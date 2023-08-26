https://ria.ru/20230826/lavra-1892349065.html
Киево-Печерскую лавру закрыли для студентов Киевской духовной академии
Киево-Печерскую лавру закрыли для студентов Киевской духовной академии - РИА Новости, 26.08.2023
Киево-Печерскую лавру закрыли для студентов Киевской духовной академии
Министерство культуры Украины закрыло для будущих священников-семинаристов и преподавателей Киевских духовных школ доступ на территорию Киево-Печерской лавры и... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T08:10
2023-08-26T08:10
2023-08-26T10:13
религия
россия
украина
антониу гутерриш
оон
ситуация вокруг упц
киев
министерство культуры украины
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Министерство культуры Украины закрыло для будущих священников-семинаристов и преподавателей Киевских духовных школ доступ на территорию Киево-Печерской лавры и корпусов Киевской духовной академии и семинарии (КДАиС), сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на учебное заведение."Минкультуры направило в адрес Киевской духовной академии и семинарии письмо, в котором сообщается, что преподаватели, студенты и сотрудники Киевских духовных школ определяются как посетители Лавры, теперь доступ на территорию монастыря и корпусов академии им запрещен", — говорится в публикации.С момента одностороннего расторжения договора заповедником с монастырем ректор КДАиС архиепископ Белогородский Сильвестр неоднократно обращался к различным государственным институциям с просьбой не допустить закрытия Киевских духовных школ и, как следствие, прекращения их существования.В начале августа заповедник решил закрыть территорию Нижней лавры для посетителей. Преподавателям, студентам и персоналу отказали в доступе к корпусам академии с 17 августа. В письме-ответе исполняющего обязанности главы Минкультуры Ростислава Карандаева указано, что студенты и персонал КДАиС приравниваются к посетителям.Учебное заведение отправило письмо с юридическим обоснованием о неправомерности подобных действий и призвало предоставить беспрепятственный доступ к корпусам школ. Министерство ответило, что его позиция осталась неизменной.Конфликт вокруг ЛаврыКонфликт вокруг Киево-Печерской лавры обострился в конце марта, после того как Министерство культуры Украины потребовало от монахов покинуть монастырь. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Настоятеля монастыря митрополита Павла отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России. В начале июля его освободили под залог в 33 миллиона гривен.Суд в Киеве 10 августа удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом. В телеграм-канале адвокат обители, протоиерей канонической УПЦ Никита Чекман назвал решение суда "одним из позорнейших в истории Украины". В РПЦ решение суда, позволяющее выселить монахов, назвали жесточайшим насилием над совестью сотен тысяч верующих, а действия украинских властей сравнили с советским богоборчеством 1920-1930-х годов.Комиссия министерства культуры продолжает опечатывать корпуса лавры. Как заявил исполняющий обязанности директора заповедника Максим Остапенко, в гостиницах для паломников разместят украинских военнослужащих.
https://ria.ru/20230812/lavra-1889694191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, антониу гутерриш, оон, ситуация вокруг упц, киев, министерство культуры украины, православная церковь украины (пцу), русская православная церковь
Религия, Россия, Украина, Антониу Гутерриш, ООН, Ситуация вокруг УПЦ, Киев, Министерство культуры Украины, Православная церковь Украины (ПЦУ), Русская православная церковь
Киево-Печерскую лавру закрыли для студентов Киевской духовной академии
Минкульт закрыл Киево-Печерскую лавру для студентов Киевской духовной академии
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Министерство культуры Украины закрыло для будущих священников-семинаристов и преподавателей Киевских духовных школ доступ на территорию Киево-Печерской лавры и корпусов Киевской духовной академии и семинарии (КДАиС), сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на учебное заведение.
«
"Минкультуры направило в адрес Киевской духовной академии и семинарии письмо, в котором сообщается, что преподаватели, студенты и сотрудники Киевских духовных школ определяются как посетители Лавры, теперь доступ на территорию монастыря и корпусов академии им запрещен", — говорится в публикации.
С момента одностороннего расторжения договора заповедником с монастырем ректор КДАиС архиепископ Белогородский Сильвестр неоднократно обращался к различным государственным институциям с просьбой не допустить закрытия Киевских духовных школ и, как следствие, прекращения их существования.
В начале августа заповедник решил закрыть территорию Нижней лавры для посетителей. Преподавателям, студентам и персоналу отказали в доступе к корпусам академии с 17 августа. В письме-ответе исполняющего обязанности главы Минкультуры Ростислава Карандаева указано, что студенты и персонал КДАиС приравниваются к посетителям.
УПЦ: полиция запрещает передавать хлеб паломникам в Киево-Печерской лавре
Учебное заведение отправило письмо с юридическим обоснованием о неправомерности подобных действий и призвало предоставить беспрепятственный доступ к корпусам школ. Министерство ответило, что его позиция осталась неизменной.
Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры обострился в конце марта, после того как Министерство культуры Украины потребовало от монахов покинуть монастырь. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ)
. Настоятеля монастыря митрополита Павла отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России. В начале июля его освободили под залог в 33 миллиона гривен.
Суд в Киеве 10 августа удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом. В телеграм-канале адвокат обители, протоиерей канонической УПЦ Никита Чекман назвал решение суда "одним из позорнейших в истории Украины". В РПЦ
решение суда, позволяющее выселить монахов, назвали жесточайшим насилием над совестью сотен тысяч верующих, а действия украинских властей сравнили с советским богоборчеством 1920-1930-х годов.
В Киево-Печерской лавре прихожане причащаются через решетку
Комиссия министерства культуры продолжает опечатывать корпуса лавры. Как заявил исполняющий обязанности директора заповедника Максим Остапенко, в гостиницах для паломников разместят украинских военнослужащих.
Киево-Печерская лавра, основанная в XI веке, — древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. В советское время ее дважды закрывали. Возрождение обители началось во второй половине 1980-х годов. Постепенно в ведение монастыря передали Ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный источник" и еще некоторые строения. Однако они оставались в собственности государства.
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