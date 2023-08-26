https://ria.ru/20230826/kitay-1892269965.html

Названа стоимость самого дорогого тура за рубеж, купленного этим летом

Названа стоимость самого дорогого тура за рубеж, купленного этим летом - РИА Новости, 26.08.2023

Названа стоимость самого дорогого тура за рубеж, купленного этим летом

Компания российских туристов из пяти человек заплатила за две с половиной недели проживания в отеле Китая 3,8 миллиона рублей, и это без питания и перелета,... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T04:28

2023-08-26T04:28

2023-08-26T04:28

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Компания российских туристов из пяти человек заплатила за две с половиной недели проживания в отеле Китая 3,8 миллиона рублей, и это без питания и перелета, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. "Самым дорогим зарубежным отдыхом этим летом оказались каникулы в Китае: компания из четверых взрослых и одного ребенка 18 дней провела в пятизвездочном отеле в Чэнду, причем в стоимость номера не входило питание. В итоге этот отпуск стоил 3 838 000 рублей", – отмечается в исследовании. По словам аналитиков, несколько меньшую сумму потратила другая семья – трое взрослых и двое детей – на каникулы в Бодруме, Турция. Так, две недели в пятизвездочном отеле с завтраками обошлись им в 3,7 миллиона рублей. На 400 тысяч рублей меньше заплатили двое взрослых россиян с ребенком: проживание в пятизвездочном отеле на Мальдивском острове Кударикилу с двухразовым питанием на 23 дня обошлось в 3,3 миллиона рублей. Отмечается, что в России рекордную сумму на отдых потратили в Адлере: двое путешественников провели в пятизвездочном отеле с трехразовым питанием 22 ночи и заплатили за это 1,3 миллиона рублей. На второй строчке оказался продолжительный отпуск в Москве, где компания из четырех человек заплатила 880 тысяч рублей за 27 дней в мини-гостинице без звезд по системе "Все включено". В топ-3 дорогих отдыха в России вошел и Сочи, где семья из троих человек заплатила 542 тысячи рублей за девять дней в четырехзвездочном отеле по системе "Все включено".

https://ria.ru/20230825/turtsiya-1892184349.html

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новости - туризм, россия, китай, чэнду, туризм