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Посольство в Ливане прокомментировало задержание россиян в Бейруте - РИА Новости, 26.08.2023
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13:56 26.08.2023 (обновлено: 14:10 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/livan-1892389660.html
Посольство в Ливане прокомментировало задержание россиян в Бейруте
Посольство в Ливане прокомментировало задержание россиян в Бейруте - РИА Новости, 26.08.2023
Посольство в Ливане прокомментировало задержание россиян в Бейруте
Российское посольство в Ливане заявило РИА Новости, что в курсе ситуации с задержанием граждан России и предпринимает необходимые шаги для выяснения подробных... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T13:56
2023-08-26T14:10
ливан
россия
в мире
израиль
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БЕЙРУТ, 26 авг - РИА Новости. Российское посольство в Ливане заявило РИА Новости, что в курсе ситуации с задержанием граждан России и предпринимает необходимые шаги для выяснения подробных обстоятельств.В пятницу и.о. главы Управления общей безопасности Ливана Элияс аль-Байсари заявил, что сотрудники управления задержали в аэропорту Бейрута работающую на Израиль шпионскую сеть, состоящую из двух человек. Ливанская газета Al-Akhbar заявила, что в аэропорту был задержан гражданин России вместе с супругой, гражданство которой не раскрывается. Издание утверждает, что россиянин ранее якобы был завербован израильской разведкой."Посольство в курсе сложившейся ситуации с задержанием российских граждан в Ливане и предпринимает необходимые шаги для выяснения подробных обстоятельств у ливанской стороны", - сообщили агентству в российской дипмиссии.Посольство также добавило, что в соответствии с международным и местным законодательством принимает меры по получению консульского доступа к задержанным гражданам России.
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ливан, россия, в мире, израиль, бейрут
Ливан, Россия, В мире, Израиль, Бейрут
Посольство в Ливане прокомментировало задержание россиян в Бейруте

Посольство РФ в Ливане выясняет обстоятельства задержания двух россиян в Бейруте

© РИА Новости / Михаил АлаеддинГород Бейрут
Город Бейрут - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Город Бейрут. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 26 авг - РИА Новости. Российское посольство в Ливане заявило РИА Новости, что в курсе ситуации с задержанием граждан России и предпринимает необходимые шаги для выяснения подробных обстоятельств.
В пятницу и.о. главы Управления общей безопасности Ливана Элияс аль-Байсари заявил, что сотрудники управления задержали в аэропорту Бейрута работающую на Израиль шпионскую сеть, состоящую из двух человек. Ливанская газета Al-Akhbar заявила, что в аэропорту был задержан гражданин России вместе с супругой, гражданство которой не раскрывается. Издание утверждает, что россиянин ранее якобы был завербован израильской разведкой.
«
"Посольство в курсе сложившейся ситуации с задержанием российских граждан в Ливане и предпринимает необходимые шаги для выяснения подробных обстоятельств у ливанской стороны", - сообщили агентству в российской дипмиссии.
Посольство также добавило, что в соответствии с международным и местным законодательством принимает меры по получению консульского доступа к задержанным гражданам России.
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