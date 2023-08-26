Генералы НАТО могли убедить Украину изменить план наступления, пишут СМИ
Guardian: генералы НАТО могли убедить Украину изменить стратегию наступления
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Генералы НАТО могли убедить Украину изменить стратегию из-за замедлившегося контрнаступления, пишет Guardian со ссылкой на источники.
По данным газеты, на прошлой неделе высокопоставленные члены командования альянса, включая командующего силами США в Европе генерала Кристофера Каволи и британского адмирала сэра Энтони Радакина, встретились с главкомом ВСУ Валерием Залужным на польско-украинской границе.
"Целью пятичасовой встречи было помочь перезагрузить военную стратегию Украины. Главным вопросом обсуждения были действия, которые могли помочь с остановившимся прогрессом контрнаступления Украины, <...> планы боевых действий на предстоящую зиму, и долгосрочная стратегия наступления", — говорится в публикации.
Издание утверждает, что эти обсуждения поменяли планы Киева.
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"Вы можете видеть, что они (ВСУ. — Прим. ред.) концентрируются на Запорожском фронте", — отметил источник.
По информации New York Times, США могли убедить Украину не распылять силы между Южным и Восточным фронтом. Как отмечала газета, во время видеоконференции в середине августа председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, адмирал сэр Тони Радакин и генерал Кристофер Каволи убеждали Валерия Залужного сосредоточиться на одном главном направлении.
Киев 4 июня начал контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".