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Силуанов оценил уровень инфляции в 2023 году - РИА Новости, 26.08.2023
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15:54 26.08.2023 (обновлено: 16:02 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/inflyatsiya-1892406751.html
Силуанов оценил уровень инфляции в 2023 году
Силуанов оценил уровень инфляции в 2023 году - РИА Новости, 26.08.2023
Силуанов оценил уровень инфляции в 2023 году
Инфляция в России по итогам 2023 года будет около 6%, власти планируют принимать необходимые меры для ее возвращения к таргету Банка России в 4% в следующем,... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T15:54
2023-08-26T16:02
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
инфляция
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Инфляция в России по итогам 2023 года будет около 6%, власти планируют принимать необходимые меры для ее возвращения к таргету Банка России в 4% в следующем, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN."Инфляция у нас хоть и подросла, но мы ожидаем, что она в текущем году будет сохраняться на уровне 6%, около 6%. В последующие годы наш таргет - 4%, и мы с Центральным Банком будем принимать все необходимые меры, чтобы инфляция снизилась до уровня наших плановых значений", - сказал Силуанов.Банк России прогнозирует инфляцию в текущем году на уровне 5-6,5%.
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), инфляция
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Инфляция
Силуанов оценил уровень инфляции в 2023 году

Силуанов: инфляция в России в 2023 году составит около шести процентов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Инфляция в России по итогам 2023 года будет около 6%, власти планируют принимать необходимые меры для ее возвращения к таргету Банка России в 4% в следующем, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN.
«
"Инфляция у нас хоть и подросла, но мы ожидаем, что она в текущем году будет сохраняться на уровне 6%, около 6%. В последующие годы наш таргет - 4%, и мы с Центральным Банком будем принимать все необходимые меры, чтобы инфляция снизилась до уровня наших плановых значений", - сказал Силуанов.
Банк России прогнозирует инфляцию в текущем году на уровне 5-6,5%.
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ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Инфляция
 
 
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