжительность: 2 часа 4 минуты

Страна: Франция, Германия, Люксембург, Норвегия

Режиссер: Эмили Атеф

В главных ролях: Вики Крипс, Гаспар Ульель, Бьерн Флоберг, Софи Ланжевен, Валери Бодсон

Сюжет:

Элен и Матье имеют глубокую связь и счастливы вместе много лет. Все меняется, когда Элен узнает, что неизлечимо больна. Не в силах терпеть сочувствующие взгляды, героиня отправляется в норвежскую глубинку, чтобы примириться с собой. Там она встречает родственную душу и постепенно отдаляется от Матье.

Интересные факты:

“Больше чем никогда” — предпоследняя роль Гаспара Ульеля, который трагически погиб в 2022 году. Фильм был представлен на Каннском кинофестивале в номинации “Особый взгляд”.

Я хочу! Я буду!

© А П Интертеймент / AP Entertainment (2023) Кадр из фильма "Я хочу! Я буду!" © А П Интертеймент / AP Entertainment (2023) Кадр из фильма "Я хочу! Я буду!"

Дата выхода: 6 апреля 2023 года

Продолжительность: 1 час 30 минут

Страна: Россия

Режиссер: Павел Воронин

В главных ролях: Екатерина Гусева, Валентина Ляпина, Станислав Дужников, Андрей Нестеренко, Игорь Жижикин

Сюжет:

Преподавательница истории Надежда несчастна: муж изменяет, а сын постоянно просит денег, да и работа перестала радовать. В один момент героиня решается на кардинальные перемены. Теперь ее ждет увлекательное путешествие, которое поможет обрести уверенность в себе, долгожданное счастье и гармонию в жизни.

Интересные факты:

Исполнительница главной роли Екатерина Гусева занесена в Книгу рекордов России . В 2002 году вместе с коллегами-артистами она побывала на Северном полюсе , где спела при сорокаградусном морозе. Она также известна зрителям как исполнительница одной из ролей в культовом сериале “Бригада”.

Знакомство родителей

© Endeavor Content (2023) Кадр из фильма "Знакомство родителей" © Endeavor Content (2023) Кадр из фильма "Знакомство родителей"

Дата выхода: 17 января 2023 года

Продолжительность: 1 час 35 минут

Страна: США

Режиссер: Майкл Джейкобс

В главных ролях: Люк Брейси, Эмма Робертс, Дайан Китон, Ричард Гир, Уильям Х. Мэйси

Сюжет:

Мишель и Аллан уже давно состоят в отношениях и думают пожениться. Перед таким важным событием молодая пара решает наконец познакомить своих родителей. Только оказывается, что они уже знакомы и скрывают много интересных секретов.

Интересные факты:

Ричард Гир играет отца Эммы Робертс. В фильмах “Красотка” и “Сбежавшая невеста” он выступил в роли возлюбленного ее тети — Джулии Робертс . При этом Эмма Робертс уже снималась с Люком Брейси: в романтической комедии “Пара на праздники” они также изображали влюбленных.

Моя пиратская свадьба

© Mandeville Films (2022) Кадр из фильма "Моя пиратская свадьба" © Mandeville Films (2022) Кадр из фильма "Моя пиратская свадьба"

Дата выхода: 14 февраля 2023 года

Продолжительность: 1 час 40 минут

Страна: США

Режиссер: Джейсон Мур

В главных ролях: Дженнифер Лопес, Джош Дюамель, Ленни Кравиц, Дженнифер Кулидж, Соня Брага

Сюжет:

Том и Дарси готовятся к роскошной свадьбе на острове с десятками гостей. Перед торжеством они начинают осознавать, что чувства охладели, да и родственники досаждают советами. Все меняется, когда остров захватывают пираты и берут в заложники гостей. Том и Дарси понимают, что теперь им нужно всех спасти, а вместе с тем и свои чувства друг к другу.

Интересные факты:

Изначально роль Тома досталась Райану Рейнольдсу , но он покинул проект, хотя значится одним из продюсеров. Сам фильм пустили в разработку еще в 2019 году, но съемки пришлось сдвинуть из-за пандемии коронавируса.

Люби снова

© 2.0 Entertainment (2023) Кадр из фильма "Люби снова" © 2.0 Entertainment (2023) Кадр из фильма "Люби снова"

Дата выхода: 12 мая 2023 года

Продолжительность: 1 час 34 минуты

Страна: США

Режиссер: Джеймс С. Страуз

В главных ролях: Приянка Чопра Джонас, Сэм Хьюэн, Селин Дион, София Барклай, Рассел Тови

Сюжет:

Мира Рэй потеряла жениха и пытается вернуть вкус к жизни. Чтобы немного облегчить боль, она отправляет несколько трогательных романтических сообщений на его старый номер. Героиня не знает, что он теперь принадлежит журналисту Робу Бернсу, который поражен честностью и красотой этих СМС. Заручившись поддержкой Селин Дион, у которой герой должен взять интервью, он решает завоевать девушку во что бы то ни стало.

