Топ-30 советских фильмов: подборка лучших кинокартин на все времена

Посетители смотрят фильм Дзиги Вертова (Давид Кауфман) "Человек с киноаппаратом" на церемонии открытия фестиваля "Послание к Человеку" на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Список главных художественных фильмов СССР, работы великих режиссеров и сценаристов – список стоящих картин с самым высоким рейтингом, топ-30 самых лучших советских фильмов, смотреть которые можно онлайн бесплатно в хорошем качестве – в материале РИА Новости.

Лучшие советские фильмы

Подборка лучших работ отечественного кинематографа, которые стоит смотреть и пересматривать.

Рейтинг топ-30

"Иван Васильевич меняет профессию"

© Мосфильм (1973) Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" © Мосфильм (1973) Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Год производства:1973

Режиссер: Леонид Гайдай

Жанр: комедия, фантастика, приключения

В главных ролях: Александр Демьяненко, Юрий Яковлев, Леонид Куравлёв, Наталья Крачковская, Савелий Крамаров, Наталья Селезнёва, Владимир Этуш, Михаил Пуговкин, Сергей Филиппов, Наталья Кустинская

Продолжительность: 1 час 28 минут

Поломка машины времени приводит к непредсказуемым и веселым событиям. В фильме переплетаются сюжеты двух временных периодов: Русь XVI века и Москва 1970-х годов. Героям, похожим как две капли воды, предстоит приспособиться к жизни в новых реалиях.

"В бой идут одни "старики""

Год производства:1973

Режиссер: Леонид Быков

Жанр: военный, драма, комедия

В главных ролях: Леонид Быков, Сергей Подгорный, Сергей Иванов, Рустам Сагдуллаев, Евгения Симонова, Ольга Матешко, Владимир Талашко, Алексей Смирнов, Виктор Мирошниченко

Продолжительность: 1 час 27 минут

Легендарный советский фильм показывает героизм и высокую моральную силу молодых летчиков. Они бесстрашно сражаются на территории Украины под командованием капитана Титаренко. Впереди у "поющей" эскадрильи жаркие воздушные бои, радость побед над врагом, первая любовь и боль утрат.

"Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

© Мосфильм (1965) Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" © Мосфильм (1965) Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

Год производства:1965

Режиссер: Леонид Гайдай

Жанр: комедия, мелодрама, криминал

В главных ролях: Александр Демьяненко, Наталья Селезнёва, Алексей Смирнов, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Георгий Вицин, Михаил Пуговкин

Продолжительность: 1 час 35 минут

Одна из самых популярных и любимых советских комедий. Она отличается яркими и запоминающимися персонажами, юмором, качественной игрой актеров и простыми и позитивными историями, которые происходят со студентом Шуриком.

"Джентльмены удачи"

© Мосфильм (1971) Кадр из фильма "Джентльмены удачи" © Мосфильм (1971) Кадр из фильма "Джентльмены удачи"

Год производства: 1971

Режиссер: Александр Серый

Жанр: комедия, драма, криминал, детектив

В главных ролях: Евгений Леонов, Георгий Вицин, Раднэр Муратов, Савелий Крамаров, Наталья Фатеева, Эраст Гарин, Николай Олялин, Анатолий Папанов, Павел Шпрингфельд, Любовь Соколова

Продолжительность: 1 час 24 минуты

Захватывающая история обаятельного сотрудника детского сада, который по заданию становится грозой рецидивистов по кличке "Доцент", сочетает в себе элементы комедии, пародии и детективного сюжета, создавая неповторимый стиль и настроение. Чем закончатся переодевания, побеги и методы воспитания заблудших персонажей?

"А зори здесь тихие"

Год производства: 1972

Режиссер: Станислав Ростоцкий

Жанр: драма, военный, история

В главных ролях: Елена Драпеко, Екатерина Маркова, Ольга Остроумова

Продолжительность: 2 часа 40 минут

Женя Комелькова, Рита Осянина, Лиза Бричкина, Галина Четвертак и Соня Гурвич — вчерашние курсантки, которые мечтали о большой любви и семейном очаге. Но на их долю выпала жестокая война, и группа девушек-зенитчиц вынуждена вступить в неравный бой с вражескими десантниками.

