https://ria.ru/20230826/kino-1892374199.html

Топ-30 советских фильмов: подборка лучших кинокартин на все времена

Лучшие советские фильмы: список великих кинофильмов, которые стоит посмотреть

Топ-30 советских фильмов: подборка лучших кинокартин на все времена

Список главных художественных фильмов СССР, работы великих режиссеров и сценаристов – список стоящих картин с самым высоким рейтингом, топ-30 самых лучших... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T12:09

2023-08-26T12:09

2023-08-26T12:12

юрий никулин

леонид гайдай

михаил пуговкин

культура

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Список главных художественных фильмов СССР, работы великих режиссеров и сценаристов – список стоящих картин с самым высоким рейтингом, топ-30 самых лучших советских фильмов, смотреть которые можно онлайн бесплатно в хорошем качестве – в материале РИА Новости.Лучшие советские фильмыПодборка лучших работ отечественного кинематографа, которые стоит смотреть и пересматривать.Рейтинг топ-30"Иван Васильевич меняет профессию"Год производства:1973Режиссер: Леонид ГайдайЖанр: комедия, фантастика, приключенияВ главных ролях: Александр Демьяненко, Юрий Яковлев, Леонид Куравлёв, Наталья Крачковская, Савелий Крамаров, Наталья Селезнёва, Владимир Этуш, Михаил Пуговкин, Сергей Филиппов, Наталья КустинскаяПродолжительность: 1 час 28 минутПоломка машины времени приводит к непредсказуемым и веселым событиям. В фильме переплетаются сюжеты двух временных периодов: Русь XVI века и Москва 1970-х годов. Героям, похожим как две капли воды, предстоит приспособиться к жизни в новых реалиях."В бой идут одни "старики""Год производства:1973Режиссер: Леонид БыковЖанр: военный, драма, комедияВ главных ролях: Леонид Быков, Сергей Подгорный, Сергей Иванов, Рустам Сагдуллаев, Евгения Симонова, Ольга Матешко, Владимир Талашко, Алексей Смирнов, Виктор МирошниченкоПродолжительность: 1 час 27 минутЛегендарный советский фильм показывает героизм и высокую моральную силу молодых летчиков. Они бесстрашно сражаются на территории Украины под командованием капитана Титаренко. Впереди у "поющей" эскадрильи жаркие воздушные бои, радость побед над врагом, первая любовь и боль утрат."Операция "Ы" и другие приключения Шурика"Год производства:1965Режиссер: Леонид ГайдайЖанр: комедия, мелодрама, криминалВ главных ролях: Александр Демьяненко, Наталья Селезнёва, Алексей Смирнов, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Георгий Вицин, Михаил ПуговкинПродолжительность: 1 час 35 минутОдна из самых популярных и любимых советских комедий. Она отличается яркими и запоминающимися персонажами, юмором, качественной игрой актеров и простыми и позитивными историями, которые происходят со студентом Шуриком."Джентльмены удачи"Год производства: 1971Режиссер: Александр СерыйЖанр: комедия, драма, криминал, детективВ главных ролях: Евгений Леонов, Георгий Вицин, Раднэр Муратов, Савелий Крамаров, Наталья Фатеева, Эраст Гарин, Николай Олялин, Анатолий Папанов, Павел Шпрингфельд, Любовь СоколоваПродолжительность: 1 час 24 минутыЗахватывающая история обаятельного сотрудника детского сада, который по заданию становится грозой рецидивистов по кличке "Доцент", сочетает в себе элементы комедии, пародии и детективного сюжета, создавая неповторимый стиль и настроение. Чем закончатся переодевания, побеги и методы воспитания заблудших персонажей?"А зори здесь тихие"Год производства: 1972Режиссер: Станислав РостоцкийЖанр: драма, военный, историяВ главных ролях: Елена Драпеко, Екатерина Маркова, Ольга ОстроумоваПродолжительность: 2 часа 40 минутЖеня Комелькова, Рита Осянина, Лиза Бричкина, Галина Четвертак и Соня Гурвич — вчерашние курсантки, которые мечтали о большой любви и семейном очаге. Но на их долю выпала жестокая война, и группа девушек-зенитчиц вынуждена вступить в неравный бой с вражескими десантниками."