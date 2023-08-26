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В Брянской области начали выращивать мак для изготовления лекарств - РИА Новости, 26.08.2023
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16:22 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/mak-1892415416.html
В Брянской области начали выращивать мак для изготовления лекарств
В Брянской области начали выращивать мак для изготовления лекарств - РИА Новости, 26.08.2023
В Брянской области начали выращивать мак для изготовления лекарств
На территории Брянской области выращивают мак для обеспечения лекарственной безопасности РФ и нужд пищевой промышленности, проект реализуют ФГУП "Эндофарм"... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T16:22
2023-08-26T16:22
россия
брянская область
экономика
европа
александр богомаз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. На территории Брянской области выращивают мак для обеспечения лекарственной безопасности РФ и нужд пищевой промышленности, проект реализуют ФГУП "Эндофарм" совместно с Минпромторгом, сообщает пресс-служба правительства Брянской области. "У этой культуры двойное назначение — обеспечение лекарственной безопасности нашей страны (мак используется для производства обезболивающих) и нужд пищевой промышленности", – уточняется в сообщении пресс-службы. Сообщается, что решение выращивать мак в Брянской области, было принято два года назад. Урожай текущего года на полях предприятия, где выращивают мак, оценили представители делегации Минпромторга России во главе с директором департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Дмитрием Галкиным, генеральный директор ФГУП "Эндофарм" Михаил Фонарев и губернатор Брянской области Александр Богомаз. "В прошлом году было засеяно 400 гектаров мака, в этом — уже 2000 гектаров, столько же подготовлено под посевные площади следующего года, а ожидаемый урожай в этом году — 500 килограммов зерен пищевого мака с каждого гектара. Это достижение Московского эндокринного завода на Брянской земле. В Европе получают 700 кг с гектара, и, я уверен, у нас получится и больше, мы только в начале пути", – цитирует пресс-служба слова Богомаза. В октябре прошлого года Богомаз сообщил о том, что в Брянской области собрали первый на постсоветском пространстве урожай мака для производства фармпрепаратов. Благодаря этому инвестпроекту, планируется решить вопрос импортозависимости в части пищевого мака, который ранее покупали за рубежом.
https://ria.ru/20230221/mak-1853571685.html
россия
брянская область
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россия, брянская область, экономика, европа, александр богомаз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Брянская область, Экономика, Европа, Александр Богомаз, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В Брянской области начали выращивать мак для изготовления лекарств

В Брянской области выращивают мак для обеспечения лекарственной безопасности

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкЦветок мака
Цветок мака - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Цветок мака. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. На территории Брянской области выращивают мак для обеспечения лекарственной безопасности РФ и нужд пищевой промышленности, проект реализуют ФГУП "Эндофарм" совместно с Минпромторгом, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.
"У этой культуры двойное назначение — обеспечение лекарственной безопасности нашей страны (мак используется для производства обезболивающих) и нужд пищевой промышленности", – уточняется в сообщении пресс-службы.
Сообщается, что решение выращивать мак в Брянской области, было принято два года назад. Урожай текущего года на полях предприятия, где выращивают мак, оценили представители делегации Минпромторга России во главе с директором департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Дмитрием Галкиным, генеральный директор ФГУП "Эндофарм" Михаил Фонарев и губернатор Брянской области Александр Богомаз.
"В прошлом году было засеяно 400 гектаров мака, в этом — уже 2000 гектаров, столько же подготовлено под посевные площади следующего года, а ожидаемый урожай в этом году — 500 килограммов зерен пищевого мака с каждого гектара. Это достижение Московского эндокринного завода на Брянской земле. В Европе получают 700 кг с гектара, и, я уверен, у нас получится и больше, мы только в начале пути", – цитирует пресс-служба слова Богомаза.
В октябре прошлого года Богомаз сообщил о том, что в Брянской области собрали первый на постсоветском пространстве урожай мака для производства фармпрепаратов. Благодаря этому инвестпроекту, планируется решить вопрос импортозависимости в части пищевого мака, который ранее покупали за рубежом.
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РоссияБрянская областьЭкономикаЕвропаАлександр БогомазМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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