"Офицеры"

Год производства: 1971

Режиссер: Владимир Роговой

Жанр: драма, военный, мелодрама

В главных ролях: Георгий Юматов, Василий Лановой, Алина Покровская, Александр Воеводин, Наталья Рычагова, Владимир Дружников, Андрей Громов, Юрий Сорокин, Шаджан Акмухамедов, Евгений Весник

Продолжительность: 1 час 31 минута

Советская драма повествует о настоящей мужской дружбе главных героев Алексея и Ивана. Их судьбы не смогла развести ни война, ни тяжелые испытания, ни потери и трудности. Фильм исследует внутренние конфликты и личные судьбы героев, отражая их силу и уязвимость одновременно. Старые друзья встречаются уже в звании генералов.

"Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

© РИА Новости Александр Демьяненко в роли Шурика и Наталья Варлей в роли Нины в кинофильме "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика" © РИА Новости Александр Демьяненко в роли Шурика и Наталья Варлей в роли Нины в кинофильме "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика"

Год производства:1966

Режиссер: Леонид Гайдай

Жанр: комедия, приключения, мелодрама, мюзикл

В главных ролях: Александр Демьяненко, Наталья Варлей, Юрий Никулин, Георгий Вицин, Евгений Моргунов, Владимир Этуш, Фрунзик Мкртчян

Продолжительность: 1 час 22 минуты

Авантюрная комедия сочетает в себе элементы романтики, приключений и юмора. Шурик отправляется на Кавказ, где ему предстоит лицом к лицу встретиться с местными обычаями, горными условиями и пережить нелепые приключения, чтобы вернуть спортсменку, комсомолку и просто красавицу Ниночку.

"Они сражались за Родину"

Год производства:1975

Режиссер: Сергей Бондарчук

Жанр: драма, военный

В главных ролях: Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, Сергей Бондарчук, Георгий Бурков, Юрий Никулин

Продолжительность: 2 часа 40 минут

Культовая военная драма о жизни и героизме простых советских солдат во время Великой Отечественной войны. Картина показывает не только боевые действия на передовой, но и внутренний мир мотивацию персонажей, их чувства, страхи, принципы и жертвы.

"Москва слезам не верит"

Год производства: 1979

Режиссер: Владимир Меньшов

Жанр: мелодрама, драма, комедия

В главных ролях: Вера Алентова, Ирина Муравьёва, Алексей Баталов, Раиса Рязанова, Александр Фатюшин, Борис Сморчков, Юрий Васильев, Наталья Вавилова, Виктор Уральский, Валентина Ушакова

Продолжительность: 2 часа 30 минут

Молодые провинциалки приезжают в Москву в поисках любви, счастья и достатка. Героини сталкиваются с различными трудностями, испытывают любовь и разочарование, ищут свое место в жизни и не теряют надежды. Фильм затрагивает актуальные темы - любовь, дружба, мечты, социальные различия.

"Судьба человека"

Год производства: 1959

Режиссер: Сергей Бондарчук

Жанр: драма, военный

В главных ролях: Сергей Бондарчук, Павел Полунин, Зинаида Кириенко

Продолжительность: 1 час 37 минут

Драматическая лента, снятая по одноимённому роману Михаила Шолохова, рассказывает о жизни шофера Андрея Соколова, его боевом пути через войну и встрече с маленьким сиротой Ванечкой, который и меняет судьбу израненного солдата.

"Девчата"

© Мосфильм (1962) Кадр из фильма "Девчата" © Мосфильм (1962) Кадр из фильма "Девчата"

Год производства: 1962

Режиссер: Юрий Чулюкин

Жанр: мелодрама, комедия

В главных ролях: Надежда Румянцева, Николай Рыбников, Люсьена Овчинникова, Станислав Хитров, Инна Макарова, Светлана Дружинина, Нина Меньшикова, Роман Филиппов, Михаил Пуговкин, Анатолий Адоскин

Продолжительность: 1 час 36 минут

Юная повариха Тося Кислицына — эксцентрична и наивна. Она по распределению приезжает в северный леспромхоз, стремится помочь каждому и поладить со всеми. Девушка живет в ожидании светлого большого чувства и местный красавец Илья на спор завоевывает ее внимание, но вскоре влюбляется по-настоящему.

"Летят журавли"

© Мосфильм (1957) Кадр из фильма "Летят журавли" © Мосфильм (1957) Кадр из фильма "Летят журавли"

Год производства: 1957

Режиссер: Михаил Калатозов

Жанр: военный, мелодрама, история, драма

В главных ролях: Татьяна Самойлова, Алексей Баталов, Василий Меркурьев, Александр Шворин, Светлана Харитонова, Константин Кадочников, Валентин Зубков, Антонина Богданова, Борис Коковкин, Екатерина Куприянова

Продолжительность: 1 час 35 минут

Драма повествует о судьбе молодых влюбленных - Вероники и Бориса, которые проживают события Великой Отечественной войны и расстаются навсегда. Фильм изменил жанр военного кино, показав войну как трагедию человека, а не через призму военных действий.

