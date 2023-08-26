https://ria.ru/20230826/krym-1892376828.html
В Госдуме предостерегли Киев от идеи вторжения в Крым
В Госдуме предостерегли Киев от идеи вторжения в Крым - РИА Новости, 26.08.2023
В Госдуме предостерегли Киев от идеи вторжения в Крым
Попытка украинской армии начать наземную операции в отношении Крыма получит сокрушительный отпор и поставит точку в существовании Украины, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T12:20
2023-08-26T12:20
2023-08-26T12:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
михаил шеремет
госдума рф
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847808834_0:87:3071:1814_1920x0_80_0_0_a8900fa18249d0e19562ad3b3e786650.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Попытка украинской армии начать наземную операции в отношении Крыма получит сокрушительный отпор и поставит точку в существовании Украины, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов в эфире украинского телеканала заявил, что "освобождение крымчан не за горами" и пообещал начать наземную операцию в Крыму. "Их наземная операция закончится, не успев начаться. Попытка вторжения в Крым получит сокрушительный отпор и поставит точку в существовании Украины", - сказал Шеремет агентству. По его мнению, украинскому народу пора взбунтоваться и прогнать "власть убийц и террористов", засевших в Киеве. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230824/krym-1892074325.html
https://ria.ru/20230825/krym-1892128948.html
украина
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847808834_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f3adac3fa316a41f3ccf865b6842663c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, михаил шеремет, госдума рф, республика крым
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Республика Крым
В Госдуме предостерегли Киев от идеи вторжения в Крым
Шеремет: попытка вторжения ВСУ в Крым будет точкой в существовании Украины