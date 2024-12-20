Топ-30 советских фильмов: подборка лучших кинокартин на все времена

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Список главных художественных фильмов СССР, работы великих режиссеров и сценаристов – список стоящих картин с самым высоким рейтингом, топ-30 самых лучших советских фильмов, смотреть которые можно онлайн бесплатно в хорошем качестве – в материале РИА Новости.
Лучшие советские фильмы
Подборка лучших работ отечественного кинематографа, которые стоит смотреть и пересматривать.
Рейтинг топ-30
"Иван Васильевич меняет профессию"
© Мосфильм (1973) Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
© Мосфильм (1973)
Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Год производства:1973
Режиссер: Леонид Гайдай
Жанр: комедия, фантастика, приключения
В главных ролях: Александр Демьяненко, Юрий Яковлев, Леонид Куравлёв, Наталья Крачковская, Савелий Крамаров, Наталья Селезнёва, Владимир Этуш, Михаил Пуговкин, Сергей Филиппов, Наталья Кустинская
Продолжительность: 1 час 28 минут
Поломка машины времени приводит к непредсказуемым и веселым событиям. В фильме переплетаются сюжеты двух временных периодов: Русь XVI века и Москва 1970-х годов. Героям, похожим как две капли воды, предстоит приспособиться к жизни в новых реалиях.
"В бой идут одни "старики""
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из кинофильма "В бой идут одни старики". 1973 г
Кадр из кинофильма "В бой идут одни старики". 1973 г
Год производства:1973
Режиссер: Леонид Быков
Жанр: военный, драма, комедия
В главных ролях: Леонид Быков, Сергей Подгорный, Сергей Иванов, Рустам Сагдуллаев, Евгения Симонова, Ольга Матешко, Владимир Талашко, Алексей Смирнов, Виктор Мирошниченко
Продолжительность: 1 час 27 минут
Легендарный советский фильм показывает героизм и высокую моральную силу молодых летчиков. Они бесстрашно сражаются на территории Украины под командованием капитана Титаренко. Впереди у "поющей" эскадрильи жаркие воздушные бои, радость побед над врагом, первая любовь и боль утрат.
"Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
© Мосфильм (1965)Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
© Мосфильм (1965)
Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
Год производства:1965
Режиссер: Леонид Гайдай
Жанр: комедия, мелодрама, криминал
В главных ролях: Александр Демьяненко, Наталья Селезнёва, Алексей Смирнов, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Георгий Вицин, Михаил Пуговкин
Продолжительность: 1 час 35 минут
Одна из самых популярных и любимых советских комедий. Она отличается яркими и запоминающимися персонажами, юмором, качественной игрой актеров и простыми и позитивными историями, которые происходят со студентом Шуриком.
"Джентльмены удачи"
© Мосфильм (1971)Кадр из фильма "Джентльмены удачи"
© Мосфильм (1971)
Кадр из фильма "Джентльмены удачи"
Год производства: 1971
Режиссер: Александр Серый
Жанр: комедия, драма, криминал, детектив
В главных ролях: Евгений Леонов, Георгий Вицин, Раднэр Муратов, Савелий Крамаров, Наталья Фатеева, Эраст Гарин, Николай Олялин, Анатолий Папанов, Павел Шпрингфельд, Любовь Соколова
Продолжительность: 1 час 24 минуты
Захватывающая история обаятельного сотрудника детского сада, который по заданию становится грозой рецидивистов по кличке "Доцент", сочетает в себе элементы комедии, пародии и детективного сюжета, создавая неповторимый стиль и настроение. Чем закончатся переодевания, побеги и методы воспитания заблудших персонажей?
"А зори здесь тихие"
Кадр из фильма "А зори здесь тихие"
Год производства: 1972
Режиссер: Станислав Ростоцкий
Жанр: драма, военный, история
В главных ролях: Елена Драпеко, Екатерина Маркова, Ольга Остроумова
Продолжительность: 2 часа 40 минут
Женя Комелькова, Рита Осянина, Лиза Бричкина, Галина Четвертак и Соня Гурвич — вчерашние курсантки, которые мечтали о большой любви и семейном очаге. Но на их долю выпала жестокая война, и группа девушек-зенитчиц вынуждена вступить в неравный бой с вражескими десантниками.
