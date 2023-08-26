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Конгрессвумен призвала к импичменту Байдена - РИА Новости, 26.08.2023
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01:00 26.08.2023 (обновлено: 10:44 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/kongress-1892336803.html
Конгрессвумен призвала к импичменту Байдена
Конгрессвумен призвала к импичменту Байдена - РИА Новости, 26.08.2023
Конгрессвумен призвала к импичменту Байдена
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин в социальной сети Х призвала инициировать расследование по делу об импичменте американского президента Джо... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T01:00
2023-08-26T10:44
в мире
сша
украина
джо байден
марджори тейлор грин
виктор шокин
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ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин в социальной сети Х призвала инициировать расследование по делу об импичменте американского президента Джо Байдена после заявлений бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, что глава Белого дома причастен к коррупции.&quot;Мы должны одобрить расследование по делу об импичменте, как только конгресс соберется в сентябре&quot;, — написала Марджори Тейлор Грин, комментируя заявление Шокина. Палата представителей должна одобрить начало расследования, которое по итогам может привести к инициированию процедуры импичмента.В пятницу Шокин в отрывке интервью телеканалу Fox News обвинил Байдена в причастности к коррупции, заявив, что лишился поста, поскольку его увольнение было "оплачено" и произошло под давлением Вашингтона. Экс-генпрокурор Украины выступил с утверждением, что действующий президент США "отдал 1 миллиард долларов в обмен на его увольнение". Бывший генпрокурор Украины является центральной фигурой в диспутах о предполагаемом использовании Байденом на посту вице-президента США политического влияния в интересах бизнеса своего сына Хантера Байдена. В 2016 году Шокина отправили в отставку - как полагают некоторые, это произошло после сильного давления со стороны Джо Байдена. Байден в те годы занимал пост вице-президента США и курировал украинское направление в администрации Барака Обамы. Он неоднократно заявлял, что не имеет ничего общего с бизнес-операциями своего сына, расследованием которых сейчас занимается контролируемая республиканской оппозицией палата представителей.
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в мире, сша, украина, джо байден, марджори тейлор грин, виктор шокин
В мире, США, Украина, Джо Байден, Марджори Тейлор Грин, Виктор Шокин
Конгрессвумен призвала к импичменту Байдена

Конгрессвумен Грин призвала объявить импичмент президенту Байдену

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЧлен Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин в социальной сети Х призвала инициировать расследование по делу об импичменте американского президента Джо Байдена после заявлений бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, что глава Белого дома причастен к коррупции.
«

"Мы должны одобрить расследование по делу об импичменте, как только конгресс соберется в сентябре", — написала Марджори Тейлор Грин, комментируя заявление Шокина. Палата представителей должна одобрить начало расследования, которое по итогам может привести к инициированию процедуры импичмента.

В пятницу Шокин в отрывке интервью телеканалу Fox News обвинил Байдена в причастности к коррупции, заявив, что лишился поста, поскольку его увольнение было "оплачено" и произошло под давлением Вашингтона. Экс-генпрокурор Украины выступил с утверждением, что действующий президент США "отдал 1 миллиард долларов в обмен на его увольнение".
Бывший генпрокурор Украины является центральной фигурой в диспутах о предполагаемом использовании Байденом на посту вице-президента США политического влияния в интересах бизнеса своего сына Хантера Байдена. В 2016 году Шокина отправили в отставку - как полагают некоторые, это произошло после сильного давления со стороны Джо Байдена.
Байден в те годы занимал пост вице-президента США и курировал украинское направление в администрации Барака Обамы. Он неоднократно заявлял, что не имеет ничего общего с бизнес-операциями своего сына, расследованием которых сейчас занимается контролируемая республиканской оппозицией палата представителей.
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
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В миреСШАУкраинаДжо БайденМарджори Тейлор ГринВиктор Шокин
 
 
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