Офицеры"Год производства: 1971Режиссер: Владимир РоговойЖанр: драма, военный, мелодрамаВ главных ролях: Георгий Юматов, Василий Лановой, Алина Покровская, Александр Воеводин, Наталья Рычагова, Владимир Дружников, Андрей Громов, Юрий Сорокин, Шаджан Акмухамедов, Евгений ВесникПродолжительность: 1 час 31 минутаСоветская драма повествует о настоящей мужской дружбе главных героев Алексея и Ивана. Их судьбы не смогла развести ни война, ни тяжелые испытания, ни потери и трудности. Фильм исследует внутренние конфликты и личные судьбы героев, отражая их силу и уязвимость одновременно. Старые друзья встречаются уже в звании генералов."Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"Год производства:1966Режиссер: Леонид ГайдайЖанр: комедия, приключения, мелодрама, мюзиклВ главных ролях: Александр Демьяненко, Наталья Варлей, Юрий Никулин, Георгий Вицин, Евгений Моргунов, Владимир Этуш, Фрунзик МкртчянПродолжительность: 1 час 22 минутыАвантюрная комедия сочетает в себе элементы романтики, приключений и юмора. Шурик отправляется на Кавказ, где ему предстоит лицом к лицу встретиться с местными обычаями, горными условиями и пережить нелепые приключения, чтобы вернуть спортсменку, комсомолку и просто красавицу Ниночку."Они сражались за Родину"Год производства:1975Режиссер: Сергей БондарчукЖанр: драма, военныйВ главных ролях: Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, Сергей Бондарчук, Георгий Бурков, Юрий НикулинПродолжительность: 2 часа 40 минутКультовая военная драма о жизни и героизме простых советских солдат во время Великой Отечественной войны. Картина показывает не только боевые действия на передовой, но и внутренний мир мотивацию персонажей, их чувства, страхи, принципы и жертвы."Москва слезам не верит"Год производства: 1979Режиссер: Владимир МеньшовЖанр: мелодрама, драма, комедияВ главных ролях: Вера Алентова, Ирина Муравьёва, Алексей Баталов, Раиса Рязанова, Александр Фатюшин, Борис Сморчков, Юрий Васильев, Наталья Вавилова, Виктор Уральский, Валентина УшаковаПродолжительность: 2 часа 30 минутМолодые провинциалки приезжают в Москву в поисках любви, счастья и достатка. Героини сталкиваются с различными трудностями, испытывают любовь и разочарование, ищут свое место в жизни и не теряют надежды. Фильм затрагивает актуальные темы - любовь, дружба, мечты, социальные различия."Судьба человека"Год производства: 1959Режиссер: Сергей БондарчукЖанр: драма, военныйВ главных ролях: Сергей Бондарчук, Павел Полунин, Зинаида КириенкоПродолжительность: 1 час 37 минутДраматическая лента, снятая по одноимённому роману Михаила Шолохова, рассказывает о жизни шофера Андрея Соколова, его боевом пути через войну и встрече с маленьким сиротой Ванечкой, который и меняет судьбу израненного солдата."Девчата"Год производства: 1962Режиссер: Юрий ЧулюкинЖанр: мелодрама, комедияВ главных ролях: Надежда Румянцева, Николай Рыбников, Люсьена Овчинникова, Станислав Хитров, Инна Макарова, Светлана Дружинина, Нина Меньшикова, Роман Филиппов, Михаил Пуговкин, Анатолий АдоскинПродолжительность: 1 час 36 минутЮная повариха Тося Кислицына — эксцентрична и наивна. Она по распределению приезжает в северный леспромхоз, стремится помочь каждому и поладить со всеми. Девушка живет в ожидании светлого большого чувства и местный красавец Илья на спор завоевывает ее внимание, но вскоре влюбляется по-настоящему."Летят журавли"Год производства: 1957Режиссер: Михаил КалатозовЖанр: военный, мелодрама, история, драмаВ главных ролях: Татьяна Самойлова, Алексей Баталов, Василий Меркурьев, Александр Шворин, Светлана Харитонова, Константин Кадочников, Валентин Зубков, Антонина Богданова, Борис Коковкин, Екатерина КуприяноваПродолжительность: 1 час 35 минутДрама повествует о судьбе молодых влюбленных - Вероники и Бориса, которые проживают события Великой Отечественной войны и расстаются навсегда. Фильм изменил жанр военного кино, показав войну как трагедию человека, а не через призму военных действий."