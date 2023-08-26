https://ria.ru/20230826/lavra-1892349065.html

Киево-Печерскую лавру закрыли для студентов Киевской духовной академии

Киево-Печерскую лавру закрыли для студентов Киевской духовной академии - РИА Новости, 26.08.2023

Киево-Печерскую лавру закрыли для студентов Киевской духовной академии

Министерство культуры Украины закрыло для будущих священников-семинаристов и преподавателей Киевских духовных школ доступ на территорию Киево-Печерской лавры и... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T08:10

2023-08-26T08:10

2023-08-26T10:13

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Министерство культуры Украины закрыло для будущих священников-семинаристов и преподавателей Киевских духовных школ доступ на территорию Киево-Печерской лавры и корпусов Киевской духовной академии и семинарии (КДАиС), сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на учебное заведение."Минкультуры направило в адрес Киевской духовной академии и семинарии письмо, в котором сообщается, что преподаватели, студенты и сотрудники Киевских духовных школ определяются как посетители Лавры, теперь доступ на территорию монастыря и корпусов академии им запрещен", — говорится в публикации.С момента одностороннего расторжения договора заповедником с монастырем ректор КДАиС архиепископ Белогородский Сильвестр неоднократно обращался к различным государственным институциям с просьбой не допустить закрытия Киевских духовных школ и, как следствие, прекращения их существования.В начале августа заповедник решил закрыть территорию Нижней лавры для посетителей. Преподавателям, студентам и персоналу отказали в доступе к корпусам академии с 17 августа. В письме-ответе исполняющего обязанности главы Минкультуры Ростислава Карандаева указано, что студенты и персонал КДАиС приравниваются к посетителям.Учебное заведение отправило письмо с юридическим обоснованием о неправомерности подобных действий и призвало предоставить беспрепятственный доступ к корпусам школ. Министерство ответило, что его позиция осталась неизменной.Конфликт вокруг ЛаврыКонфликт вокруг Киево-Печерской лавры обострился в конце марта, после того как Министерство культуры Украины потребовало от монахов покинуть монастырь. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Настоятеля монастыря митрополита Павла отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России. В начале июля его освободили под залог в 33 миллиона гривен.Суд в Киеве 10 августа удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом. В телеграм-канале адвокат обители, протоиерей канонической УПЦ Никита Чекман назвал решение суда "одним из позорнейших в истории Украины". В РПЦ решение суда, позволяющее выселить монахов, назвали жесточайшим насилием над совестью сотен тысяч верующих, а действия украинских властей сравнили с советским богоборчеством 1920-1930-х годов.Комиссия министерства культуры продолжает опечатывать корпуса лавры. Как заявил исполняющий обязанности директора заповедника Максим Остапенко, в гостиницах для паломников разместят украинских военнослужащих.

https://ria.ru/20230812/lavra-1889694191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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