"Белый Бим Черное ухо"

Год производства: 1976

Режиссер: Станислав Ростоцкий

Жанр: драма

В главных ролях: Вячеслав Тихонов, Валентина Владимирова, Михаил Дадыко

Продолжительность: 3 часа 3 минуты

Трогательная лирическая картина о судьбе верного и преданного пса, который теряет любимого хозяина. Бим оказывается на улице, где ему встречаются разные люди – благородные и способные сострадать и те, кто ведет себя мелочно и подло. Фильм показывает силу связи между человеком и животным, а также важность самоотверженности и заботы друг о друге.

"Служебный роман"

© Мосфильм (1977) Кадр из фильма "Служебный роман" © Мосфильм (1977) Кадр из фильма "Служебный роман"

Год производства:1977

Режиссер: Эльдар Рязанов

Жанр: мелодрама, комедия, драма

В главных ролях: Андрей Мягков, Алиса Фрейндлих, Светлана Немоляева, Олег Басилашвили, Лия Ахеджакова, Георгий Бурков, Зоя Исаева, Людмила Иванова, Петр Щербаков

Продолжительность: 2 часа 39 минут

Робкий сотрудник Новосельцев хочет повышения по службе и решает приударить за строгой начальницей – старой девой, которую подчиненные за глаза ласково зовут мымрой. Картина олицетворяет преодоление трудностей и поиск истинной любви. Отношения одиноких героев постепенно перерастают в служебный роман.

"Баллада о солдате"

Год производства: 1959

Режиссер: Григорий Чухрай

Жанр: драма, мелодрама, военный

В главных ролях: Владимир Ивашов, Жанна Прохоренко, Антонина Максимова, Николай Крючков, Евгений Урбанский, Эльза Леждей, Александр Кузнецов, Евгений Тетерин, Валентина Маркова

Продолжительность: 1 час 29 минут

Драматическая военная история о молодом солдате Алексее Скворцове и его путешествии домой. Он совершает подвиг и за это его собираются представить к награде, но герой просит отпустить его на встречу с мамой. На пути его ждут сложности и судьбоносные встречи.

"Любовь и голуби"

© Мосфильм (1984) Кадр из фильма "Любовь и голуби" © Мосфильм (1984) Кадр из фильма "Любовь и голуби"

Год производства: 1984

Режиссер: Владимир Меньшов

Жанр: мелодрама, комедия

В главных ролях: Александр Михайлов, Нина Дорошина, Людмила Гурченко, Сергей Юрский, Наталья Тенякова, Янина Лисовская, Игорь Лях, Лада Сизоненко, Владимир Меньшов, Константин Михайлов

Продолжительность: 1 час 47 минут

Жизнь примерного семьянина и заводчика голубей Василия Кузякина переворачивает с ног на голову поездка на юг. Он получает путевку на море после травмы на работе, заводит роман с коллегой Раисой Захаровной и оставляет сварливую жену, детей и голубей. Но вскоре понимает, что совершил ошибку.

"Сталкер"

© Кинокомпания Мосфильм / Второе творческое объединение Кадр из фильма "Сталкер" (1979) © Кинокомпания Мосфильм / Второе творческое объединение Кадр из фильма "Сталкер" (1979)

Год производства: 1979

Режиссер: Андрей Тарковский

Жанр: фантастика, драма, детектив, приключения

В главных ролях: Александр Кайдановский, Анатолий Солоницын, Николай Гринько, Алиса Фрейндлих, Наташа Абрамова, Файме Юрно

Продолжительность: 2 часа 43 минуты

Фильм переносит зрителя в мир загадочного и мистического. Сталкер, Профессор и Писатель отправляются в таинственную Зону - территорию загадочных аномалий. Опытный проводник ведет их через запутанный лабиринт, чтобы исполнить самые сокровенные желания. Во время путешествия герои сталкиваются с различными испытаниями и философскими размышлениями о смысле существования.

"12 стульев"

Год производства: 1971

Режиссер: Леонид Гайдай

Жанр: комедия, приключения, криминал

В главных ролях: Арчил Гомиашвили, Сергей Филиппов, Михаил Пуговкин, Наталья Крачковская, Наталья Воробьева, Гликерия Богданова-Чеснокова, Нина Гребешкова, Юрий Никулин, Наталья Варлей, Клара Румянова

Продолжительность: 2 часа 33 минуты

Ипполит Матвеевич мечтает снова вести беспечную жизнь. Чтобы обогатиться, ему нужно лишь разыскать гостиный гарнитур. Перед смертью теща сообщает, что в одном из стульев она когда-то спрятала ценности. На помощь герою приходит молодой авантюрист, Остап Бендер. Парочку ждет множество приключений, прежде чем они найдут след сокровищ.

