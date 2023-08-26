https://ria.ru/20230826/kontrnastuplenie-1892404400.html

Генералы НАТО могли убедить Украину изменить план наступления, пишут СМИ

Генералы НАТО могли убедить Украину изменить план наступления, пишут СМИ - РИА Новости, 26.08.2023

Генералы НАТО могли убедить Украину изменить план наступления, пишут СМИ

Генералы НАТО могли убедить Украину изменить стратегию из-за замедлившегося контрнаступления, пишет Guardian со ссылкой на источники. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T15:39

2023-08-26T15:39

2023-08-26T16:28

специальная военная операция на украине

украина

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марк милли

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Генералы НАТО могли убедить Украину изменить стратегию из-за замедлившегося контрнаступления, пишет Guardian со ссылкой на источники. По данным газеты, на прошлой неделе высокопоставленные члены командования альянса, включая командующего силами США в Европе генерала Кристофера Каволи и британского адмирала сэра Энтони Радакина, встретились с главкомом ВСУ Валерием Залужным на польско-украинской границе. "Целью пятичасовой встречи было помочь перезагрузить военную стратегию Украины. Главным вопросом обсуждения были действия, которые могли помочь с остановившимся прогрессом контрнаступления Украины, <...> планы боевых действий на предстоящую зиму, и долгосрочная стратегия наступления", — говорится в публикации.Издание утверждает, что эти обсуждения поменяли планы Киева."Вы можете видеть, что они (ВСУ. — Прим. ред.) концентрируются на Запорожском фронте", — отметил источник.По информации New York Times, США могли убедить Украину не распылять силы между Южным и Восточным фронтом. Как отмечала газета, во время видеоконференции в середине августа председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, адмирал сэр Тони Радакин и генерал Кристофер Каволи убеждали Валерия Залужного сосредоточиться на одном главном направлении. Киев 4 июня начал контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".

https://ria.ru/20230825/kontrnastup-1892055083.html

украина

сша

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украина, нато, в мире, валерий залужный, сша, киев, марк милли, тони радакин, вооруженные силы украины