Интересные факты:

“Люби снова” — это ремейк немецкой картины “СМС для тебя” 2016 года, которая снята на основе одноименной книги Софи Крамер. После премьеры фильма Селин Дион выпустила несколько новых песен, которые вошли в саундтрек ленты.

Еще одна настоящая любовь

© Buffalo 8 Productions (2022) Кадр из фильма "Еще одна настоящая любовь" © Buffalo 8 Productions (2022) Кадр из фильма "Еще одна настоящая любовь"

Дата выхода: 7 апреля 2023 года

Продолжительность:

Страна: США

Режиссер:

В главных ролях: Филлипа Су, Люк Брейси, Симу Лю, Осеана Мацумото, Микаэла Конлин

Сюжет:

Жизнь Эммы перевернулась, когда ее любимый муж исчез в Тихом океане . Спустя несколько лет с помощью друзей и семьи она смогла начать новую жизнь и найти новую любовь. Эмма оказывается на перепутье, когда внезапно понимает, что ее муж жив. Героине придется сделать непростой выбор между женихом и бывшим возлюбленным.

Интересные факты:

Фильм создан по мотивам одноименного романа Тейлор Дженкинс Рид. В 2023 году на основе ее творчества вышел еще один проект — музыкальный мини-сериал “Дейзи Джонс и The Six”.

Исполнитель одной из главных ролей Сюму Лю хотел сыграть именно в мелодраме, чтобы развеять миф об азиатских актерах, которых берут только в фильмы про боевые искусства.

Солнце мое

© AZ Celtic Films (2022) Кадр из фильма "Солнце мое“ © AZ Celtic Films (2022) Кадр из фильма "Солнце мое“

Дата выхода: 16 марта 2023 года (премьера в России)

Продолжительность: 1 час 42 минуты

Страна: Великобритания, США

Режиссер: Шарлотта Уэллс

В главных ролях: Пол Мескал, Фрэнки Корио, Селия Роулсон-Холл, Салли Мессэм, Айс Парлак

Сюжет:

Повзрослевшая Софи вспоминает, как в 11 лет ездила в Турцию с любящим, но идеалистичным разведенным отцом. “Солнце мое” — это история взросления, примирения, любви между родителями и детьми, в которой радость соприкасается с меланхолией.

Интересные факты:

Исполнитель главной роли Пол Мескал был номинирован на Оскар-2022 за лучшую мужскую роль. При этом Фрэнки Корио обошла на прослушивании 800 конкуренток перед тем, как ей досталась роль Софи.

Без ответа

© Apple Original Films (2023) Кадр из фильма "Без ответа" © Apple Original Films (2023) Кадр из фильма "Без ответа"

Дата выхода: 21 апреля 2023 года

Продолжительность: 1 час 56 минут

Страна: США

Режиссер: Декстер Флетчер

В главных ролях: Крис Эванс, Ана де Армас, Эдриан Броуди, Майк Мо, Тим Блейк Нельсон

Сюжет:

Жизнь доброго и честного парня Коула принимает неожиданный поворот, когда он влюбляется в загадочную Сэди. Когда она внезапно исчезает, герой отправляется на поиски девушки и делает шокирующее открытие, что она — секретный агент. Теперь паре придется вместе спасать мир от опасных преступников.

Интересные факты:

“Без ответа” — третий совместный проект Криса Эванса и Аны де Армас. До этого они снимались в фильмах “Достать ножи” и “Серой человек”. Изначально роль Сэди досталась Скарлетт Йоханссон , с которой Крис Эванс играл в более, чем девяти фильмах.

В ожидании Дали

© Arlong Productions (2023) Кадр из фильма "В ожидании Дали" © Arlong Productions (2023) Кадр из фильма "В ожидании Дали"

Дата выхода: 11 марта 2023 года

Продолжительность: 1 час 54 минуты

Страна: Испания

Режиссер: Давид Пужоль

В главных ролях: Хосе Гарсия, Иван Массаге, Пако Тоус, Николя Казале, Клара Понсо

Сюжет:

Испания, середина 1970-х. Два брата, талантливых повара, прибывают в город неподалеку от резиденции Сальвадора Дали и устраиваются в небольшой ресторан. Со временем молва об их кулинарных талантах разлетается по всей Европе , но герои мечтают, чтобы их блюда попробовал знаменитый художник. Они решают привлечь его внимание любыми способами.

Интересные факты:

Режиссер фильма Давид Пужоль уже работал над проектами о Сальвадоре Дали. Он снял два документальных фильма о художнике — “Последний шедевр Дали” и “Сальвадор Дали: В поисках бессмертия”. При этом “В ожидании Дали” стал дебютным полнометражным фильмом режиссера.

Ожидаемые премьеры

© Heyday Films (2023) Кадр из фильма "Барби" © Heyday Films (2023) Кадр из фильма "Барби"