"Офицеры"
Кадр из фильма "Офицеры"
Год производства: 1971
Режиссер: Владимир Роговой
Жанр: драма, военный, мелодрама
В главных ролях: Георгий Юматов, Василий Лановой, Алина Покровская, Александр Воеводин, Наталья Рычагова, Владимир Дружников, Андрей Громов, Юрий Сорокин, Шаджан Акмухамедов, Евгений Весник
Продолжительность: 1 час 31 минута
Советская драма повествует о настоящей мужской дружбе главных героев Алексея и Ивана. Их судьбы не смогла развести ни война, ни тяжелые испытания, ни потери и трудности. Фильм исследует внутренние конфликты и личные судьбы героев, отражая их силу и уязвимость одновременно. Старые друзья встречаются уже в звании генералов.
"Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
© РИА НовостиАлександр Демьяненко в роли Шурика и Наталья Варлей в роли Нины в кинофильме "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика"
Александр Демьяненко в роли Шурика и Наталья Варлей в роли Нины в кинофильме "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика"
Год производства:1966
Режиссер: Леонид Гайдай
Жанр: комедия, приключения, мелодрама, мюзикл
В главных ролях: Александр Демьяненко, Наталья Варлей, Юрий Никулин, Георгий Вицин, Евгений Моргунов, Владимир Этуш, Фрунзик Мкртчян
Продолжительность: 1 час 22 минуты
Авантюрная комедия сочетает в себе элементы романтики, приключений и юмора. Шурик отправляется на Кавказ, где ему предстоит лицом к лицу встретиться с местными обычаями, горными условиями и пережить нелепые приключения, чтобы вернуть спортсменку, комсомолку и просто красавицу Ниночку.
"Они сражались за Родину"
Кадр из фильма "Они сражались за Родину"
Год производства:1975
Режиссер: Сергей Бондарчук
Жанр: драма, военный
В главных ролях: Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, Сергей Бондарчук, Георгий Бурков, Юрий Никулин
Продолжительность: 2 часа 40 минут
Культовая военная драма о жизни и героизме простых советских солдат во время Великой Отечественной войны. Картина показывает не только боевые действия на передовой, но и внутренний мир мотивацию персонажей, их чувства, страхи, принципы и жертвы.
"Москва слезам не верит"
© РИА Новости / А.Кученков | Перейти в медиабанкИрина Муравьева в роли Людмилы и Вера Алентова в роли Катерины на съемках фильма "Москва слезам не верит"
Ирина Муравьева в роли Людмилы и Вера Алентова в роли Катерины на съемках фильма "Москва слезам не верит"
Год производства: 1979
Режиссер: Владимир Меньшов
Жанр: мелодрама, драма, комедия
В главных ролях: Вера Алентова, Ирина Муравьёва, Алексей Баталов, Раиса Рязанова, Александр Фатюшин, Борис Сморчков, Юрий Васильев, Наталья Вавилова, Виктор Уральский, Валентина Ушакова
Продолжительность: 2 часа 30 минут
Молодые провинциалки приезжают в Москву в поисках любви, счастья и достатка. Героини сталкиваются с различными трудностями, испытывают любовь и разочарование, ищут свое место в жизни и не теряют надежды. Фильм затрагивает актуальные темы - любовь, дружба, мечты, социальные различия.
"Судьба человека"
Кадр из фильма "Судьба человека"
Год производства: 1959
Режиссер: Сергей Бондарчук
Жанр: драма, военный
В главных ролях: Сергей Бондарчук, Павел Полунин, Зинаида Кириенко
Продолжительность: 1 час 37 минут
Драматическая лента, снятая по одноимённому роману Михаила Шолохова, рассказывает о жизни шофера Андрея Соколова, его боевом пути через войну и встрече с маленьким сиротой Ванечкой, который и меняет судьбу израненного солдата.