Белый Бим Черное ухо"Год производства: 1976Режиссер: Станислав РостоцкийЖанр: драмаВ главных ролях: Вячеслав Тихонов, Валентина Владимирова, Михаил ДадыкоПродолжительность: 3 часа 3 минутыТрогательная лирическая картина о судьбе верного и преданного пса, который теряет любимого хозяина. Бим оказывается на улице, где ему встречаются разные люди – благородные и способные сострадать и те, кто ведет себя мелочно и подло. Фильм показывает силу связи между человеком и животным, а также важность самоотверженности и заботы друг о друге."Служебный роман"Год производства:1977Режиссер: Эльдар РязановЖанр: мелодрама, комедия, драмаВ главных ролях: Андрей Мягков, Алиса Фрейндлих, Светлана Немоляева, Олег Басилашвили, Лия Ахеджакова, Георгий Бурков, Зоя Исаева, Людмила Иванова, Петр ЩербаковПродолжительность: 2 часа 39 минутРобкий сотрудник Новосельцев хочет повышения по службе и решает приударить за строгой начальницей – старой девой, которую подчиненные за глаза ласково зовут мымрой. Картина олицетворяет преодоление трудностей и поиск истинной любви. Отношения одиноких героев постепенно перерастают в служебный роман."Баллада о солдате"Год производства: 1959Режиссер: Григорий ЧухрайЖанр: драма, мелодрама, военныйВ главных ролях: Владимир Ивашов, Жанна Прохоренко, Антонина Максимова, Николай Крючков, Евгений Урбанский, Эльза Леждей, Александр Кузнецов, Евгений Тетерин, Валентина МарковаПродолжительность: 1 час 29 минутДраматическая военная история о молодом солдате Алексее Скворцове и его путешествии домой. Он совершает подвиг и за это его собираются представить к награде, но герой просит отпустить его на встречу с мамой. На пути его ждут сложности и судьбоносные встречи."Любовь и голуби"Год производства: 1984Режиссер: Владимир МеньшовЖанр: мелодрама, комедияВ главных ролях: Александр Михайлов, Нина Дорошина, Людмила Гурченко, Сергей Юрский, Наталья Тенякова, Янина Лисовская, Игорь Лях, Лада Сизоненко, Владимир Меньшов, Константин МихайловПродолжительность: 1 час 47 минутЖизнь примерного семьянина и заводчика голубей Василия Кузякина переворачивает с ног на голову поездка на юг. Он получает путевку на море после травмы на работе, заводит роман с коллегой Раисой Захаровной и оставляет сварливую жену, детей и голубей. Но вскоре понимает, что совершил ошибку."Сталкер"Год производства: 1979Режиссер: Андрей ТарковскийЖанр: фантастика, драма, детектив, приключенияВ главных ролях: Александр Кайдановский, Анатолий Солоницын, Николай Гринько, Алиса Фрейндлих, Наташа Абрамова, Файме ЮрноПродолжительность: 2 часа 43 минутыФильм переносит зрителя в мир загадочного и мистического. Сталкер, Профессор и Писатель отправляются в таинственную Зону - территорию загадочных аномалий. Опытный проводник ведет их через запутанный лабиринт, чтобы исполнить самые сокровенные желания. Во время путешествия герои сталкиваются с различными испытаниями и философскими размышлениями о смысле существования."12 стульев"Год производства: 1971Режиссер: Леонид ГайдайЖанр: комедия, приключения, криминалВ главных ролях: Арчил Гомиашвили, Сергей Филиппов, Михаил Пуговкин, Наталья Крачковская, Наталья Воробьева, Гликерия Богданова-Чеснокова, Нина Гребешкова, Юрий Никулин, Наталья Варлей, Клара РумяноваПродолжительность: 2 часа 33 минутыИпполит Матвеевич мечтает снова вести беспечную жизнь. Чтобы обогатиться, ему нужно лишь разыскать гостиный гарнитур. Перед смертью теща сообщает, что в одном из стульев она когда-то спрятала ценности. На помощь герою приходит молодой авантюрист, Остап Бендер. Парочку ждет множество приключений, прежде чем они найдут след сокровищ."