В Минкультуры высказались о попытках Запада "отменить" российскую культуру
Обрывалин назвал попытки Запада отменить российскую культуру травлей
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЗдание Государственного академического Большого театра России в Москве
Здание Государственного академического Большого театра России в Москве. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 авг – РИА Новости. Россия все чаще сталкивается с попытками стран Запада "отменить" ее культуру, такие попытки можно назвать травлей, заявил первый заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин на встрече министров культуры стран "Группы двадцати" в индийском Варанаси.
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"Мы видим все отчаянные попытки "отменить" российскую культуру. Запретить гастроли Большого театра в Лондоне. Впервые за 40 лет закрыть российский павильон на Венецианской биеннале. Отменить концерты маэстро Валерия Гергиева в Японии. Иначе как травлей это не назовешь. С опаской думаем, насколько далеко могут зайти эти попытки. Что дальше? Запрет самой исполняемой в мире музыки Чайковского и Рахманинова?" - сказал Обрывалин.
Первый замглавы Минкультуры РФ отметил, что такие попытки являются безуспешными и доказательством тому служит прошедший в июне этого года в Москве и Санкт-Петербурге Международный конкурс имени Чайковского.
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"В июне этого года в Москве и Санкт-Петербурге с успехом прошел один из главных смотров в мире музыкального искусства – Международный конкурс имени Чайковского. На конкурс было подано порядка 1 тысячи заявок из 41 страны, в том числе из США, Великобритании, Франции, Италии и Южной Кореи. Трансляции Международного конкурса имени Рахманинова в прошлом году посмотрели свыше 6 миллионов человек из 71 страны. И это лишь несколько примеров, которые показывают нам, что попытки "отменить" культуру ни что иное как очередная грязная игра политиков", - подчеркнул Обрывалин.
Он отметил, что Россия была и остается открытой к диалогу и международному взаимодействию во всех сферах.
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"Мы заинтересованы в дальнейшем плодотворном недискриминационном и равноправном сотрудничестве со всеми зарубежными партнерами в интересах развития наших народов. В этой связи хотел бы пригласить всех участников встречи посетить Россию 16-18 ноября для участия в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме. И в заключении отмечу, те политики, которые отменяют и запрещают культуру других стран, лишают своих же граждан будущего. Поэтому в России всегда будут слушать музыку Бизе, читать Гомера и восторгаться картинами Ван Гога", - сказал он.
Страны Запада усилили санкционное давление на РФ из-за Украины, кроме того, зафиксирован беспрецедентный уровень русофобии в ряде зарубежных стран. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия не что иное, как расизм, заявлял президент РФ Владимир Путин. Он назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, и подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают себя части мировой культуры.