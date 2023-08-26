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Генералы НАТО могли убедить Украину изменить план наступления, пишут СМИ - РИА Новости, 26.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:39 26.08.2023 (обновлено: 16:28 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/kontrnastuplenie-1892404400.html
Генералы НАТО могли убедить Украину изменить план наступления, пишут СМИ
Генералы НАТО могли убедить Украину изменить план наступления, пишут СМИ - РИА Новости, 26.08.2023
Генералы НАТО могли убедить Украину изменить план наступления, пишут СМИ
Генералы НАТО могли убедить Украину изменить стратегию из-за замедлившегося контрнаступления, пишет Guardian со ссылкой на источники. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T15:39
2023-08-26T16:28
специальная военная операция на украине
украина
нато
в мире
валерий залужный
сша
киев
марк милли
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Генералы НАТО могли убедить Украину изменить стратегию из-за замедлившегося контрнаступления, пишет Guardian со ссылкой на источники. По данным газеты, на прошлой неделе высокопоставленные члены командования альянса, включая командующего силами США в Европе генерала Кристофера Каволи и британского адмирала сэра Энтони Радакина, встретились с главкомом ВСУ Валерием Залужным на польско-украинской границе. "Целью пятичасовой встречи было помочь перезагрузить военную стратегию Украины. Главным вопросом обсуждения были действия, которые могли помочь с остановившимся прогрессом контрнаступления Украины, &lt;...&gt; планы боевых действий на предстоящую зиму, и долгосрочная стратегия наступления", — говорится в публикации.Издание утверждает, что эти обсуждения поменяли планы Киева.&quot;Вы можете видеть, что они (ВСУ. — Прим. ред.) концентрируются на Запорожском фронте&quot;, — отметил источник.По информации New York Times, США могли убедить Украину не распылять силы между Южным и Восточным фронтом. Как отмечала газета, во время видеоконференции в середине августа председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, адмирал сэр Тони Радакин и генерал Кристофер Каволи убеждали Валерия Залужного сосредоточиться на одном главном направлении. Киев 4 июня начал контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
https://ria.ru/20230825/kontrnastup-1892055083.html
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украина, нато, в мире, валерий залужный, сша, киев, марк милли, тони радакин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, НАТО, В мире, Валерий Залужный, США, Киев, Марк Милли, Тони Радакин, Вооруженные силы Украины
Генералы НАТО могли убедить Украину изменить план наступления, пишут СМИ

Guardian: генералы НАТО могли убедить Украину изменить стратегию наступления

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Генералы НАТО могли убедить Украину изменить стратегию из-за замедлившегося контрнаступления, пишет Guardian со ссылкой на источники.
По данным газеты, на прошлой неделе высокопоставленные члены командования альянса, включая командующего силами США в Европе генерала Кристофера Каволи и британского адмирала сэра Энтони Радакина, встретились с главкомом ВСУ Валерием Залужным на польско-украинской границе.
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"Целью пятичасовой встречи было помочь перезагрузить военную стратегию Украины. Главным вопросом обсуждения были действия, которые могли помочь с остановившимся прогрессом контрнаступления Украины, <...> планы боевых действий на предстоящую зиму, и долгосрочная стратегия наступления", — говорится в публикации.
Издание утверждает, что эти обсуждения поменяли планы Киева.
«

"Вы можете видеть, что они (ВСУ. — Прим. ред.) концентрируются на Запорожском фронте", — отметил источник.

По информации New York Times, США могли убедить Украину не распылять силы между Южным и Восточным фронтом. Как отмечала газета, во время видеоконференции в середине августа председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, адмирал сэр Тони Радакин и генерал Кристофер Каволи убеждали Валерия Залужного сосредоточиться на одном главном направлении.
Киев 4 июня начал контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаНАТОВ миреВалерий ЗалужныйСШАКиевМарк МиллиТони РадакинВооруженные силы Украины
 
 
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