Иди и смотри"Год производства: 1985Режиссер: Элем КлимовЖанр: драма, военный, историяВ главных ролях: Алексей Кравченко, Ольга Миронова, Любомирас Лауцявичюс, Владас Багдонас, Юри Лумисте, Виктор Лоренц, Нина Евдокимова, Евгений Тиличеев, Александр БердаПродолжительность: 2 часа 16 минутДраматическая военная лента основана на реальных событиях. Главный герой, юный парень Флера, живет в деревне и мечтает присоединиться к партизанам, борющимся против нацистов, но по пути сталкивается с жестокостью и ужасами войны. Уникальная стилистика и пронзительная атмосфера картины позволяет зрителю глубоко погрузиться в мир ярости, страданий и разрушений, которые приносит война."Андрей Рублев"Год производства: 1966Режиссер: Андрей ТарковскийЖанр: драма, биография, историяВ главных ролях: Анатолий Солоницын, Иван Лапиков, Николай Гринько, Николай Сергеев, Ирма Рауш, Николай Бурляев, Юрий Назаров, Юрий Никулин, Ролан Быков, Николай ГраббеПродолжительность: 2 часа 55 минутФильм, основанный на жизни и творчестве известного русского иконописца Андрея Рублева, получил признание во всем мире. Эпическая драма рассказывает о сложном пути героя, его взаимоотношениях с другими людьми, непростой борьбе с сомнениями и творческим тупиком."Восхождение"Год производства: 1976Режиссер: Лариса ШепитькоЖанр: драма, военныйВ главных ролях: Борис Плотников, Владимир Гостюхин, Анатолий Солоницын, Сергей Яковлев, Людмила Полякова, Виктория Гольдентул, Мария Виноградова, Николай Сектименко, Сергей Канищев, Владимир ЛаптевПродолжительность: 1 час 46 минутСобытия фильма разворачиваются в 1942 году в оккупированной части Белоруссии. Двое русских партизан отправляются на поиски продовольствия и попадают в руки карателей. Перед солдатами встает выбор: остаться верными присяге и защищать Родину до последнего, или предать свои убеждения и товарищей, чтобы остаться в живых."Я шагаю по Москве"Год производства: 1963Режиссер: Георгий ДанелияЖанр: мелодрама, комедияВ главных ролях: Никита Михалков, Алексей Локтев, Галина Польских, Евгений Стеблов, Любовь Соколова, Ирина Титова, Ирина Мирошниченко, Владимир Басов, Ролан Быков, Лев ДуровПродолжительность: 1 час 18 минутПриключения сибиряка Володи в центре летней Москвы 1960-х годов. Он работает монтажником, но мечтает стать писателем и приезжает в столицу по делам. За день герой знакомится с разными людьми, попадает в смешные и интересные ситуации. Картина показывает пульсирующую жизнь большого города, его улочки, парки и площади и подчеркивает важность дружеских отношений."Максим Перепелица"Год производства:1955Режиссер: Анатолий ГраникЖанр: комедияВ главных ролях: Леонид Быков, Александр Борисов, Константин Сорокин, Георгий Осипенко, Людмила Сосюра, Таисия Литвиненко, Нина Тамарова, Георгий ВицинПродолжительность: 1 час 27 минутДеревенский шутник и балагур Максим Перепелица, которого односельчане считают легкомысленным и ленивым, отправляется на службу в армию. Все считают, что толку от такого солдата не будет, но он преуспевает в военном деле и возвращается в родное село, где его ждет любимая девушка, в звании младшего сержанта."Дело было в Пенькове"Год производства:1957Режиссер: Станислав РостоцкийЖанр: драма, мелодрамаВ главных ролях: Майя Менглет, Вячеслав Тихонов, Светлана Дружинина, Владимир Ратомский, Валентина Телегина, Анатолий Кубацкий, Юрий Медведев, Александра Харитонова, Юрий Мартынов, Владимир ТрошинПродолжительность: 1 час 23 минутыДеревенская драма о роковом любовном треугольнике. Тракторист Матвей Морозов возвращается домой из мест не столь отдаленных. Он вспоминает о событиях, которые привели его к тюремному заключению – гонках на тракторах с Васькой Зефировым, женитьбе на дочери председателя Ларисе и чувствах к зоотехнику Тоне."