"Девчата"
© Мосфильм (1962)Кадр из фильма "Девчата"
© Мосфильм (1962)
Кадр из фильма "Девчата"
Год производства: 1962
Режиссер: Юрий Чулюкин
Жанр: мелодрама, комедия
В главных ролях: Надежда Румянцева, Николай Рыбников, Люсьена Овчинникова, Станислав Хитров, Инна Макарова, Светлана Дружинина, Нина Меньшикова, Роман Филиппов, Михаил Пуговкин, Анатолий Адоскин
Продолжительность: 1 час 36 минут
Юная повариха Тося Кислицына — эксцентрична и наивна. Она по распределению приезжает в северный леспромхоз, стремится помочь каждому и поладить со всеми. Девушка живет в ожидании светлого большого чувства и местный красавец Илья на спор завоевывает ее внимание, но вскоре влюбляется по-настоящему.
"Летят журавли"
© Мосфильм (1957)Кадр из фильма "Летят журавли"
© Мосфильм (1957)
Кадр из фильма "Летят журавли"
Год производства: 1957
Режиссер: Михаил Калатозов
Жанр: военный, мелодрама, история, драма
В главных ролях: Татьяна Самойлова, Алексей Баталов, Василий Меркурьев, Александр Шворин, Светлана Харитонова, Константин Кадочников, Валентин Зубков, Антонина Богданова, Борис Коковкин, Екатерина Куприянова
Продолжительность: 1 час 35 минут
Драма повествует о судьбе молодых влюбленных - Вероники и Бориса, которые проживают события Великой Отечественной войны и расстаются навсегда. Фильм изменил жанр военного кино, показав войну как трагедию человека, а не через призму военных действий.
"Белый Бим Черное ухо"
Кадр из фильма "Белый Бим Черное Ухо"
Год производства: 1976
Режиссер: Станислав Ростоцкий
Жанр: драма
В главных ролях: Вячеслав Тихонов, Валентина Владимирова, Михаил Дадыко
Продолжительность: 3 часа 3 минуты
Трогательная лирическая картина о судьбе верного и преданного пса, который теряет любимого хозяина. Бим оказывается на улице, где ему встречаются разные люди – благородные и способные сострадать и те, кто ведет себя мелочно и подло. Фильм показывает силу связи между человеком и животным, а также важность самоотверженности и заботы друг о друге.
"Служебный роман"
© Мосфильм (1977)Кадр из фильма "Служебный роман"
© Мосфильм (1977)
Кадр из фильма "Служебный роман"
Год производства:1977
Режиссер: Эльдар Рязанов
Жанр: мелодрама, комедия, драма
В главных ролях: Андрей Мягков, Алиса Фрейндлих, Светлана Немоляева, Олег Басилашвили, Лия Ахеджакова, Георгий Бурков, Зоя Исаева, Людмила Иванова, Петр Щербаков
Продолжительность: 2 часа 39 минут
Робкий сотрудник Новосельцев хочет повышения по службе и решает приударить за строгой начальницей – старой девой, которую подчиненные за глаза ласково зовут мымрой. Картина олицетворяет преодоление трудностей и поиск истинной любви. Отношения одиноких героев постепенно перерастают в служебный роман.
"Баллада о солдате"
Кадр из фильма "Баллада о солдате"
Год производства: 1959
Режиссер: Григорий Чухрай
Жанр: драма, мелодрама, военный
В главных ролях: Владимир Ивашов, Жанна Прохоренко, Антонина Максимова, Николай Крючков, Евгений Урбанский, Эльза Леждей, Александр Кузнецов, Евгений Тетерин, Валентина Маркова
Продолжительность: 1 час 29 минут
Драматическая военная история о молодом солдате Алексее Скворцове и его путешествии домой. Он совершает подвиг и за это его собираются представить к награде, но герой просит отпустить его на встречу с мамой. На пути его ждут сложности и судьбоносные встречи.
