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В США хотят впервые казнить заключенного с помощью азотной гипоксии
В США хотят впервые казнить заключенного с помощью азотной гипоксии - РИА Новости, 26.08.2023
В США хотят впервые казнить заключенного с помощью азотной гипоксии
Алабама хочет стать первым американским штатом, в котором казнят заключенного, заставив его дышать чистым азотом, сообщило Associated Press. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T08:22
2023-08-26T08:22
2023-08-26T11:28
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сша
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Алабама хочет стать первым американским штатом, в котором казнят заключенного, заставив его дышать чистым азотом, сообщило Associated Press.По данным издания, офис генпрокурора штата обратился в местный верховный суд, чтобы установить дату казни Кеннета Юджина Смита, которого не казнили в 2022 году, так как не смогли ввести ему смертельную инъекцию."Алабама планирует его казнить с помощью азотной гипоксии", — говорится в публикации.При этом виде казни заключенному дают дышать только азотом, лишая его кислорода. Агентство уточнило, что казнь посредством азотной гипоксии разрешена в трех штатах, но никогда не применялась.В США смертные казни разрешены на федеральном уровне, но 23 штата, а также столица и Пуэрто-Рико на местном уровне отказались от высшей меры наказания.
https://ria.ru/20230728/singapur-1886761736.html
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РИА Новости
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в мире, алабама, сша
В США хотят впервые казнить заключенного с помощью азотной гипоксии
AP: Алабама хочет впервые в США казнить заключённого, заставив дышать азотом
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.
Алабама хочет стать первым американским штатом, в котором казнят заключенного, заставив его дышать чистым азотом, сообщило Associated Press
.
По данным издания, офис генпрокурора штата обратился в местный верховный суд, чтобы установить дату казни Кеннета Юджина Смита, которого не казнили в 2022 году, так как не смогли ввести ему смертельную инъекцию.
«
"Алабама планирует его казнить с помощью азотной гипоксии", — говорится в публикации.
При этом виде казни заключенному дают дышать только азотом, лишая его кислорода. Агентство уточнило, что казнь посредством азотной гипоксии разрешена в трех штатах, но никогда не применялась.
В США
смертные казни разрешены на федеральном уровне, но 23 штата, а также столица и Пуэрто-Рико на местном уровне отказались от высшей меры наказания.
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