Человек с киноаппаратом"Год производства:1929Режиссер: Дзига ВертовЖанр: документальныйВ главных ролях: Михаил КауфманПродолжительность: 1 час 8 минутДокументальная поэма представляет собой коллаж из различных съемок, показывающих обыденную жизнь города в период строительства коммунизма. Фильм прославился экспериментальным и инновационным стилем съемки, с использованием нестандартных ракурсов. Яркий пример "кино-глаза", где камера является наблюдателем и рассказчиком, создающим новый взгляд на мир."Свой среди чужих, чужой среди своих"Год производства: 1974Режиссер: Никита МихалковЖанр: боевик, драмаВ главных ролях: Юрий Богатырев, Александр Кайдановский, Александр Калягин, Сергей Шакуров, Александр Пороховщиков, Анатолий Солоницын, Александр Адабашьян, Николай Засухин, Николай Пастухов, Никита МихалковПродолжительность:1 час 33 минутыНа юге страны к отправке в Москву готовят бронепоезд с золотом, изъятым у буржуазии, чтобы купить на эти деньги продовольствие для голодающих. Но бандиты из бывших белых офицеров грабят его. В смертельную схватку с преступниками вступают пятеро друзей - бывших красных бойцов. В предательстве подозревают одного из своих. Чтоб доказать свою непричастность, он должен найти предателя и вернуть саквояж."Весна на Заречной улице"Год производства: 1956Режиссер: Марлен ХуциевЖанр: драма, мелодрамаВ главных ролях: Нина Иванова, Николай Рыбников, Владимир ГуляевПродолжительность: 1 час 30 минутИстория любви молодых людей - учительницы и сталевара. Фильм является ярким образцом советской молодежной кинокомедии, которая и сегодня продолжает радовать и волновать сердца зрителей всего мира. В картине показана радость и беззаботность молодости."Карнавальная ночь"Год производства: 1956Режиссер: Эльдар РязановЖанр: комедия, мюзикл, мелодрамаВ главных ролях: Игорь Ильинский, Людмила Гурченко, Юрий Белов, Георгий Куликов, Сергей Филиппов, Ольга Власова, Андрей Тутышкин, Тамара Носова, Геннадий Юдин, Владимир ЗельдинПродолжительность: 1 час 18 минутКультовая музыкальная комедия, вышедшая зимой 1956-го, стала символом начала оттепели и обновления советской эстрады. Сюжет, характер героев и события разворачиваются на фоне организации новогоднего праздника. Занудный начальник ДК Серафим Иванович Огурцов хочет сделать Новый год идейным, а молодая сотрудница Леночка Крылова — веселым. Молодежь хитростью обходит руководителя и организует настоящий новогодний бал."Вокзал для двоих"Год производства: 1982Режиссер: Эльдар РязановЖанр: драма, мелодрамаВ главных ролях: Людмила Гурченко, Олег Басилашвили, Никита Михалков, Нонна Мордюкова, Михаил Кононов, Анастасия Вознесенская, Александр Ширвиндт, Татьяна Догилева, Ольга Волкова, Раиса ЭтушПродолжительность: 2 часа 13 минутИстория московского пианиста Платона Рябинина и простой вокзальной буфетчицы Веры. Они знакомятся при нелепых обстоятельствах и сближаются после нескольких встреч на железнодорожной станции злополучного городка. Провинциальная буфетчица оказывается для героя родной душой."Броненосец "Потемкин""Год производства: 1925Режиссер: Сергей ЭйзенштейнЖанр: триллер, драма, историяВ главных ролях: Александр АнтоновПродолжительность: 1 час 10 минутФильм-революция рассказывает историю массового восстания моряков на броненосце "Потемкин" против своих неправедных начальников в 1905 году. Затрагивает основные социальные тенденции того времени: защита человеческого достоинства, стремление к свободе, борьба с тиранией, призыв к единению и равноправию.

https://ria.ru/20230704/filmy-1882230048.html

https://ria.ru/20230629/trillery-1881292283.html

https://ria.ru/20230630/kino-1879973084.html

https://ria.ru/20230506/kino-1869711337.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

юрий никулин, леонид гайдай, михаил пуговкин, культура