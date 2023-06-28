Топ-10 мелодрам 2023 года: лучшие новые фильмы про любовь

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В 2023 году вышло немало стоящих российских и зарубежных фильмов и сериалов про любовь, которые можно посмотреть онлайн в хорошем качестве. Лучшие новые фильмы-мелодрамы по рейтингам зрителей и критиков — в материале РИА Новости.
Лучшие мелодрамы 2023 года
2023 год оказался богат на премьеры романтических фильмов. В топ-10 картин вошли и комедии, и мелодрамы с элементами приключений и боевика, и серьезные фильмы, представленные на крупных кинофестивалях.
Топ-10 фильмов
Поехавшая
- Дата выхода: 8 марта 2023 года
- Продолжительность: 1 час 50 минут
- Страна: Россия
- Режиссер: Антон Маслов
- В главных ролях: Ольга Лерман, такса Таисия, Виктор Хориняк, Дмитрий Чеботарёв, Елена Яковлева
Сюжет:
Анна отметила тридцатилетие, но поздравил ее только курьер, принесший подарок. После череды неудач девушка решает покинуть мегаполис: достает пыльный велосипед, сажает в прицеп таксу и уезжает в Магадан, чтобы встретиться с мамой, которую она не видела 13 лет. Так начинается путешествие, полное сложностей и испытаний, приключений и судьбоносных встреч.
Интересные факты:
Роуд-муви “Поехавшая” основан на реальной истории: в 2017 году велопутешественница Анна Смолина и ее такса Капа проехали на велосипеде через всю страну — из Набережных Челнов в Магадан. Девушка консультировала съемочную группу, чтобы выстроить наилучший сюжет. Режиссер ленты Антон Маслов рассказывал, что перед началом съемок они отправились в трехдневную велопоездку от Москвы до Нижнего Новгорода.
Больше чем никогда
- Дата выхода: 21 мая 2023 года
- Продолжительность: 2 часа 4 минуты
- Страна: Франция, Германия, Люксембург, Норвегия
- Режиссер: Эмили Атеф
- В главных ролях: Вики Крипс, Гаспар Ульель, Бьерн Флоберг, Софи Ланжевен, Валери Бодсон
Сюжет:
Элен и Матье имеют глубокую связь и счастливы вместе много лет. Все меняется, когда Элен узнает, что неизлечимо больна. Не в силах терпеть сочувствующие взгляды, героиня отправляется в норвежскую глубинку, чтобы примириться с собой. Там она встречает родственную душу и постепенно отдаляется от Матье.
Интересные факты:
“Больше чем никогда” — предпоследняя роль Гаспара Ульеля, который трагически погиб в 2022 году. Фильм был представлен на Каннском кинофестивале в номинации “Особый взгляд”.
Я хочу! Я буду!
- Дата выхода: 6 апреля 2023 года
- Продолжительность: 1 час 30 минут
- Страна: Россия
- Режиссер: Павел Воронин
- В главных ролях: Екатерина Гусева, Валентина Ляпина, Станислав Дужников, Андрей Нестеренко, Игорь Жижикин
Сюжет:
Преподавательница истории Надежда несчастна: муж изменяет, а сын постоянно просит денег, да и работа перестала радовать. В один момент героиня решается на кардинальные перемены. Теперь ее ждет увлекательное путешествие, которое поможет обрести уверенность в себе, долгожданное счастье и гармонию в жизни.
Интересные факты:
Исполнительница главной роли Екатерина Гусева занесена в Книгу рекордов России. В 2002 году вместе с коллегами-артистами она побывала на Северном полюсе, где спела при сорокаградусном морозе. Она также известна зрителям как исполнительница одной из ролей в культовом сериале “Бригада”.
Знакомство родителей
- Дата выхода: 17 января 2023 года
- Продолжительность: 1 час 35 минут
- Страна: США
- Режиссер: Майкл Джейкобс
- В главных ролях: Люк Брейси, Эмма Робертс, Дайан Китон, Ричард Гир, Уильям Х. Мэйси
Сюжет:
Мишель и Аллан уже давно состоят в отношениях и думают пожениться. Перед таким важным событием молодая пара решает наконец познакомить своих родителей. Только оказывается, что они уже знакомы и скрывают много интересных секретов.
Интересные факты:
Ричард Гир играет отца Эммы Робертс. В фильмах “Красотка” и “Сбежавшая невеста” он выступил в роли возлюбленного ее тети — Джулии Робертс. При этом Эмма Робертс уже снималась с Люком Брейси: в романтической комедии “Пара на праздники” они также изображали влюбленных.
Моя пиратская свадьба
- Дата выхода: 14 февраля 2023 года
- Продолжительность: 1 час 40 минут
- Страна: США
- Режиссер: Джейсон Мур
- В главных ролях: Дженнифер Лопес, Джош Дюамель, Ленни Кравиц, Дженнифер Кулидж, Соня Брага
Сюжет:
Том и Дарси готовятся к роскошной свадьбе на острове с десятками гостей. Перед торжеством они начинают осознавать, что чувства охладели, да и родственники досаждают советами. Все меняется, когда остров захватывают пираты и берут в заложники гостей. Том и Дарси понимают, что теперь им нужно всех спасти, а вместе с тем и свои чувства друг к другу.
