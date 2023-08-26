https://ria.ru/20230826/lotereya-1892430414.html

Житель Московского региона выиграл почти 500 миллионов рублей в лотерее

Житель Московского региона выиграл почти 500 миллионов рублей в лотерее - РИА Новости, 26.08.2023

Житель Московского региона выиграл почти 500 миллионов рублей в лотерее

Житель Московского региона в субботу выиграл почти 500 миллионов рублей в лотерее "Спортлото "4 из 20", сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T18:28

2023-08-26T18:28

2023-08-26T18:28

общество

пермь

южно-сахалинск

столото

россия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Житель Московского региона в субботу выиграл почти 500 миллионов рублей в лотерее "Спортлото "4 из 20", сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото". "26 августа в ходе 6709-го тиража лотереи "Спортлото "4 из 20" был разыгран многомиллионный суперприз - 492 070 999 рублей. По предварительной информации, победителем стал участник из Московского региона. Билет был куплен всего за 250 рублей в мобильном приложении "Столото", - рассказали в компании. По правилам "Спортлото "4 из 20", чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Новоиспеченный мультимиллионер выбрал 3, 4, 16, 15 в первом поле билета и 9, 10, 12, 1 - во втором. За всю историю государственной лотереи "Спортлото "4 из 20" это третий по величине суперприз. В 2020 по итогам 2218-го тиража "Спортлото "4 из 20" был разыгран суперприз в размере 545 947 481 рубль. Тогда удача оказалась на стороне жителя Перми Сергея К. В 2021 году в 3444-м тираже повезло Анатолию Киму из Южно-Сахалинска, он выиграл 512 261 694 рубля. "Имя сегодняшнего счастливчика и его победную стратегию мы узнаем после того, как он или она приедет для оформления своего выигрыша в лотерейный центр "Столото" в Москве", - добавили в компании.

https://ria.ru/20230210/priz-1851063361.html

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общество, пермь, южно-сахалинск, столото, россия