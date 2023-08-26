https://ria.ru/20230826/krym-1892376828.html

В Госдуме предостерегли Киев от идеи вторжения в Крым

В Госдуме предостерегли Киев от идеи вторжения в Крым - РИА Новости, 26.08.2023

В Госдуме предостерегли Киев от идеи вторжения в Крым

Попытка украинской армии начать наземную операции в отношении Крыма получит сокрушительный отпор и поставит точку в существовании Украины, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T12:20

2023-08-26T12:20

2023-08-26T12:20

специальная военная операция на украине

в мире

украина

михаил шеремет

госдума рф

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Попытка украинской армии начать наземную операции в отношении Крыма получит сокрушительный отпор и поставит точку в существовании Украины, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов в эфире украинского телеканала заявил, что "освобождение крымчан не за горами" и пообещал начать наземную операцию в Крыму. "Их наземная операция закончится, не успев начаться. Попытка вторжения в Крым получит сокрушительный отпор и поставит точку в существовании Украины", - сказал Шеремет агентству. По его мнению, украинскому народу пора взбунтоваться и прогнать "власть убийц и террористов", засевших в Киеве. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230824/krym-1892074325.html

https://ria.ru/20230825/krym-1892128948.html

украина

республика крым

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в мире, украина, михаил шеремет, госдума рф, республика крым