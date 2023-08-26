https://ria.ru/20230826/livan-1892389660.html

Посольство в Ливане прокомментировало задержание россиян в Бейруте

Посольство в Ливане прокомментировало задержание россиян в Бейруте - РИА Новости, 26.08.2023

Посольство в Ливане прокомментировало задержание россиян в Бейруте

Российское посольство в Ливане заявило РИА Новости, что в курсе ситуации с задержанием граждан России и предпринимает необходимые шаги для выяснения подробных... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T13:56

2023-08-26T13:56

2023-08-26T14:10

ливан

россия

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бейрут

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БЕЙРУТ, 26 авг - РИА Новости. Российское посольство в Ливане заявило РИА Новости, что в курсе ситуации с задержанием граждан России и предпринимает необходимые шаги для выяснения подробных обстоятельств.В пятницу и.о. главы Управления общей безопасности Ливана Элияс аль-Байсари заявил, что сотрудники управления задержали в аэропорту Бейрута работающую на Израиль шпионскую сеть, состоящую из двух человек. Ливанская газета Al-Akhbar заявила, что в аэропорту был задержан гражданин России вместе с супругой, гражданство которой не раскрывается. Издание утверждает, что россиянин ранее якобы был завербован израильской разведкой."Посольство в курсе сложившейся ситуации с задержанием российских граждан в Ливане и предпринимает необходимые шаги для выяснения подробных обстоятельств у ливанской стороны", - сообщили агентству в российской дипмиссии.Посольство также добавило, что в соответствии с международным и местным законодательством принимает меры по получению консульского доступа к задержанным гражданам России.

https://ria.ru/20220412/shpionazh-1783122408.html

ливан

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бейрут

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ливан, россия, в мире, израиль, бейрут