"Иди и смотри"

Год производства: 1985

Режиссер: Элем Климов

Жанр: драма, военный, история

В главных ролях: Алексей Кравченко, Ольга Миронова, Любомирас Лауцявичюс, Владас Багдонас, Юри Лумисте, Виктор Лоренц, Нина Евдокимова, Евгений Тиличеев, Александр Берда

Продолжительность: 2 часа 16 минут

Драматическая военная лента основана на реальных событиях. Главный герой, юный парень Флера, живет в деревне и мечтает присоединиться к партизанам, борющимся против нацистов, но по пути сталкивается с жестокостью и ужасами войны. Уникальная стилистика и пронзительная атмосфера картины позволяет зрителю глубоко погрузиться в мир ярости, страданий и разрушений, которые приносит война.

"Андрей Рублев"

Год производства: 1966

Режиссер: Андрей Тарковский

Жанр: драма, биография, история

В главных ролях: Анатолий Солоницын, Иван Лапиков, Николай Гринько, Николай Сергеев, Ирма Рауш, Николай Бурляев, Юрий Назаров, Юрий Никулин, Ролан Быков, Николай Граббе

Продолжительность: 2 часа 55 минут

Фильм, основанный на жизни и творчестве известного русского иконописца Андрея Рублева, получил признание во всем мире. Эпическая драма рассказывает о сложном пути героя, его взаимоотношениях с другими людьми, непростой борьбе с сомнениями и творческим тупиком.

"Восхождение"

Год производства: 1976

Режиссер: Лариса Шепитько

Жанр: драма, военный

В главных ролях: Борис Плотников, Владимир Гостюхин, Анатолий Солоницын, Сергей Яковлев, Людмила Полякова, Виктория Гольдентул, Мария Виноградова, Николай Сектименко, Сергей Канищев, Владимир Лаптев

Продолжительность: 1 час 46 минут

События фильма разворачиваются в 1942 году в оккупированной части Белоруссии. Двое русских партизан отправляются на поиски продовольствия и попадают в руки карателей. Перед солдатами встает выбор: остаться верными присяге и защищать Родину до последнего, или предать свои убеждения и товарищей, чтобы остаться в живых.

"Я шагаю по Москве"

Год производства: 1963

Режиссер: Георгий Данелия

Жанр: мелодрама, комедия

В главных ролях: Никита Михалков, Алексей Локтев, Галина Польских, Евгений Стеблов, Любовь Соколова, Ирина Титова, Ирина Мирошниченко, Владимир Басов, Ролан Быков, Лев Дуров

Продолжительность: 1 час 18 минут

Приключения сибиряка Володи в центре летней Москвы 1960-х годов. Он работает монтажником, но мечтает стать писателем и приезжает в столицу по делам. За день герой знакомится с разными людьми, попадает в смешные и интересные ситуации. Картина показывает пульсирующую жизнь большого города, его улочки, парки и площади и подчеркивает важность дружеских отношений.

"Максим Перепелица"

Год производства:1955

Режиссер: Анатолий Граник

Жанр: комедия

В главных ролях: Леонид Быков, Александр Борисов, Константин Сорокин, Георгий Осипенко, Людмила Сосюра, Таисия Литвиненко, Нина Тамарова, Георгий Вицин

Продолжительность: 1 час 27 минут

Деревенский шутник и балагур Максим Перепелица, которого односельчане считают легкомысленным и ленивым, отправляется на службу в армию. Все считают, что толку от такого солдата не будет, но он преуспевает в военном деле и возвращается в родное село, где его ждет любимая девушка, в звании младшего сержанта.

"Дело было в Пенькове"

Год производства:1957

Режиссер: Станислав Ростоцкий

Жанр: драма, мелодрама

В главных ролях: Майя Менглет, Вячеслав Тихонов, Светлана Дружинина, Владимир Ратомский, Валентина Телегина, Анатолий Кубацкий, Юрий Медведев, Александра Харитонова, Юрий Мартынов, Владимир Трошин

Продолжительность: 1 час 23 минуты

Деревенская драма о роковом любовном треугольнике. Тракторист Матвей Морозов возвращается домой из мест не столь отдаленных. Он вспоминает о событиях, которые привели его к тюремному заключению – гонках на тракторах с Васькой Зефировым, женитьбе на дочери председателя Ларисе и чувствах к зоотехнику Тоне.