"Любовь и голуби"
© Мосфильм (1984)Кадр из фильма "Любовь и голуби"
© Мосфильм (1984)
Кадр из фильма "Любовь и голуби"
Год производства: 1984
Режиссер: Владимир Меньшов
Жанр: мелодрама, комедия
В главных ролях: Александр Михайлов, Нина Дорошина, Людмила Гурченко, Сергей Юрский, Наталья Тенякова, Янина Лисовская, Игорь Лях, Лада Сизоненко, Владимир Меньшов, Константин Михайлов
Продолжительность: 1 час 47 минут
Жизнь примерного семьянина и заводчика голубей Василия Кузякина переворачивает с ног на голову поездка на юг. Он получает путевку на море после травмы на работе, заводит роман с коллегой Раисой Захаровной и оставляет сварливую жену, детей и голубей. Но вскоре понимает, что совершил ошибку.
"Сталкер"
© Кинокомпания Мосфильм / Второе творческое объединениеКадр из фильма "Сталкер" (1979)
© Кинокомпания Мосфильм / Второе творческое объединение
Кадр из фильма "Сталкер" (1979)
Год производства: 1979
Режиссер: Андрей Тарковский
Жанр: фантастика, драма, детектив, приключения
В главных ролях: Александр Кайдановский, Анатолий Солоницын, Николай Гринько, Алиса Фрейндлих, Наташа Абрамова, Файме Юрно
Продолжительность: 2 часа 43 минуты
Фильм переносит зрителя в мир загадочного и мистического. Сталкер, Профессор и Писатель отправляются в таинственную Зону - территорию загадочных аномалий. Опытный проводник ведет их через запутанный лабиринт, чтобы исполнить самые сокровенные желания. Во время путешествия герои сталкиваются с различными испытаниями и философскими размышлениями о смысле существования.
"12 стульев"
© РИА Новости / Чигляков | Перейти в медиабанкХудожественный фильм "12 стульев" режиссера Леонида Гайдая
Художественный фильм "12 стульев" режиссера Леонида Гайдая
Год производства: 1971
Режиссер: Леонид Гайдай
Жанр: комедия, приключения, криминал
В главных ролях: Арчил Гомиашвили, Сергей Филиппов, Михаил Пуговкин, Наталья Крачковская, Наталья Воробьева, Гликерия Богданова-Чеснокова, Нина Гребешкова, Юрий Никулин, Наталья Варлей, Клара Румянова
Продолжительность: 2 часа 33 минуты
Ипполит Матвеевич мечтает снова вести беспечную жизнь. Чтобы обогатиться, ему нужно лишь разыскать гостиный гарнитур. Перед смертью теща сообщает, что в одном из стульев она когда-то спрятала ценности. На помощь герою приходит молодой авантюрист, Остап Бендер. Парочку ждет множество приключений, прежде чем они найдут след сокровищ.
"Иди и смотри"
Кадр из фильма "Иди и смотри"
Год производства: 1985
Режиссер: Элем Климов
Жанр: драма, военный, история
В главных ролях: Алексей Кравченко, Ольга Миронова, Любомирас Лауцявичюс, Владас Багдонас, Юри Лумисте, Виктор Лоренц, Нина Евдокимова, Евгений Тиличеев, Александр Берда
Продолжительность: 2 часа 16 минут
Драматическая военная лента основана на реальных событиях. Главный герой, юный парень Флера, живет в деревне и мечтает присоединиться к партизанам, борющимся против нацистов, но по пути сталкивается с жестокостью и ужасами войны. Уникальная стилистика и пронзительная атмосфера картины позволяет зрителю глубоко погрузиться в мир ярости, страданий и разрушений, которые приносит война.
"Андрей Рублев"
Кадр из фильма "Андрей Рублев"
Год производства: 1966
Режиссер: Андрей Тарковский
Жанр: драма, биография, история
В главных ролях: Анатолий Солоницын, Иван Лапиков, Николай Гринько, Николай Сергеев, Ирма Рауш, Николай Бурляев, Юрий Назаров, Юрий Никулин, Ролан Быков, Николай Граббе
Продолжительность: 2 часа 55 минут
Фильм, основанный на жизни и творчестве известного русского иконописца Андрея Рублева, получил признание во всем мире. Эпическая драма рассказывает о сложном пути героя, его взаимоотношениях с другими людьми, непростой борьбе с сомнениями и творческим тупиком.
