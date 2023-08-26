Рейтинг@Mail.ru
В США хотят впервые казнить заключенного с помощью азотной гипоксии - РИА Новости, 26.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:22 26.08.2023 (обновлено: 11:28 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/kazn-1892349858.html
В США хотят впервые казнить заключенного с помощью азотной гипоксии
В США хотят впервые казнить заключенного с помощью азотной гипоксии - РИА Новости, 26.08.2023
В США хотят впервые казнить заключенного с помощью азотной гипоксии
Алабама хочет стать первым американским штатом, в котором казнят заключенного, заставив его дышать чистым азотом, сообщило Associated Press. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T08:22
2023-08-26T11:28
в мире
алабама
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892360270_16:0:1977:1103_1920x0_80_0_0_0430df7bcde2975afde3ac5cdbbe9685.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Алабама хочет стать первым американским штатом, в котором казнят заключенного, заставив его дышать чистым азотом, сообщило Associated Press.По данным издания, офис генпрокурора штата обратился в местный верховный суд, чтобы установить дату казни Кеннета Юджина Смита, которого не казнили в 2022 году, так как не смогли ввести ему смертельную инъекцию.&quot;Алабама планирует его казнить с помощью азотной гипоксии&quot;, — говорится в публикации.При этом виде казни заключенному дают дышать только азотом, лишая его кислорода. Агентство уточнило, что казнь посредством азотной гипоксии разрешена в трех штатах, но никогда не применялась.В США смертные казни разрешены на федеральном уровне, но 23 штата, а также столица и Пуэрто-Рико на местном уровне отказались от высшей меры наказания.
https://ria.ru/20230728/singapur-1886761736.html
алабама
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892360270_269:0:1740:1103_1920x0_80_0_0_ef2256c875eb4fc336a89889fb1c63c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алабама, сша
В мире, Алабама, США
В США хотят впервые казнить заключенного с помощью азотной гипоксии

AP: Алабама хочет впервые в США казнить заключённого, заставив дышать азотом

© AP Photo / DAVE MARTINКамера исполнения приговоров к смертной казни в исправительном учреждении штата Алабама
Камера исполнения приговоров к смертной казни в исправительном учреждении штата Алабама - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© AP Photo / DAVE MARTIN
Камера исполнения приговоров к смертной казни в исправительном учреждении штата Алабама. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Алабама хочет стать первым американским штатом, в котором казнят заключенного, заставив его дышать чистым азотом, сообщило Associated Press.
По данным издания, офис генпрокурора штата обратился в местный верховный суд, чтобы установить дату казни Кеннета Юджина Смита, которого не казнили в 2022 году, так как не смогли ввести ему смертельную инъекцию.
© AP Photo / Alabama Department of CorrectionsКеннет Юджин Смит, которому не удалось ввести смертельную инъекцию
Кеннет Юджин Смит, которому не удалось ввести смертельную инъекцию - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© AP Photo / Alabama Department of Corrections
Кеннет Юджин Смит, которому не удалось ввести смертельную инъекцию
«

"Алабама планирует его казнить с помощью азотной гипоксии", — говорится в публикации.

При этом виде казни заключенному дают дышать только азотом, лишая его кислорода. Агентство уточнило, что казнь посредством азотной гипоксии разрешена в трех штатах, но никогда не применялась.
В США смертные казни разрешены на федеральном уровне, но 23 штата, а также столица и Пуэрто-Рико на местном уровне отказались от высшей меры наказания.
Сингапур - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Власти Сингапура впервые за почти 20 лет казнили женщину
28 июля, 08:00
 
В миреАлабамаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала