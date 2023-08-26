https://ria.ru/20230826/kazn-1892349858.html

В США хотят впервые казнить заключенного с помощью азотной гипоксии

В США хотят впервые казнить заключенного с помощью азотной гипоксии - РИА Новости, 26.08.2023

В США хотят впервые казнить заключенного с помощью азотной гипоксии

Алабама хочет стать первым американским штатом, в котором казнят заключенного, заставив его дышать чистым азотом, сообщило Associated Press. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T08:22

2023-08-26T08:22

2023-08-26T11:28

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Алабама хочет стать первым американским штатом, в котором казнят заключенного, заставив его дышать чистым азотом, сообщило Associated Press.По данным издания, офис генпрокурора штата обратился в местный верховный суд, чтобы установить дату казни Кеннета Юджина Смита, которого не казнили в 2022 году, так как не смогли ввести ему смертельную инъекцию."Алабама планирует его казнить с помощью азотной гипоксии", — говорится в публикации.При этом виде казни заключенному дают дышать только азотом, лишая его кислорода. Агентство уточнило, что казнь посредством азотной гипоксии разрешена в трех штатах, но никогда не применялась.В США смертные казни разрешены на федеральном уровне, но 23 штата, а также столица и Пуэрто-Рико на местном уровне отказались от высшей меры наказания.

https://ria.ru/20230728/singapur-1886761736.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, алабама, сша