"Восхождение"
Кадр из фильма "Восхождение"
Год производства: 1976
Режиссер: Лариса Шепитько
Жанр: драма, военный
В главных ролях: Борис Плотников, Владимир Гостюхин, Анатолий Солоницын, Сергей Яковлев, Людмила Полякова, Виктория Гольдентул, Мария Виноградова, Николай Сектименко, Сергей Канищев, Владимир Лаптев
Продолжительность: 1 час 46 минут
События фильма разворачиваются в 1942 году в оккупированной части Белоруссии. Двое русских партизан отправляются на поиски продовольствия и попадают в руки карателей. Перед солдатами встает выбор: остаться верными присяге и защищать Родину до последнего, или предать свои убеждения и товарищей, чтобы остаться в живых.
"Я шагаю по Москве"
Кадр из фильма "Я шагаю по Москве"
Год производства: 1963
Режиссер: Георгий Данелия
Жанр: мелодрама, комедия
В главных ролях: Никита Михалков, Алексей Локтев, Галина Польских, Евгений Стеблов, Любовь Соколова, Ирина Титова, Ирина Мирошниченко, Владимир Басов, Ролан Быков, Лев Дуров
Продолжительность: 1 час 18 минут
Приключения сибиряка Володи в центре летней Москвы 1960-х годов. Он работает монтажником, но мечтает стать писателем и приезжает в столицу по делам. За день герой знакомится с разными людьми, попадает в смешные и интересные ситуации. Картина показывает пульсирующую жизнь большого города, его улочки, парки и площади и подчеркивает важность дружеских отношений.
"Максим Перепелица"
Кадр из фильма "Максим Перепелица"
Год производства:1955
Режиссер: Анатолий Граник
Жанр: комедия
В главных ролях: Леонид Быков, Александр Борисов, Константин Сорокин, Георгий Осипенко, Людмила Сосюра, Таисия Литвиненко, Нина Тамарова, Георгий Вицин
Продолжительность: 1 час 27 минут
Деревенский шутник и балагур Максим Перепелица, которого односельчане считают легкомысленным и ленивым, отправляется на службу в армию. Все считают, что толку от такого солдата не будет, но он преуспевает в военном деле и возвращается в родное село, где его ждет любимая девушка, в звании младшего сержанта.
"Дело было в Пенькове"
Кадр из кинофильма "Дело было в Пенькове"
Год производства:1957
Режиссер: Станислав Ростоцкий
Жанр: драма, мелодрама
В главных ролях: Майя Менглет, Вячеслав Тихонов, Светлана Дружинина, Владимир Ратомский, Валентина Телегина, Анатолий Кубацкий, Юрий Медведев, Александра Харитонова, Юрий Мартынов, Владимир Трошин
Продолжительность: 1 час 23 минуты
Деревенская драма о роковом любовном треугольнике. Тракторист Матвей Морозов возвращается домой из мест не столь отдаленных. Он вспоминает о событиях, которые привели его к тюремному заключению – гонках на тракторах с Васькой Зефировым, женитьбе на дочери председателя Ларисе и чувствах к зоотехнику Тоне.
"Человек с киноаппаратом"
© ВУФКУ (1929)Кадр из фильма "Человек с киноаппаратом"
© ВУФКУ (1929)
Кадр из фильма "Человек с киноаппаратом"
Год производства:1929
Режиссер: Дзига Вертов
Жанр: документальный
В главных ролях: Михаил Кауфман
Продолжительность: 1 час 8 минут
Документальная поэма представляет собой коллаж из различных съемок, показывающих обыденную жизнь города в период строительства коммунизма. Фильм прославился экспериментальным и инновационным стилем съемки, с использованием нестандартных ракурсов. Яркий пример "кино-глаза", где камера является наблюдателем и рассказчиком, создающим новый взгляд на мир.