Интересные факты:
Изначально роль Тома досталась Райану Рейнольдсу, но он покинул проект, хотя значится одним из продюсеров. Сам фильм пустили в разработку еще в 2019 году, но съемки пришлось сдвинуть из-за пандемии коронавируса.
Люби снова
- Дата выхода: 12 мая 2023 года
- Продолжительность: 1 час 34 минуты
- Страна: США
- Режиссер: Джеймс С. Страуз
- В главных ролях: Приянка Чопра Джонас, Сэм Хьюэн, Селин Дион, София Барклай, Рассел Тови
Сюжет:
Мира Рэй потеряла жениха и пытается вернуть вкус к жизни. Чтобы немного облегчить боль, она отправляет несколько трогательных романтических сообщений на его старый номер. Героиня не знает, что он теперь принадлежит журналисту Робу Бернсу, который поражен честностью и красотой этих СМС. Заручившись поддержкой Селин Дион, у которой герой должен взять интервью, он решает завоевать девушку во что бы то ни стало.
Интересные факты:
“Люби снова” — это ремейк немецкой картины “СМС для тебя” 2016 года, которая снята на основе одноименной книги Софи Крамер. После премьеры фильма Селин Дион выпустила несколько новых песен, которые вошли в саундтрек ленты.
Еще одна настоящая любовь
- Дата выхода: 7 апреля 2023 года
- Продолжительность:
- Страна: США
- Режиссер:
- В главных ролях: Филлипа Су, Люк Брейси, Симу Лю, Осеана Мацумото, Микаэла Конлин
Сюжет:
Жизнь Эммы перевернулась, когда ее любимый муж исчез в Тихом океане. Спустя несколько лет с помощью друзей и семьи она смогла начать новую жизнь и найти новую любовь. Эмма оказывается на перепутье, когда внезапно понимает, что ее муж жив. Героине придется сделать непростой выбор между женихом и бывшим возлюбленным.
Интересные факты:
Фильм создан по мотивам одноименного романа Тейлор Дженкинс Рид. В 2023 году на основе ее творчества вышел еще один проект — музыкальный мини-сериал “Дейзи Джонс и The Six”.
Исполнитель одной из главных ролей Сюму Лю хотел сыграть именно в мелодраме, чтобы развеять миф об азиатских актерах, которых берут только в фильмы про боевые искусства.
Солнце мое
- Дата выхода: 16 марта 2023 года (премьера в России)
- Продолжительность: 1 час 42 минуты
- Страна: Великобритания, США
- Режиссер: Шарлотта Уэллс
- В главных ролях: Пол Мескал, Фрэнки Корио, Селия Роулсон-Холл, Салли Мессэм, Айс Парлак
Сюжет:
Повзрослевшая Софи вспоминает, как в 11 лет ездила в Турцию с любящим, но идеалистичным разведенным отцом. “Солнце мое” — это история взросления, примирения, любви между родителями и детьми, в которой радость соприкасается с меланхолией.
Интересные факты:
Исполнитель главной роли Пол Мескал был номинирован на Оскар-2022 за лучшую мужскую роль. При этом Фрэнки Корио обошла на прослушивании 800 конкуренток перед тем, как ей досталась роль Софи.
Без ответа
- Дата выхода: 21 апреля 2023 года
- Продолжительность: 1 час 56 минут
- Страна: США
- Режиссер: Декстер Флетчер
- В главных ролях: Крис Эванс, Ана де Армас, Эдриан Броуди, Майк Мо, Тим Блейк Нельсон
Сюжет:
Жизнь доброго и честного парня Коула принимает неожиданный поворот, когда он влюбляется в загадочную Сэди. Когда она внезапно исчезает, герой отправляется на поиски девушки и делает шокирующее открытие, что она — секретный агент. Теперь паре придется вместе спасать мир от опасных преступников.
Интересные факты:
“Без ответа” — третий совместный проект Криса Эванса и Аны де Армас. До этого они снимались в фильмах “Достать ножи” и “Серой человек”. Изначально роль Сэди досталась Скарлетт Йоханссон, с которой Крис Эванс играл в более, чем девяти фильмах.
В ожидании Дали
- Дата выхода: 11 марта 2023 года
- Продолжительность: 1 час 54 минуты
- Страна: Испания
- Режиссер: Давид Пужоль
- В главных ролях: Хосе Гарсия, Иван Массаге, Пако Тоус, Николя Казале, Клара Понсо
Сюжет:
Испания, середина 1970-х. Два брата, талантливых повара, прибывают в город неподалеку от резиденции Сальвадора Дали и устраиваются в небольшой ресторан. Со временем молва об их кулинарных талантах разлетается по всей Европе, но герои мечтают, чтобы их блюда попробовал знаменитый художник. Они решают привлечь его внимание любыми способами.
Интересные факты:
Режиссер фильма Давид Пужоль уже работал над проектами о Сальвадоре Дали. Он снял два документальных фильма о художнике — “Последний шедевр Дали” и “Сальвадор Дали: В поисках бессмертия”. При этом “В ожидании Дали” стал дебютным полнометражным фильмом режиссера.
Ожидаемые премьеры
В конце июля в мире выходит самый ожидаемый фильм года — “Барби”, но пока неизвестно покажут ли его в России. Среди других предстоящих премьер: мелодрамы “Претенденты” с Зендаей в главной роли, “Ирландское желание” с Линдси Лохан, “Бернстайн” — второй фильм Брэдли Купера в качестве режиссера.