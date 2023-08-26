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Москвичам пообещали теплое завершение лета - РИА Новости, 26.08.2023
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03:47 26.08.2023 (обновлено: 03:56 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/leto-1892342313.html
Москвичам пообещали теплое завершение лета
Москвичам пообещали теплое завершение лета - РИА Новости, 26.08.2023
Москвичам пообещали теплое завершение лета
Окончание лета и начало осени в Москве будет сопровождаться "красивой" погодой с температурами до 26 градусов тепла, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T03:47
2023-08-26T03:56
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Окончание лета и начало осени в Москве будет сопровождаться "красивой" погодой с температурами до 26 градусов тепла, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Красивой погодой завершается лето, и, по предварительным расчетам, начинается осень. Температурный фон выше нормы примерно на 1 градус. Во вторник еще облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, дневная температура в Москве - от 16 до 19 градусов. Дневная температура в среду уже 19-24 градуса, а вторая половина недели будет еще более теплая с дневными температурами – 21-26 градусов", - сказал Вильфанд. Как отметил синоптик, местами возможны небольшие дожди.
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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Москвичам пообещали теплое завершение лета

Вильфанд: лето в Москве завершится хорошей погодой с температурой до 26 градусов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Жаркая погода в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Окончание лета и начало осени в Москве будет сопровождаться "красивой" погодой с температурами до 26 градусов тепла, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Красивой погодой завершается лето, и, по предварительным расчетам, начинается осень. Температурный фон выше нормы примерно на 1 градус. Во вторник еще облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, дневная температура в Москве - от 16 до 19 градусов. Дневная температура в среду уже 19-24 градуса, а вторая половина недели будет еще более теплая с дневными температурами – 21-26 градусов", - сказал Вильфанд.
Как отметил синоптик, местами возможны небольшие дожди.
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