"Свой среди чужих, чужой среди своих"
© РИА Новости / И. Назаров | Перейти в медиабанкКадр из кинофильма "Свой среди чужих, чужой среди своих"
Кадр из кинофильма "Свой среди чужих, чужой среди своих"
Год производства: 1974
Режиссер: Никита Михалков
Жанр: боевик, драма
В главных ролях: Юрий Богатырев, Александр Кайдановский, Александр Калягин, Сергей Шакуров, Александр Пороховщиков, Анатолий Солоницын, Александр Адабашьян, Николай Засухин, Николай Пастухов, Никита Михалков
Продолжительность:1 час 33 минуты
На юге страны к отправке в Москву готовят бронепоезд с золотом, изъятым у буржуазии, чтобы купить на эти деньги продовольствие для голодающих. Но бандиты из бывших белых офицеров грабят его. В смертельную схватку с преступниками вступают пятеро друзей - бывших красных бойцов. В предательстве подозревают одного из своих. Чтоб доказать свою непричастность, он должен найти предателя и вернуть саквояж.
"Весна на Заречной улице"
© Фото : Первый каналКадр из фильма "Весна на заречной улице"
© Фото : Первый канал
Кадр из фильма "Весна на заречной улице"
Год производства: 1956
Режиссер: Марлен Хуциев
Жанр: драма, мелодрама
В главных ролях: Нина Иванова, Николай Рыбников, Владимир Гуляев
Продолжительность: 1 час 30 минут
История любви молодых людей - учительницы и сталевара. Фильм является ярким образцом советской молодежной кинокомедии, которая и сегодня продолжает радовать и волновать сердца зрителей всего мира. В картине показана радость и беззаботность молодости.
"Карнавальная ночь"
© Мосфильм (1956)Кадр из фильма "Карнавальная ночь"
© Мосфильм (1956)
Кадр из фильма "Карнавальная ночь"
Год производства: 1956
Режиссер: Эльдар Рязанов
Жанр: комедия, мюзикл, мелодрама
В главных ролях: Игорь Ильинский, Людмила Гурченко, Юрий Белов, Георгий Куликов, Сергей Филиппов, Ольга Власова, Андрей Тутышкин, Тамара Носова, Геннадий Юдин, Владимир Зельдин
Продолжительность: 1 час 18 минут
Культовая музыкальная комедия, вышедшая зимой 1956-го, стала символом начала оттепели и обновления советской эстрады. Сюжет, характер героев и события разворачиваются на фоне организации новогоднего праздника. Занудный начальник ДК Серафим Иванович Огурцов хочет сделать Новый год идейным, а молодая сотрудница Леночка Крылова — веселым. Молодежь хитростью обходит руководителя и организует настоящий новогодний бал.
"Вокзал для двоих"
© Мосфильм (1982)Кадр из фильма "Вокзал для двоих"
© Мосфильм (1982)
Кадр из фильма "Вокзал для двоих"
Год производства: 1982
Режиссер: Эльдар Рязанов
Жанр: драма, мелодрама
В главных ролях: Людмила Гурченко, Олег Басилашвили, Никита Михалков, Нонна Мордюкова, Михаил Кононов, Анастасия Вознесенская, Александр Ширвиндт, Татьяна Догилева, Ольга Волкова, Раиса Этуш
Продолжительность: 2 часа 13 минут
История московского пианиста Платона Рябинина и простой вокзальной буфетчицы Веры. Они знакомятся при нелепых обстоятельствах и сближаются после нескольких встреч на железнодорожной станции злополучного городка. Провинциальная буфетчица оказывается для героя родной душой.
"Броненосец "Потемкин""
Кадр из фильма "Броненосец "Потемкин"
Год производства: 1925
Режиссер: Сергей Эйзенштейн
Жанр: триллер, драма, история
В главных ролях: Александр Антонов
Продолжительность: 1 час 10 минут
Фильм-революция рассказывает историю массового восстания моряков на броненосце "Потемкин" против своих неправедных начальников в 1905 году. Затрагивает основные социальные тенденции того времени: защита человеческого достоинства, стремление к свободе, борьба с тиранией, призыв к единению и равноправию.