"Человек с киноаппаратом"

© ВУФКУ (1929) Кадр из фильма "Человек с киноаппаратом" © ВУФКУ (1929) Кадр из фильма "Человек с киноаппаратом"

Год производства:1929

Режиссер: Дзига Вертов

Жанр: документальный

В главных ролях: Михаил Кауфман

Продолжительность: 1 час 8 минут

Документальная поэма представляет собой коллаж из различных съемок, показывающих обыденную жизнь города в период строительства коммунизма. Фильм прославился экспериментальным и инновационным стилем съемки, с использованием нестандартных ракурсов. Яркий пример "кино-глаза", где камера является наблюдателем и рассказчиком, создающим новый взгляд на мир.

"Свой среди чужих, чужой среди своих"

Год производства: 1974

Режиссер: Никита Михалков

Жанр: боевик, драма

В главных ролях: Юрий Богатырев, Александр Кайдановский, Александр Калягин, Сергей Шакуров, Александр Пороховщиков, Анатолий Солоницын, Александр Адабашьян, Николай Засухин, Николай Пастухов, Никита Михалков

Продолжительность:1 час 33 минуты

На юге страны к отправке в Москву готовят бронепоезд с золотом, изъятым у буржуазии, чтобы купить на эти деньги продовольствие для голодающих. Но бандиты из бывших белых офицеров грабят его. В смертельную схватку с преступниками вступают пятеро друзей - бывших красных бойцов. В предательстве подозревают одного из своих. Чтоб доказать свою непричастность, он должен найти предателя и вернуть саквояж.

"Весна на Заречной улице"

© Фото : Первый канал Кадр из фильма "Весна на заречной улице" © Фото : Первый канал Кадр из фильма "Весна на заречной улице"

Год производства: 1956

Режиссер: Марлен Хуциев

Жанр: драма, мелодрама

В главных ролях: Нина Иванова, Николай Рыбников, Владимир Гуляев

Продолжительность: 1 час 30 минут

История любви молодых людей - учительницы и сталевара. Фильм является ярким образцом советской молодежной кинокомедии, которая и сегодня продолжает радовать и волновать сердца зрителей всего мира. В картине показана радость и беззаботность молодости.

"Карнавальная ночь"

© Мосфильм (1956) Кадр из фильма "Карнавальная ночь" © Мосфильм (1956) Кадр из фильма "Карнавальная ночь"

Год производства: 1956

Режиссер: Эльдар Рязанов

Жанр: комедия, мюзикл, мелодрама

В главных ролях: Игорь Ильинский, Людмила Гурченко, Юрий Белов, Георгий Куликов, Сергей Филиппов, Ольга Власова, Андрей Тутышкин, Тамара Носова, Геннадий Юдин, Владимир Зельдин

Продолжительность: 1 час 18 минут

Культовая музыкальная комедия, вышедшая зимой 1956-го, стала символом начала оттепели и обновления советской эстрады. Сюжет, характер героев и события разворачиваются на фоне организации новогоднего праздника. Занудный начальник ДК Серафим Иванович Огурцов хочет сделать Новый год идейным, а молодая сотрудница Леночка Крылова — веселым. Молодежь хитростью обходит руководителя и организует настоящий новогодний бал.

"Вокзал для двоих"

© Мосфильм (1982) Кадр из фильма "Вокзал для двоих" © Мосфильм (1982) Кадр из фильма "Вокзал для двоих"

Год производства: 1982

Режиссер: Эльдар Рязанов

Жанр: драма, мелодрама

В главных ролях: Людмила Гурченко, Олег Басилашвили, Никита Михалков, Нонна Мордюкова, Михаил Кононов, Анастасия Вознесенская, Александр Ширвиндт, Татьяна Догилева, Ольга Волкова, Раиса Этуш

Продолжительность: 2 часа 13 минут

История московского пианиста Платона Рябинина и простой вокзальной буфетчицы Веры. Они знакомятся при нелепых обстоятельствах и сближаются после нескольких встреч на железнодорожной станции злополучного городка. Провинциальная буфетчица оказывается для героя родной душой.

"Броненосец "Потемкин""

Год производства: 1925

Режиссер: Сергей Эйзенштейн

Жанр: триллер, драма, история

В главных ролях: Александр Антонов

Продолжительность: 1 час 10 минут