В Брянской области начали выращивать мак для изготовления лекарств
В Брянской области выращивают мак для обеспечения лекарственной безопасности
Цветок мака. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. На территории Брянской области выращивают мак для обеспечения лекарственной безопасности РФ и нужд пищевой промышленности, проект реализуют ФГУП "Эндофарм" совместно с Минпромторгом, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.
"У этой культуры двойное назначение — обеспечение лекарственной безопасности нашей страны (мак используется для производства обезболивающих) и нужд пищевой промышленности", – уточняется в сообщении пресс-службы.
Сообщается, что решение выращивать мак в Брянской области, было принято два года назад. Урожай текущего года на полях предприятия, где выращивают мак, оценили представители делегации Минпромторга России во главе с директором департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Дмитрием Галкиным, генеральный директор ФГУП "Эндофарм" Михаил Фонарев и губернатор Брянской области Александр Богомаз.
"В прошлом году было засеяно 400 гектаров мака, в этом — уже 2000 гектаров, столько же подготовлено под посевные площади следующего года, а ожидаемый урожай в этом году — 500 килограммов зерен пищевого мака с каждого гектара. Это достижение Московского эндокринного завода на Брянской земле. В Европе получают 700 кг с гектара, и, я уверен, у нас получится и больше, мы только в начале пути", – цитирует пресс-служба слова Богомаза.
В октябре прошлого года Богомаз сообщил о том, что в Брянской области собрали первый на постсоветском пространстве урожай мака для производства фармпрепаратов. Благодаря этому инвестпроекту, планируется решить вопрос импортозависимости в части пищевого мака, который ранее покупали за рубежом.