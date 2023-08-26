https://ria.ru/20230826/inflyatsiya-1892406751.html

Силуанов оценил уровень инфляции в 2023 году

Силуанов оценил уровень инфляции в 2023 году - РИА Новости, 26.08.2023

Силуанов оценил уровень инфляции в 2023 году

Инфляция в России по итогам 2023 года будет около 6%, власти планируют принимать необходимые меры для ее возвращения к таргету Банка России в 4% в следующем,... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T15:54

2023-08-26T15:54

2023-08-26T16:02

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

инфляция

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Инфляция в России по итогам 2023 года будет около 6%, власти планируют принимать необходимые меры для ее возвращения к таргету Банка России в 4% в следующем, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN."Инфляция у нас хоть и подросла, но мы ожидаем, что она в текущем году будет сохраняться на уровне 6%, около 6%. В последующие годы наш таргет - 4%, и мы с Центральным Банком будем принимать все необходимые меры, чтобы инфляция снизилась до уровня наших плановых значений", - сказал Силуанов.Банк России прогнозирует инфляцию в текущем году на уровне 5-6,5%.

https://ria.ru/20230818/rubl-1890665431.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), инфляция