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В Минкультуры высказались о попытках Запада "отменить" российскую культуру - РИА Новости, 26.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:17 26.08.2023 (обновлено: 13:18 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/kultura-1892385444.html
В Минкультуры высказались о попытках Запада "отменить" российскую культуру
В Минкультуры высказались о попытках Запада "отменить" российскую культуру - РИА Новости, 26.08.2023
В Минкультуры высказались о попытках Запада "отменить" российскую культуру
Россия все чаще сталкивается с попытками стран Запада "отменить" ее культуру, такие попытки можно назвать травлей, заявил первый заместитель министра культуры... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T13:17
2023-08-26T13:18
культура
россия
большой театр
москва
санкт-петербург
сергей обрывалин
валерий гергиев
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 авг – РИА Новости. Россия все чаще сталкивается с попытками стран Запада "отменить" ее культуру, такие попытки можно назвать травлей, заявил первый заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин на встрече министров культуры стран "Группы двадцати" в индийском Варанаси. "Мы видим все отчаянные попытки "отменить" российскую культуру. Запретить гастроли Большого театра в Лондоне. Впервые за 40 лет закрыть российский павильон на Венецианской биеннале. Отменить концерты маэстро Валерия Гергиева в Японии. Иначе как травлей это не назовешь. С опаской думаем, насколько далеко могут зайти эти попытки. Что дальше? Запрет самой исполняемой в мире музыки Чайковского и Рахманинова?" - сказал Обрывалин. Первый замглавы Минкультуры РФ отметил, что такие попытки являются безуспешными и доказательством тому служит прошедший в июне этого года в Москве и Санкт-Петербурге Международный конкурс имени Чайковского. "В июне этого года в Москве и Санкт-Петербурге с успехом прошел один из главных смотров в мире музыкального искусства – Международный конкурс имени Чайковского. На конкурс было подано порядка 1 тысячи заявок из 41 страны, в том числе из США, Великобритании, Франции, Италии и Южной Кореи. Трансляции Международного конкурса имени Рахманинова в прошлом году посмотрели свыше 6 миллионов человек из 71 страны. И это лишь несколько примеров, которые показывают нам, что попытки "отменить" культуру ни что иное как очередная грязная игра политиков", - подчеркнул Обрывалин. Он отметил, что Россия была и остается открытой к диалогу и международному взаимодействию во всех сферах. "Мы заинтересованы в дальнейшем плодотворном недискриминационном и равноправном сотрудничестве со всеми зарубежными партнерами в интересах развития наших народов. В этой связи хотел бы пригласить всех участников встречи посетить Россию 16-18 ноября для участия в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме. И в заключении отмечу, те политики, которые отменяют и запрещают культуру других стран, лишают своих же граждан будущего. Поэтому в России всегда будут слушать музыку Бизе, читать Гомера и восторгаться картинами Ван Гога", - сказал он. Страны Запада усилили санкционное давление на РФ из-за Украины, кроме того, зафиксирован беспрецедентный уровень русофобии в ряде зарубежных стран. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия не что иное, как расизм, заявлял президент РФ Владимир Путин. Он назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, и подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают себя части мировой культуры.
https://ria.ru/20230731/kultura-1887276236.html
https://ria.ru/20230619/butman-1878361123.html
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россия, большой театр, москва, санкт-петербург, сергей обрывалин, валерий гергиев
Культура, Россия, Большой театр, Москва, Санкт-Петербург, Сергей Обрывалин, Валерий Гергиев
В Минкультуры высказались о попытках Запада "отменить" российскую культуру

Обрывалин назвал попытки Запада отменить российскую культуру травлей

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЗдание Государственного академического Большого театра России в Москве
Здание Государственного академического Большого театра России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Здание Государственного академического Большого театра России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 авг – РИА Новости. Россия все чаще сталкивается с попытками стран Запада "отменить" ее культуру, такие попытки можно назвать травлей, заявил первый заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин на встрече министров культуры стран "Группы двадцати" в индийском Варанаси.
«
"Мы видим все отчаянные попытки "отменить" российскую культуру. Запретить гастроли Большого театра в Лондоне. Впервые за 40 лет закрыть российский павильон на Венецианской биеннале. Отменить концерты маэстро Валерия Гергиева в Японии. Иначе как травлей это не назовешь. С опаской думаем, насколько далеко могут зайти эти попытки. Что дальше? Запрет самой исполняемой в мире музыки Чайковского и Рахманинова?" - сказал Обрывалин.
Женщина у картины Всюду жизнь художника Н. Ярошенко в Третьяковской галерее - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
В Большом театре высказались о попытках Запада запретить русскую культуру
31 июля, 05:52
Первый замглавы Минкультуры РФ отметил, что такие попытки являются безуспешными и доказательством тому служит прошедший в июне этого года в Москве и Санкт-Петербурге Международный конкурс имени Чайковского.
«
"В июне этого года в Москве и Санкт-Петербурге с успехом прошел один из главных смотров в мире музыкального искусства – Международный конкурс имени Чайковского. На конкурс было подано порядка 1 тысячи заявок из 41 страны, в том числе из США, Великобритании, Франции, Италии и Южной Кореи. Трансляции Международного конкурса имени Рахманинова в прошлом году посмотрели свыше 6 миллионов человек из 71 страны. И это лишь несколько примеров, которые показывают нам, что попытки "отменить" культуру ни что иное как очередная грязная игра политиков", - подчеркнул Обрывалин.
Он отметил, что Россия была и остается открытой к диалогу и международному взаимодействию во всех сферах.
«
"Мы заинтересованы в дальнейшем плодотворном недискриминационном и равноправном сотрудничестве со всеми зарубежными партнерами в интересах развития наших народов. В этой связи хотел бы пригласить всех участников встречи посетить Россию 16-18 ноября для участия в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме. И в заключении отмечу, те политики, которые отменяют и запрещают культуру других стран, лишают своих же граждан будущего. Поэтому в России всегда будут слушать музыку Бизе, читать Гомера и восторгаться картинами Ван Гога", - сказал он.
Страны Запада усилили санкционное давление на РФ из-за Украины, кроме того, зафиксирован беспрецедентный уровень русофобии в ряде зарубежных стран. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия не что иное, как расизм, заявлял президент РФ Владимир Путин. Он назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, и подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают себя части мировой культуры.
Народный артист России Игорь Бутман - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Бутман — об отмене русской культуры: "В США восхищаются нашими музыкантами"
19 июня, 08:00
 
КультураРоссияБольшой театрМоскваСанкт-ПетербургСергей ОбрывалинВалерий Гергиев
 
 
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