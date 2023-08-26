https://ria.ru/20230826/iran-1892344736.html

В МИД прокомментировали военно-техническое сотрудничество с Ираном

В МИД прокомментировали военно-техническое сотрудничество с Ираном - РИА Новости, 26.08.2023

В МИД прокомментировали военно-техническое сотрудничество с Ираном

Изменений в военно-техническом сотрудничестве между Россией и Ираном нет, оно продолжается, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T05:44

2023-08-26T05:44

2023-08-26T05:46

россия

иран

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

в мире

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Изменений в военно-техническом сотрудничестве между Россией и Ираном нет, оно продолжается, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По словам российского дипломата, военно-техническое сотрудничество с Ираном абсолютно законно и полностью вписывается и в российские, и в иранские международные обязательства. "Попытки наших недругов политизировать это (военно-техническое - ред.) сотрудничество, приписать нам какие-то формы и направления, которые якобы не устраивают кого-то где-то, не прекращаются. Мы это отмечаем. Но на нашу совместную работу с Тегераном это никак не влияет. Никаких изменений нет, и сотрудничество с Ираном будет продолжено. Мы независимые государства и диктату США и их сателлитов не поддаемся", — сказал Рябков, отвечая на вопрос, удалось ли в ходе контактов с иранской стороной получить какие-то заверения насчет продолжения ВТС на фоне данных о предложении США Тегерану снизить военно-техническое сотрудничество с Москвой. США регулярно пытаются вынудить различные страны прекратить военно-техническое сотрудничество с Россией. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России РИА Новости еще в 2021 году, говоря о поставках зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", заявляли, что США ведут недобросовестную конкуренцию, оказывают политическое давление на заказчиков российской продукции и угрожают санкциями.

https://ria.ru/20230822/bomby-1891557237.html

https://ria.ru/20230818/iran-1890886837.html

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россия, иран, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), в мире