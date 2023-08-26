https://ria.ru/20230826/inflyatsiya-1892406751.html
Силуанов оценил уровень инфляции в 2023 году
Силуанов оценил уровень инфляции в 2023 году - РИА Новости, 26.08.2023
Силуанов оценил уровень инфляции в 2023 году
Инфляция в России по итогам 2023 года будет около 6%, власти планируют принимать необходимые меры для ее возвращения к таргету Банка России в 4% в следующем,... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T15:54
2023-08-26T15:54
2023-08-26T16:02
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
инфляция
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Инфляция в России по итогам 2023 года будет около 6%, власти планируют принимать необходимые меры для ее возвращения к таргету Банка России в 4% в следующем, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN."Инфляция у нас хоть и подросла, но мы ожидаем, что она в текущем году будет сохраняться на уровне 6%, около 6%. В последующие годы наш таргет - 4%, и мы с Центральным Банком будем принимать все необходимые меры, чтобы инфляция снизилась до уровня наших плановых значений", - сказал Силуанов.Банк России прогнозирует инфляцию в текущем году на уровне 5-6,5%.
https://ria.ru/20230818/rubl-1890665431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), инфляция
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Инфляция
Силуанов оценил уровень инфляции в 2023 году
Силуанов: инфляция в России в 2023 году составит около шести процентов